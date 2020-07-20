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Политика

Рейтинг политической активности. Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны

20.07.2020 02:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

Минувшая неделя в нашем регионе была насыщена событиями. 14 июля перед уходом на парламентские каникулы 48-ю сессию провели депутаты областного Собрания. Они внесли изменения в бюджет (благодаря поступлениям из федерального центра доходы увеличены на 3, 75 млрд рублей), поддержали законопроект о праве жителей национальных парков приватизировать землю, а также разрешили избирателям голосовать по почте и через интернет. Изменения в избирательный кодекс вызвали вопросы у представителей оппозиции. 

«Здесь, конечно, есть определенный скепсис, многие высказывают недоверие к такой системе, - прокомментировал новшества спикер регионального парламента, единоросс Александр Котов. - Но нельзя не учитывать что за этим будущее. Многие страны мира уже применяют такую систему».

В тот же день прошла сессия Псковской городской думы, на которой депутаты решили направить сэкономленные средства на благоустройство школ и определились с кандидатурами новых «Почетных граждан Пскова» (звания получат детский врач-хирург Владимир Иванов и экс-командир 76-й дивизии Станислав Семенюта). 

Тем временем в администрации области объявили об очередных послаблениях ограничительных мер по коронавирусу, региональные отделения партий определялись с кандидатами на сентябрьские выборы, а в регионе побывал депутат Госдумы Александр Васильев. Интересно, что парламентарий приехал на первую в Пскове электрозарядку для электромобилей. 

«Всем хорошо знакомый бизнесмен-актер-депутат Алексей Севастьянов теперь гордится первой электрозарядкой в Псковской области. Она установлена в автокемпинге Раздолье, рядом с трассой на Питер», - прокомментировал Александр Васильев. Понятно, что к политической жизни событие не имеет отношения, но все-таки отметим этот момент в жизни российского парламентария – не всё же нам писать про разные чудачества убитодорожника, его заявления о грибоискателях и молодой крапиве в рационе.  

Как обычно, всю неделю за проявлениями активности региональных политиков, общественников и прочих публичных персон следил наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он традиционно выставляет по пятибалльной шкале.

5 баллов — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив, потери позиций и поражения.

- 5 Сергей Петров

Неприятности главы Великолукского района продолжаются. Прокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда апелляционное представление об отмене приговора, вынесенного в июне великолукским судом. Тогда, напомню, Сергея Петрова оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. 

Как считают в областной прокуратуре, это наказание - чрезмерно мягкое, и уголовный закон был применен неправильно. Так что – продолжение следует. 

- 4 Светлана Василькова, Софья Пугачева

«Яблочным» главам двух районов снова «прилетело». Новоржевскую руководительницу Софью Пугачеву пропесочил вице-губернатор Василий Осипов. Причиной стал отказ муниципальной власти от строительства многоквартирного дома для переселенцев из ветхого жилья в 2020 году.

Таким образом, не выполняется решение губернатора, в связи с чем его заместитель заявил: «Муниципалитет предметно не проработал ни вопрос земельного участка, ни вопрос инженерии. Вам необходимо какое-то решение на сегодня принять, потому что если в этом году мы строить дом не начнем, дом тогда не построим. Всё. И вы в первую очередь должны четко сказать и губернатору, и жителям, что администрация приняла решение, что строительства нового дома в Новоржеве не будет». 

Тем временем депутаты Пустошкинского районного собрания решили обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий главы района Светланы Васильковой, а именно проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Пустошкинского центра образования в период подготовки и проведения единого государственного экзамена.

Также депутаты, которые ранее оценили работу главы на «неуд», вновь высказали несогласие с проводимой кадровой политикой в отношении сотрудников муниципальных организаций, в частности, Пустошкинского районного центра культуры. 

- 3 Татьяна Баринова

Государственный долг Псковской области продолжает расти – по данным министерства финансов России, за месяц он увеличился на 800 миллионов рублей и превышает 17 млрд. Увеличение произошло за счет коммерческих кредитов: на 1 июля их величина составила более 12 млрд рублей.

Как следует из заявлений вице-губернатора  - председателя областного комитета по финансам Татьяны Бариновой, переломить ситуацию не удается.

При этом, по словам заместителя главы региона, Псковская область не может выполнять действующие соглашения с Минфином. 

- 2 Юрий Павлов

Глава Гдовского района оказался в достаточно курьезной ситуации, подставив и себя, и сразу две партии. Напомню, что в 2017-м Юрий Павлов баллотировался от «Яблока», однако, став главой, ушел под знамена «Единой России». В партии власти его уже считали своим, однако главный псковский яблочник Лев Шлосберг на минувшей неделе заявил, что господин Павлов является беспартийным. Журналисты обратились за комментарием к самому главе — и тут он повел себя в высшей степени странно.

Глава отказался комментировать вопрос своей партийной принадлежности и дал невнятный комментарий: мол, я не обязан и не хочу это комментировать - что я, должен кричать на каждом углу, в какой я партии? 

Так или иначе, свет на эту историю проливает публикация в СМИ написанного еще в прошлом году заявления Юрия Павлова с просьбой считать его сторонником «Единой России».  В этом документе гдовский глава подписывается под тем, что поддерживает программные цели и практические действия ЕР и заявляет, что членом других политических партий не является. 

- 1 Нинель Салагаева

Заместитель губернатора Псковской области, экс-министр экономики Калининградской области попала под атаку анонимных телеграм-каналов и либеральных СМИ в связи с расследованием резонансного уголовного дела в отношении супружеской пары из Калининграда. Не берусь судить, соответствуют ли публикации действительности или нет, отмечаю сам факт такой информационной атаки на «экономического» вице-губернатора Псковской области.

0 Владимир Никитин 

Руководитель движения «Русский лад», член ЦК КПРФ обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой «защитить честь и активы подмосковного совхоза имени Ленина и его руководителя Павла Грудинина от посягательств рейдерской группы». История публичной защиты коммунистами экс-кандидата в президенты Грудинина не нова, однако обращение Никитина и приведенные им доводы весьма необычны.

Во-первых, экс-лидер псковских коммунистов приплетает к делу ненавистных западных русофобов – мол, рейдеры не более чем пособники при надругательстве над совхозом – «бастионом русского духа».

Выступая единым фронтом, они стремятся истребить в России русский дух и освободить ее от русского содержания. А во-вторых, в письме Генпрокурору коммунист апеллирует к позиции президента России Владимира Путина, который, как пишет Владимир Степанович, «нацеливает власть и общество на сохранение цивилизационного наследия России и возрождения разорванной русофобами связи времен и поколений». А Грудинин и Ко, по определению Никитина, и есть образец проведения такой политики.

+ 1 Олег Брячак 

Лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской думы провел партийную конференцию в обновленном офисе СР и двинул на сентябрьские муниципальные выборы более 220 кандидатов по всей области.

По определению Олега Брячака, это «лучший результат среди оппозиции нашего региона». 

Насчет того, у кого там лучший результат, пока загадывать не буду – дождемся дня голосования. Вскрытие урн всё покажет.  

+ 2 Антон Минаков

Региональное отделение ЛДПР заняло жесткую позицию в связи с событиями в Хабаровске, где был арестован губернатор Сергей Фургал. Руководитель фракции «соколов Жириновского» в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков публично выразил поддержку однопартийцу, не исключил ухода «либерал-демократов» из регионального парламента (если будет соответствующее решение Москвы) и предрек, что «хабаровизация» пойдет по стране — в том смысле, что члены ЛДПР будут выдавливать «Единую Россию», как это произошло на Дальнем Востоке. 

+ 3 Игорь Максимов

Бывший первый вице-губернатор Псковской области утвержден в должности директора муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» - одного из самых крупных предприятий областного центра. Кандидатуру Игоря Максимова во вторник, 14 июля, согласовала Псковская городская Дума. В ходе тайного голосования на сессии гордумы его назначение поддержало большинство депутатов.

«Первое ощущение - я вернулся в семью. Вернулся после долгих путешествий», - так Игорь Максимов прокомментировал свое возвращение на предприятие после того, как несколько лет работал заместителем гендиректора — директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания». «Я рад, что вернулся, а все остальное - это история простого деревенского парня, который смог посмотреть и увидеть огромные масштабы в России», - весьма поэтически заключил Игорь Максимов.

+ 4 Игорь Савицкий

Известный псковский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания получает высокую положительную оценку за искрометные и смелые комментарии в СМИ. Приведу только несколько мнений Игоря Савицкого по актуальным темам. Реальной поддержки в период пандемии коронавируса бизнес от государства так и не дождался. Моглино - это не инвестиции, а безумный распил денег. Заложенная в Конституцию гарантия индексации пенсий и пособий - ерунда и чушь, а бизнес из-за изменений в основном документе находится в постоянном треморе. «200 поправок взяли и приняли. Бизнес пугается, какую Конституцию нарисуют с легкой руки завтра? Может быть, отменят частную собственность, потом скажут, что теперь и жены, и деньги общие?» - недоумевал предприниматель в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. 

Игорь Савицкий остается одним из немногих заметных региональных деятелей, которые не боятся публично говорить то, что думают.   

+ 5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку по совокупности факторов в этот раз получает губернатор Псковской области. На минувшей неделе Михаил Ведерников проявлял повышенную активность, в том числе реагировал на широко обсуждаемые темы. В частности, вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном обсудил с жителями Печорского района судьбу детского спортивного лагеря «Имени космонавтов». Как отмечалось на встрече, одной из основных задач является развенчание слухов о полной ликвидации данного комплекса.

При этом существуют различные варианты по приведению лагеря и прилегающей спортивной инфраструктуры в нормативное состояние. В одном случае администрация района может поэтапно проводить работы, но это займет длительное время. Другой вариант — государственно-частное партнерство, когда инвестор приводит в порядок территорию и по договору с муниципалитетом выделяет определенное время на пользование объектами.

Кроме того, губернатор намедни посетил палаты Постниковых, а также башни Варлаамовского угла, чтобы на месте оценить результаты ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения, а также он провел совещание по вопросу капитального ремонта проспекта Ленина в Великих Луках и поручил сохранить объем зеленых насаждений – как известно, этот вопрос очень беспокоит местных жителей.

Тем временем в регионе открыто движение поезда по маршруту «Псков - Великие Луки», и это стало возможным благодаря договоренностям между главой области и начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным, которые 17 июля приняли участие в торжественном мероприятии на железнодорожном вокзале Пскова.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Рейтинг политической активности. Не быть придурками! Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг! Рейтинг политической активности. Момент истины Рейтинг политической активности. Падения и взлеты Рейтинг политической активности. Маски сброшены Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
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