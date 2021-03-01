Политика

О моделях и рецептах

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Последняя неделя зимы была у нас насыщена событиями. В минувший четверг в Пскове прошла сессия областного Собрания депутатов - впервые с начала пандемии народные избранники собрались все вместе в одном зале. И это, по мнению некоторых наблюдателей, стало знаковым событием.

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Между тем в регионе побывал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Приезд экс-губернатора был связан с мероприятиями, посвященными годовщине гибели 6-й роты.

Естественно, политических заявлений на тему предстоящих парламентских выборов не звучало.

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По возвращении в Москву Андрей Турчак встретился с председателем ЕР Дмитрием Медведевым и объявил, что партия проведет предварительное голосование к думской кампании по открытой модели, то есть даст возможность участия всем гражданам страны. За основу, по словам Турчака, будет взята «электронная форма проведения с использованием портала госуслуг». Напомним, что голосование пройдет в сентябре — и на днях председатель Центризбиркома Элла Памфилова исключила перенос выборов на более ранний срок. Тем временем определился круг претендентов на пост главы Порховского района — тут выборы пройдут в апреле, зарегистрированы все семеро выдвинутых кандидатов.

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За всеми событиями общественно-политической жизни внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам, он представляет свои субъективные оценки по пятибалльной шкале.

Плюсом он отмечает активность, имевшую положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Максимально низкую оценку по итогам последней недели зимы не получает никто: сокрушительных политических поражений и падений вдребезги с властной вертикали не было.

- 4 Сергей Колесников

Главный судебный пристав Псковской области получил свои «15 минут славы» из-за публикации разоблачительной статьи в популярном петербургском интернет-издании «Фонтанка.ру». Однако чем такая слава — лучше бы не было никакой! В центре журналистского материала — история взаимоотношений господина Колесникова и бывшей замглавы Управления ФССП Петербурга Марины Окрушко, суд над которой начался в Пскове.

Напомню, ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Полтора года назад госпожа Окрушко была задержана в Пскове силовиками в момент передачи Колесникову, который действовал под контролем оперативников, полмиллиона рублей, как части шестимиллионной взятки «за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства».

Если верить публикации «Фонтанки», Колесников и Окрушко состояли в отношениях, на свидания он ходил с прослушкой — чтобы сдать свою коллегу.

Вот такая лав стори без хэппи-энда, уже вызвавшая бурные обсуждения. Некоторые при прочтении задаются вопросами о причинах выхода такого материала на старте судебного процесса, расставленных авторами акцентах, выводах об имевшей место провокации и т. п. Но в любом случае публикация бьет по репутации судебного пристава.

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- 3 Общественная палата Псковской области

В Псковской области стартовал процесс формирования нового состава региональной Общественной палаты. Властям и общественным организациям предстоит найти 36 граждан и гражданок, которые были бы не против позаседать в ОП ПО, заодно получая возможность как-то продвигать свои идеи и инициативы (если они, конечно, есть), периодически общаться с сильными мира сего, быть «связующим звеном» и т. п. Вроде бы круто — и, чисто теоретически, желающие добровольцы уже должны были бы выстроиться в очередь - но это точно не про наш случай.

Судя по гробовой тишине в социальных сетях и на форумах — то есть в местах, где могла бы обсуждаться тема призыва на эту общественную службу, интерес к ней — нулевой. Если не сказать — уходящий в минус.

Это ли не диагноз и не оценка всей, более чем десятилетней деятельности палаты - декоративного органа, члены которого — почти каждый по отдельности — состоявшиеся и уважаемые члены общества, но собравшись вместе они представляют, как сказал бы ослик Иа, жалкое и душераздирающее зрелище.

- 2 Обком КПРФ

Псковские коммунисты на исходе зимы как-то совсем уж стихли, стали абсолютно незаметны и в конце февраля не подавали никаких признаков публичной политической жизни. Судя по всему, в областном отделении продолжается томительное ожидание отчетно-выборной конференции, на которой будет решаться вопрос об избрании руководства организации.

Напомню, что региональный партийный форум должен был пройти еще прошлой осенью, затем переносился — теперь запланирован на субботу, 13 марта. Тогда, вероятно, и будет хоть какая-то движуха. А пока — как в том анекдоте про соседей, о которых ничего плохого и не скажешь: не шумели — дрались всегда молча.

- 1 Антон Сергеев

Советник губернатора Псковской области по СМИ получает оценку со знаком минус из-за, мягко говоря, странных и непоследовательных действий, вызывающих недоумение у представителей регионального политбомонда. За последние дни было несколько случаев, после которых чиновники и депутаты перешептывались, не в силах найти объяснение происходящему. Подконтрольные региональной власти и курируемые Антоном Сергеевым масс-медиа у нас теперь то публикуют интервью с находящимся за пределами страны опальным бизнесменом Михаилом Гавунасом - да еще и с наездом на псковское городское руководство. То слегка наезжают на секретаря Генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака, который пойдет на выборы в региональный парламент в тройке лидеров списка «Единой России» вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. То в СМИ госмедиахолдинга чуть ли не списывают со счетов лояльного действующей областной власти эсера Олега Брячака...

В общем, в псковской политтусовке фиксируют непоследовательную политическую позицию, которая очевидно идет вразрез с задачами, стоящими перед властью в год больших выборов.

0 Владимир Никитин

Неформальный лидер псковских коммунистов, руководитель общественного движения «Русский лад» был вынужден делать нелегкий выбор при голосовании за личность, которую следует увековечить в столице. С одной стороны — дорогой сердцу ленинца-сталиниста Феликс Дзержинский. С другой - Александр Невский, портрет которого впору наносить на знамя «Русского лада».

Тут хоть разорвись — и все-таки Владимир Степанович призвал голосовать за Дзержинского, дабы вернуть на Лубянку «железного Феликса».

Он, по определению коммуниста, «поляк по рождению, воплощал в себе лучшие черты русскости», а «отличительной чертой Дзержинского была доброта». Серьезные историки наверняка удивились бы такой характеристике, но кто ж их тут спрашивать будет?! В общем, муки выбора были преодолены. Но тут случился облом: мэр столицы Сергей Собянин всё отыграл назад: площадь останется без памятника.

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+ 1 Депутаты-яблочники

Три депутата от «Яблока» Лев Шлосберг, Дмитрий Пермяков и Николай Кузьмин попытались организовать в Пскове митинг в память об убитом шесть лет назад оппозиционере Борисе Немцове.

Фото: пресс-центр псковского «Яблока»

Власти им ожидаемо отказали под предлогом действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Яблочники не остановились - прошли две судебные инстанции (Псковский городской и областной суды) — однако там тоже получили отказ. Конец истории? Нет! В субботу, 27 февраля, яблочники провели одиночные пикеты, информацию о них с множеством фотографий разместили в социальных сетях и получили одобрительную реакцию со стороны представителей несистемной оппозиции, продолжающей «топить» за продолжение протестной волны, поднятой навальнистами в январе и очень быстро сошедшей на нет.

+ 2 Андрей Маковский

Кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий облсовпрофа стал «лицом» псковского отделения партии «Новые люди». На минувшей неделе господин Маковский, что называется, обозначился на местности и озвучил планы на выборный год - как всей партии, так и свои личные.

Интересно, что свежеиспеченный политик не стремится стать депутатом областного Собрания, а сразу метит в Государственную думу — планирует баллотироваться по одномандатному псковскому округу.

Острословы тут же пустились шутить на тему появления конкурента у действующего депутата-единоросса Александра Козловского. Я же зубоскалить не стану. В конце концов, политиками не рождаются — ими становятся. Как пелось в некогда популярной песне, «и не думай о финале — все когда-то начинали».

+ 3 Алексей Севастьянов

Депутат областного Собрания, актер и спортивный функционер, похоже, обрел второе дыхание — вот и на парламентском часе прошедшей сессии он жег глаголом, пенял чиновникам по поводу «мусорной реформы» и продемонстрировал тот же прием, который на предыдущей сессии опробовал на энергетиках. Севастьянов прямо во время пленарного заседания попытался дозвониться до колл-центра регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и поставил его руководителю на вид, что сделать это так и не удалось. Гендиректор «Экопрома» Александр Киселев заверил, что разберется в этом безобразии.

Как считает обозреватель ПЛН, топ-менеджерам организаций, вызываемым «на депутатский ковер», пора уже усвоить новый лайф-хак – хотя бы на время парламентских часов позаботиться об исправной работе своих горячих линий — ибо Севастьянов не дремлет.

Ну а в свободное от посещения сессий время он ведет инстаграм-аккаунт «депутата с человеческим лицом» - на днях выложил видео приготовления «абсолютно удивительного блюда», названия которому еще не придумал. Среди ингредиентов этого кулинарного «шедевра»: фарш из лося и кабана, свиная грудка, бульон на лосиных ребрышках... Подписчики Севастьянова активно обсуждали видео — нашлись даже те, кто хотели бы попасть на мастер-класс.

+ 4 Антон Минаков

Координатор ЛДПР в Псковской области, руководитель партийной фракции в региональном парламенте в последние недели проявляет всё большую активность, заметен в публичной сфере, выступает в Собрании. Вот и на прошедшей в четверг сессии Антон Минаков озвучил перед коллегами и чиновниками проблему утилизации медицинских масок. Пока она решается только наполовину: в медучреждениях и точках общепита использованные маски собирают отдельно, но потом они утилизируются вместе с обычным мусором. Что, согласитесь, лишает смысла всю процедуру отдельного сбора. Об этом и заявил господин Минаков.

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Также отмечу, что в первом чтении областное Собрание приняло законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР — он предусматривает увеличение квоты для охотников на волков.

+ 5 Александр Котов

Председатель областного Собрания депутатов получает максимально высокий балл, как говорится, по совокупности факторов. Во-первых, руководство псковского регионального парламента уже фактически возвращает коллег к привычной жизни: на минувшей неделе депутаты собрались на сессию все вместе впервые с начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

Во-вторых, Александр Котов не упускает из вида реализацию «мусорной реформы» и актуальнейшую для жителей региона тему строительства экотехнопарка — причем, он требует от ответственных лиц четко определить сроки, а не кормить депутатов обещаниями.

В-третьих, спикер как и прежде проявляет завидную открытость в общении со средствами массовой информации и готов ответить на любые вопросы журналистов.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер