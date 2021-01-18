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Политика

Рейтинг политической активности. Молодые перцы Vs Старая гвардия

18.01.2021 17:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Как это обычно у нас и бывает, первая постпраздничная неделя нового года прошла тихо. Это в Америке всё бурлило, в Москве шумели по поводу возвращения и задержания оппозиционера Навального — а в Псковской области всё было иначе. Региональный политический класс только выходил с новогодних каникул и потихоньку возвращался к привычной жизни. Проявлений активности практически не было. Понятно, что в такой ситуации анализировать нашему штатному обозревателю Господину Рейтингомеру особо нечего — и он занялся подведением итогов. Благо, за 2020 год вышло почти полсотни еженедельных обозрений — тут есть, из кого выбрать победителей и проигравших в личном первенстве и командном зачете, заодно разбираясь, представители каких групп доминируют, выдерживают ли традиционные партии конкуренцию со стороны новых объединений и как «старая гвардия» смотрится на фоне более молодых коллег. 

 

Начнем с нескольких общих цифр.

За год в еженедельные рейтинги попадали 148 человек и 18 объединений  - региональных и местных отделений партий, общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

Вроде бы много - и по идее такое количество должно свидетельствовать о разнообразии политической жизни, обилии у нас ньюсмейкеров. Однако сразу же следует уточнить, что 68 персон из этих 148 (то есть без малого половина) входили в список всего по одному разу. И это за целый год! Если к ним добавить тех, кто попадали в еженедельный рейтинг дважды (26 человек) и трижды (11), то станет понятно, что большинство участников —  лица, проявлявшие заметную активность лишь от случаю к случаю. А тех, кто присутствовал в поле зрения Господина Рейтингомера более-менее регулярно и включался в еженедельные обозрения не менее 4 раз, набирается всего порядка сорока человек. Это, прежде всего, лидеры и активисты областных отделений всероссийских партий, депутаты Псковского областного Собрания, руководители администрации региона, главы городов и районов. 

Примерно то же самое — с общественно-политическими объединениями: как говорилось в давней рекламе, при всем богатстве выбора альтернативы нет: как и прежде наиболее заметны были парламентские политические объединения и их представители («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» - последнее к числу парламентских относим из-за наличия фракции в Псковском областном Собрании). А вот новые и так называемые «малые» партии были практически незаметны — их попадания в обзоры Рейтингомера можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. К тому же на активность политических объединений — причем, всех: и ведущих, и несистемных — оказывали влияние ограничения, связанные с пандемией COVID-19. 

Напомним, что Господин Рейтингомер дает оценку не качеству работы - он анализирует публичную активность и восприятие действий ньюсмейкеров в общественном пространстве. 

Ушли в минус

Как и в еженедельных обзорах начнем с оценок со знаком минус. В командном зачете в аутсайдерах вновь команда районных глав. Быть может, 2020-й и не был для них таким тяжелым и даже «убийственным», как 2019 год (тогда, напомним, едва ли не треть всего корпуса муниципальных руководителей покинула свои должности), но всё равно было непросто. Неприятности так и сыпались, всем было тяжело. Как следствие, за год с отрицательными оценками в рейтинг попадали 14  управленцев – действующих или покинувших свои должности относительно недавно. Шестеро из них - Александр Баранов из Пушкинских Гор (5, здесь и далее в скобках — количество включений в еженедельный рейтинг), Евгений Седов из Палкино (5), Светлана Василькова из Пустошки (4), Софья Пугачева из Новоржева (4), а также экс-глава Великолукского района Сергей Петров (4) и бывший печорский руководитель Дмитрий Сопотов (3) получали максимально низкие оценки.

На снимке: главы районов Псковской области на совещании 

Если говорить в целом, то – 5 получил 21 человек (некоторые из них — по 2 раза и более). Ряд таких аутсайдеров лишились в 2020-м своих должностей – как, например, теперь уже бывший председатель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова (9), экс-руководитель особой экономической зоны «Моглино» Наталья Юшко (6), бывший председатель областного комитета по управлению госимуществом Лариса Васильева (2) и Иван Патлач (1), покинувший пост зампредседателя областной избирательной комиссии. Другие из них продолжают работать, в том числе в администрации области. И здесь следует отметить: при том, что общий баланс в 2020 году был в пользу власти, ряд топ-менеджеров Дома Советов неоднократно получали низкие оценки со знаком минус. Это и руководитель комитета по культуре Жанна Малышева (5), и главный по образованию Александр Седунов (9; основные причины критики — работа школ при переходе на дистанционку и реализация нацпроектов), и председатель облздрава Марина Гаращенко (9), которой   приходилось отвечать за то, как работала в условиях пандемии сфера здравоохранения Псковской области. С минусом, по оценкам Рейтингомера, закончили год два вице-губернатора — куратор финансового блока Татьяна Баринова и ответственный за ЖКХ и строительство Василий Осипов. 

В персональном зачете безусловным антилидером года стал депутат Госдумы, руководитель движения «Убитые дороги» Александр Васильев (15). В абсолютном большинстве случаев он удостаивался отрицательной оценки. 

Справедливости ради отмечу, что за минувший год нахватали отрицательных оценок и многие представители псковской оппозиции. Правда, если у членов парламентских партий всё уравновешивалось оценками со знаком плюс (их они получали неоднократно), то у представителей ряда малых и новых партий – преобладали отрицательные оценки. Это наиболее характерно для «Родины» и экс-председателя ее регионального отделения Константина Вилкова (4), а также для псковского отделения партии «За правду». Если к этому списку добавить имена осужденного на 5 лет бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова (2), депутатов областного Собрания — Всеволода Козловского (6), главного врача невельской больницы Валерия Василевского (2) и его коллегу из Острова Ирину Богачеву (3), а также руководителя фракции «Единой России» в Псковской гордуме Дениса Иванова (8), то список ушедших в минус более-менее заметных политических игроков обретет свою завершенность.  

На разных полюсах 

Целый ряд региональных политиков успели за год неоднократно получить как баллы со знаком минус, так и положительные оценки. Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг получил 8 минусов из 19 оценок. К слову, по числу попаданий в еженедельные рейтинги псковский яблочник остается абсолютным лидером. Другое дело, что средний балл — не рекордный. К тому же в отличие от 2019 года, когда Лев Шлосберг успел побывать и на вершине рейтинга (как главный бенефициар муниципальной кампании-2019), и на -4 (после поражения на выборах председателя партии), в 2020-м таких взлетов и падений у него не было. При этом следует напомнить, что «Яблоко» в прошлом году пропустило все выборы глав районов.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди участников рейтингов в 2020 году - целая группа яблочников. Наряду с главами так называемых «яблочных» районов, это также депутат областного Собрания, врач скорой помощи Артур Гайдук (4), депутат Псковской городской думы Дмитрий Пермяков (4), в 2020-м ставший депутатом в Завеличенской волости Псковского района Николай Кузьмин (3) и член областной избирательной комиссии Елена Маятникова (1).  

Второе место по числу попаданий в еженедельные рейтинги вслед за яблочником занял лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской думы Олег Брячак. Его фамилия в списках значилась 17 раз, при этом 5 — со знаком минус и дважды с нулевой отметкой. Кстати, показатели других региональных политиков, в том числе лидеров оппозиции, в этом отношении скромнее: первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко - 8 включений в рейтинг, руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков, в конце года вернувшийся на пост регионального координатора партии  - 6. 

От +5 до -4 «штормило» в 2020 году главу Пскова Елену Полонскую (7), то благодаря своей активности зарабатывавшую очки, то из-за собственных заявлений и действий их терявшую. Как мы уже отмечали в одном из обзоров, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (5) оказалась единственной представительницей псковского политического класса, кто в 2020 году удостоилась и максимально высокой, и самой низкой оценки.

-5 вице-губернатор получила однажды, по итогам визита в регион полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

Как писала ПЛН, в ходе итогового, закрытого для СМИ, совещания под председательством полпреда досталось вице-губернаторам, ответственным за социалку и ЖКХ. Основная причина нагоняя была в том, что Псковская область занимает нижние строчки рейтингов по демографии. Впрочем, этот минус был отыгран вице-губернатором пятерками и четверками со знаком плюс, благодаря чему итоговая оценка за год у нее — положительная. 

Присуждай мы призы в номинациях, статуэтку за «Прогресс года» наверняка получил бы Игорь Иванов, в июне 2020-го избранный председателем облсовпрофа (6 включений в еженедельные рейтинги).  

Зачет!

Максимально высокий балл +5 в течение 2020 года получали всего 13 персон. Если же учитывать и достаточно высокую оценку +4, то наберется 24 ньюсмейкера, которые могут быть отнесены к категории хорошистов и отличников. Среди них — представители различных партий и общественных организаций, органов государственной власти и МСУ. 11 раз в еженедельные обозрения включался губернатор Михаил Ведерников, активность которого была связана с противодействием пандемии коронавируса, реализацией нацпроектов и решением оперативных задач. Всего на один раз меньше в рейтинге присутствовал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Столько же раз Рейтингомер обращал свое внимание на активность депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, который в 2020-м вел на муниципальные выборы отряд партийных кандидатов.

В этой же группе: сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (9), глава администрации Пскова Александр Братчиков (8), региональный бизнес-омбудсмен, секретарь областного отделения КПРФ Аркадий Мурылев (7), глава областной избирательной комиссии Игорь Сопов (5), председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин (по 4), руководитель управления ФАС России по Псковской области Ольга Милонаец (3) и ряд других. Как нетрудно убедиться, многие в этой группе входят в число наиболее влиятельных персон Псковской области, что и продемонстрировала очередная версия рейтинга ПЛН.

Обозреватели Псковской Ленты Новостей уже не раз досконально разбирали по полочкам всё, что имеет отношение к этой группе, — что да почему, какие тут тенденции и тренды. Казалось бы, не осталось ничего такого, что не было бы подвергнуто анализу. Однако есть такой показатель - и это... возраст. 

Отцы и деды

Как известно, эксперты не первый год фиксируют: представители «старых» региональных политических и административно-хозяйственных элит - те, кто пришли в политику еще в 1990-е (если не раньше), теряют свое влияние - и активность их падает. Вместе с тем продолжающаяся ротация политических элит проходит весьма неоднородно: в то время, как представители «старых» элит утрачивают свое влияние и уходят, новые публичные политики практически не появляются, отмечают наблюдатели.

Подтверждается ли это заключение, так сказать, математически — статистикой еженедельных обозрений Господина Рейтингомера? Более чем полностью.

Это в какой-нибудь Америке по итогам 2020-го самыми активными были представители категории «70+» (за президентский пост дрались 74-летний Дональд Трамп и 78-летний Джозеф Байден), а у нас представители старшего поколения в активной политической жизни были практически не заметны. Да и собственно политической активностью это назвать сложно. Из тех, кому за 70, можно отметить разве что «патриарха» псковской региональной политики, экс-председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова (2), получившего в 2020 году звание почетного гражданина Псковской области, и экс-депутата Госдумы, бывшего первого секретаря обкома КПРФ Владимира Никитина (6), пишущего книжки на темы русского мира и русофобии. Именно благодаря этому ветераны попадали в рейтинг.

Работа согласительной комиссии при принятии бюджета обеспечила единственное попадание в список вице-спикера областного Собрания Бориса Полозова, а вот его коллеги — заместители председателя псковского парламента, политические «долгожители» Анатолий Копосов и Виктор Антонов, председатель комитета областного Собрания по законодательству и МСУ Владимир Яников, как и многие другие представители этой группы, ни разу не вошли в еженедельный рейтинг. 

А что же молодежь? Тех, кто рожден уже в 21-м веке, оставляем за скобками: доморощенных грет тунберг у нас нет и обозревать тут нечего — их время в политике еще точно не пришло. Но и тех, кто постарше — в возрасте до 35, в псковской политике фактически не видно. Едва ли не единственное исключение здесь - «соколы Жириновского», ведомые 34-летним Антоном Минаковым и 29-летним Артемом Васильевым (1).

Больше, считай, никого — разве что 26-летний «плюсский самородок» Андрей Павлик (1), избранный главой администрации поселка.

И это притом, что еще лет 20-25 назад в этом смысле всё было иначе. В 1990-е и даже в 2000-е молодежь не то, что просто была заметна в псковской политике, но играла важнейшую роль и побеждала на выборах. Достаточно вспомнить, что губернаторами и депутатами Госдумы от региона становились те, кому тогда было немногим больше 30 (Владислав Туманов, Евгений Михайлов, Михаил Кузнецов, да и Андрею Турчаку на момент его прихода в регион во второй половине 2000-х было примерно столько же). Сейчас — картина иная: доминируют в региональной политике и наиболее активны представители поколения 40-летних — причем, границы тут даже можно сузить до 45-50 лет. Разумеется, есть исключения, но именно в этом возрасте сейчас находится большая группа региональных политиков: действующий губернатор Михаил Ведерников (45 лет), его предшественник — ныне сенатор и партийный руководитель Андрей Турчак (45 лет), депутат Госдумы Александр Козловский (47 лет), сити-менеджер Пскова Александр Братчиков (45 лет), руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов (47 лет), вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко (45 лет; 1 включение в рейтинг), депутат областного Собрания Алексей Севастьянов (48 лет; 6 попаданий в рейтинг) и целый ряд других заметных персон.  

Напоследок остается пожелать всем игрокам на псковской политической арене, как минимум, не сбавлять темпа, а лучше - повышать степень своей политической активности в наступившем году. Тем более, что время приходит — не за горами выборы депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов. Псковская Лента Новостей, как и прежде, будет внимательно следить за развитием событий в общественно-политической жизни, а по понедельникам будет выставлять свои субъективные оценки и «раздавать всем сестрам по серьгам» наш штатный комментатор-правдоруб Господин Рейтингомер. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
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