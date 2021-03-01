Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Новая кровь — это всегда хорошо
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
Подарки, которые не забываются
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 01.03.2021 22:370 О моделях и рецептах 01.03.2021 22:370 О моделях и рецептах 01.03.2021 14:591 Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района 01.03.2021 13:121 «Единая Россия» проведет праймериз к думским выборам по открытой модели 26.02.2021 20:370 Глава ЦИК исключила перенос выборов в Госдуму 26.02.2021 20:248 Председатель Псковского областного Собрания о молодежи и Навальном
 
 
 
Самое популярное 01.03.2021 09:243 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 27.02.2021 21:124 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 26.02.2021 08:1316 Стало известно, почему россияне не хотят делать прививку от COVID-19 26.02.2021 18:4618 Карантин из-за коронавируса в Псковской области продлен до 31 марта 26.02.2021 07:320 Март с дефицитом осадков ожидается в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

О моделях и рецептах

01.03.2021 22:37|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Последняя неделя зимы была у нас насыщена событиями. В минувший четверг в Пскове прошла сессия областного Собрания депутатов - впервые с начала пандемии народные избранники собрались все вместе в одном зале. И это, по мнению некоторых наблюдателей, стало знаковым событием.

 

Между тем в регионе побывал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Приезд экс-губернатора был связан с мероприятиями, посвященными годовщине гибели 6-й роты.

Естественно, политических заявлений на тему предстоящих парламентских выборов не звучало.

По возвращении в Москву Андрей Турчак встретился с председателем ЕР Дмитрием Медведевым и объявил, что партия проведет предварительное голосование к думской кампании по открытой модели, то есть даст возможность участия всем гражданам страны. За основу, по словам Турчака, будет взята «электронная форма проведения с использованием портала госуслуг». Напомним, что голосование пройдет в сентябре — и на днях председатель Центризбиркома Элла Памфилова исключила перенос выборов на более ранний срок. Тем временем определился круг претендентов на пост главы Порховского района — тут выборы пройдут в апреле, зарегистрированы все семеро выдвинутых кандидатов.

За всеми событиями общественно-политической жизни внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам, он представляет свои субъективные оценки по пятибалльной шкале.

Плюсом он отмечает активность, имевшую положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Максимально низкую оценку по итогам последней недели зимы не получает никто: сокрушительных политических поражений и падений вдребезги с властной вертикали не было.

- 4 Сергей Колесников

Главный судебный пристав Псковской области получил свои «15 минут славы» из-за публикации разоблачительной статьи в популярном петербургском интернет-издании «Фонтанка.ру». Однако чем такая слава — лучше бы не было никакой! В центре журналистского материала — история взаимоотношений господина Колесникова и бывшей замглавы Управления ФССП Петербурга Марины Окрушко, суд над которой начался в Пскове.

Напомню, ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Полтора года назад госпожа Окрушко была задержана в Пскове силовиками в момент передачи Колесникову, который действовал под контролем оперативников, полмиллиона рублей, как части шестимиллионной взятки «за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства».

Если верить публикации «Фонтанки», Колесников и Окрушко состояли в отношениях, на свидания он ходил с прослушкой — чтобы сдать свою коллегу.

Вот такая лав стори без хэппи-энда, уже вызвавшая бурные обсуждения. Некоторые при прочтении задаются вопросами о причинах выхода такого материала на старте судебного процесса, расставленных авторами акцентах, выводах об имевшей место провокации и т. п. Но в любом случае публикация бьет по репутации судебного пристава.

- 3 Общественная палата Псковской области

В Псковской области стартовал процесс формирования нового состава региональной Общественной палаты. Властям и общественным организациям предстоит найти 36 граждан и гражданок, которые были бы не против позаседать в ОП ПО, заодно получая возможность как-то продвигать свои идеи и инициативы (если они, конечно, есть), периодически общаться с сильными мира сего, быть «связующим звеном» и т. п. Вроде бы круто — и, чисто теоретически, желающие добровольцы уже должны были бы выстроиться в очередь - но это точно не про наш случай.

Судя по гробовой тишине в социальных сетях и на форумах — то есть в местах, где могла бы обсуждаться тема призыва на эту общественную службу, интерес к ней — нулевой. Если не сказать — уходящий в минус.

Это ли не диагноз и не оценка всей, более чем десятилетней деятельности палаты - декоративного органа, члены которого — почти каждый по отдельности — состоявшиеся и уважаемые члены общества, но собравшись вместе они представляют, как сказал бы ослик Иа, жалкое и душераздирающее зрелище.

- 2 Обком КПРФ

Псковские коммунисты на исходе зимы как-то совсем уж стихли, стали абсолютно незаметны и в конце февраля не подавали никаких признаков публичной политической жизни. Судя по всему, в областном отделении продолжается томительное ожидание отчетно-выборной конференции, на которой будет решаться вопрос об избрании руководства организации.

Напомню, что региональный партийный форум должен был пройти еще прошлой осенью, затем переносился — теперь запланирован на субботу, 13 марта. Тогда, вероятно, и будет хоть какая-то движуха. А пока — как в том анекдоте про соседей, о которых ничего плохого и не скажешь: не шумели — дрались всегда молча.

- 1 Антон Сергеев

Советник губернатора Псковской области по СМИ получает оценку со знаком минус из-за, мягко говоря, странных и непоследовательных действий, вызывающих недоумение у представителей регионального политбомонда. За последние дни было несколько случаев, после которых чиновники и депутаты перешептывались, не в силах найти объяснение происходящему. Подконтрольные региональной власти и курируемые Антоном Сергеевым масс-медиа у нас теперь то публикуют интервью с находящимся за пределами страны опальным бизнесменом Михаилом Гавунасом  - да еще и с наездом на псковское городское руководство. То слегка наезжают на секретаря Генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака, который пойдет на выборы в региональный парламент в тройке лидеров списка «Единой России» вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. То в СМИ госмедиахолдинга чуть ли не списывают со счетов лояльного действующей областной власти эсера Олега Брячака...

В общем, в псковской политтусовке фиксируют непоследовательную политическую позицию, которая очевидно идет вразрез с задачами, стоящими перед властью в год больших выборов.

0 Владимир Никитин

Неформальный лидер псковских коммунистов, руководитель общественного движения «Русский лад» был вынужден делать нелегкий выбор при голосовании за личность, которую следует увековечить в столице. С одной стороны — дорогой сердцу ленинца-сталиниста Феликс Дзержинский. С другой - Александр Невский, портрет которого впору наносить на знамя «Русского лада».

Тут хоть разорвись — и все-таки Владимир Степанович призвал голосовать за Дзержинского, дабы вернуть на Лубянку «железного Феликса».

Он, по определению коммуниста, «поляк по рождению, воплощал в себе лучшие черты русскости», а «отличительной чертой Дзержинского была доброта». Серьезные историки наверняка удивились бы такой характеристике, но кто ж их тут спрашивать будет?! В общем, муки выбора были преодолены. Но тут случился облом: мэр столицы Сергей Собянин всё отыграл назад: площадь останется без памятника.

+ 1 Депутаты-яблочники

Три депутата от «Яблока» Лев Шлосберг, Дмитрий Пермяков и Николай Кузьмин попытались организовать в Пскове митинг в память об убитом шесть лет назад оппозиционере Борисе Немцове. 

Фото: пресс-центр псковского «Яблока» 

Власти им ожидаемо отказали под предлогом действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Яблочники не остановились - прошли две судебные инстанции (Псковский городской и областной суды) — однако там тоже получили отказ. Конец истории? Нет!  В субботу, 27 февраля, яблочники провели одиночные пикеты, информацию о них с множеством фотографий разместили в социальных сетях и получили одобрительную реакцию со стороны представителей несистемной оппозиции, продолжающей «топить» за продолжение протестной волны, поднятой навальнистами в январе и очень быстро сошедшей на нет.

+ 2 Андрей Маковский

Кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий облсовпрофа стал «лицом» псковского отделения партии «Новые люди». На минувшей неделе господин Маковский, что называется, обозначился на местности и озвучил планы на выборный год - как всей партии, так и свои личные.

Интересно, что свежеиспеченный политик не стремится стать депутатом областного Собрания, а сразу метит в Государственную думу — планирует баллотироваться по одномандатному псковскому округу.

Острословы тут же пустились шутить на тему появления конкурента у действующего депутата-единоросса Александра Козловского. Я же зубоскалить не стану. В конце концов, политиками не рождаются — ими становятся. Как пелось в некогда популярной песне, «и не думай о финале — все когда-то начинали».

+ 3 Алексей Севастьянов

Депутат областного Собрания, актер и спортивный функционер, похоже, обрел второе дыхание — вот и на парламентском часе прошедшей сессии он жег глаголом, пенял чиновникам по поводу «мусорной реформы» и продемонстрировал тот же прием, который на предыдущей сессии опробовал на энергетиках. Севастьянов прямо во время пленарного заседания попытался дозвониться до колл-центра регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и поставил его руководителю на вид, что сделать это так и не удалось. Гендиректор «Экопрома» Александр Киселев заверил, что разберется в этом безобразии.

Как считает обозреватель ПЛН, топ-менеджерам организаций, вызываемым «на депутатский ковер», пора уже усвоить новый лайф-хак – хотя бы на время парламентских часов позаботиться об исправной работе своих горячих линий — ибо Севастьянов не дремлет.

Ну а в свободное от посещения сессий время он ведет инстаграм-аккаунт «депутата с человеческим лицом» - на днях выложил видео приготовления «абсолютно удивительного блюда», названия которому еще не придумал. Среди ингредиентов этого кулинарного «шедевра»: фарш из лося и кабана, свиная грудка, бульон на лосиных ребрышках... Подписчики Севастьянова активно обсуждали видео — нашлись даже те, кто хотели бы попасть на мастер-класс.

+ 4 Антон Минаков

Координатор ЛДПР в Псковской области, руководитель партийной фракции в региональном парламенте в последние недели проявляет всё большую активность, заметен в публичной сфере, выступает в Собрании. Вот и на прошедшей в четверг сессии Антон Минаков озвучил перед коллегами и чиновниками проблему утилизации медицинских масок. Пока она решается только наполовину: в медучреждениях и точках общепита использованные маски собирают отдельно, но потом они утилизируются вместе с обычным мусором. Что, согласитесь, лишает смысла всю процедуру отдельного сбора. Об этом и заявил господин Минаков.

Также отмечу, что в первом чтении областное Собрание приняло законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР — он предусматривает увеличение квоты для охотников на волков.

+ 5 Александр Котов

Председатель областного Собрания депутатов получает максимально высокий балл, как говорится, по совокупности факторов. Во-первых, руководство псковского регионального парламента уже фактически возвращает коллег к привычной жизни: на минувшей неделе депутаты собрались на сессию все вместе впервые с начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

Во-вторых, Александр Котов не упускает из вида реализацию «мусорной реформы» и актуальнейшую для жителей региона тему строительства экотехнопарка — причем, он требует от ответственных лиц четко определить сроки, а не кормить депутатов обещаниями.

В-третьих, спикер как и прежде проявляет завидную открытость в общении со средствами массовой информации и готов ответить на любые вопросы журналистов.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 114 человек
Сюжет: Рейтингомер О моделях и рецептах Премьерно-показательно Кина не будет Настоящих буйных мало Никогда такого не было - и вот опять Молодые перцы Vs Старая гвардия Вокруг бюджета Во власти Ковида 19-го Скользкие темы Несдержанность и выдержка Камбэки и немножко нервно «Охота на ведьм» и бисер для депутата Будни и праздники Все побежали — и я побежал Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Поствыборная сексология Оценку ставят выборы От великого до смешного Депутат Васильев меняет амплуа? Кто-то теряет, а кто-то находит В зеркале Белоруссии Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Псков и Песков Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Не быть придурками! Плюсы и минусы Конституционный держите шаг! Момент истины Падения и взлеты Маски сброшены Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
01.03.2021, 23:350 Чемпионат и первенство СЗФО по панкратиону состоятся в Пскове 13-14 марта 01.03.2021, 23:270 Гдовича арестовали за уклонение от обязательных работ 01.03.2021, 23:150 Вопросы предоставления грантов социальным предпринимателям обсудили в Пскове 01.03.2021, 23:000 Второй очаг коронавируса выявили в великолукской больнице
01.03.2021, 22:551 Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.03.2021, 22:370 О моделях и рецептах 01.03.2021, 22:320 Опасный люк закрыли в Пушкинских Горах 01.03.2021, 22:010 3,5 тысячи объектов строительства не зарегистрированы в Псковской области
01.03.2021, 21:451 Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 01.03.2021, 21:360 Объявлен сбор средств на оформление интерьера храма Александра Невского 01.03.2021, 21:150 Шведской спортсменке запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира 01.03.2021, 21:000 Программу оздоровления бюджетников намерены реанимировать псковские профсоюзы
01.03.2021, 20:430 Минкультуры отреставрирует храмы в Пскове и Кобыльем Городище к 800-летию со дня рождения Александра Невского 01.03.2021, 20:192 140-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Крым 01.03.2021, 20:062 «Мусор и бумаги повсюду»: губернатор раскритиковал уборку Пскова 01.03.2021, 20:000 Псковская городская больница будет работать в обычном режиме с 3 марта
01.03.2021, 19:402 20 млн рублей задолжали юрлица компании «Экопром» 01.03.2021, 19:213 Губернатор поручил определиться с кандидатурой руководителя соцгородка под Псковом 01.03.2021, 19:110 Молодежка общероссийского народного фронта почтила память 6 роты 01.03.2021, 19:021 Председатель облсовпрофа: 1 марта – настоящий день скорби на псковской земле
01.03.2021, 18:580 Реестр обязательных требований к бизнесу запустили в России 01.03.2021, 18:560 Три автомобиля столкнулись на Завеличье. ФОТО 01.03.2021, 18:462 Реплика Константина Калиниченко: Дно не может выехать из девушки   01.03.2021, 18:440 В отношении водителя, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, возбудили дело
01.03.2021, 18:404 Подобранный возле помойки мак обернулся для печерянина тюрьмой 01.03.2021, 18:331 Не доставшиеся псковичам медали «Рожденному на земле псковской» продают в Интернете 01.03.2021, 18:270 Председатель Псковоблсовпрофа назвал достойные примеры социальной ответственности бизнеса  01.03.2021, 18:110 «Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове на текущей неделе
01.03.2021, 18:053 Псковичам предлагают оформить рассрочку на погашение долга за капремонт 01.03.2021, 18:010 Один человек пострадал в ДТП в Островском районе 01.03.2021, 17:550 Новый обучающий модуль поможет пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях 01.03.2021, 17:430 Псковичам расскажут, как решить имущественные споры
01.03.2021, 17:371 Псковский спецотряд быстрого реагирования отметил свое 28-летие 01.03.2021, 17:300 Многие псковские предприятия сплотились на фоне коронавируса — Игорь Иванов 01.03.2021, 17:240 Великолучанин сдал в пункт приема металла украденные автозапчасти 01.03.2021, 17:160 Эксперты расскажут псковичам, как грамотно провести сделку с недвижимостью
01.03.2021, 17:090 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по привлекательной цене 01.03.2021, 17:010 Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской» 01.03.2021, 16:560 Один человек пострадал при съезде в кювет «Хендая» в Стругокрасненском районе 01.03.2021, 16:560 «Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта
01.03.2021, 16:471 Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области 01.03.2021, 16:319 Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о коррупции 01.03.2021, 16:260 Псковский театр опубликовал программу «Данилов-феста» 01.03.2021, 16:171 Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ
01.03.2021, 16:110 Пьяного водителя остановили на Юбилейной улице в Пскове 01.03.2021, 16:011 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского? 01.03.2021, 16:005 Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда 01.03.2021, 15:428 Псковская область получит более 2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту
01.03.2021, 15:363 Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе 01.03.2021, 15:260 Три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа в Псковском районе. ФОТО 01.03.2021, 15:240 Конкурс на право размещения сезонных торговых объектов проходит в Пскове 01.03.2021, 15:200 «Лада Калина» опрокинулась на дороге Псков - Муровицы
01.03.2021, 15:160 Работодателю все сложнее быть социально ответственным — Игорь Иванов 01.03.2021, 15:090 Первый спектакль для слабовидящих зрителей представили в псковском театре 01.03.2021, 15:021 Псков вошел в тройку самых бюджетных мест для путешествий из Москвы 01.03.2021, 14:591 Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района
01.03.2021, 14:410 Пскович возглавил комитет Российской автомобильной федерации по мобильности 01.03.2021, 14:356 В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России 01.03.2021, 14:311 В Сбербанке утвердили принципы применения искусственного интеллекта 01.03.2021, 14:200 В Куньинском районе многодетному отцу помогли организовать выход в интернет
01.03.2021, 14:090 Виртуальную выставку подготовили ко Дню кошек в «Михайловском» 01.03.2021, 14:042 До конца недели на перекрестке Рижского и Юбилейной будет работать регулировщик 01.03.2021, 13:570 Соревнования по мини-футболу среди ветеранов прошли в Великих Луках 01.03.2021, 13:450 Дорожный рабочий погиб в результате ДТП в Усвятском районе
01.03.2021, 13:270 Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1 трлн рублей 01.03.2021, 13:190 Псковские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве Северо-Запада 01.03.2021, 13:121 «Единая Россия» проведет праймериз к думским выборам по открытой модели 01.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
01.03.2021, 13:000 До 10 лет лишения свободы грозит великолучанину за поножовщину 01.03.2021, 12:560 Псковские каратисты вернулись с наградами с Первенства Северо-Запада 01.03.2021, 12:500 Концерт в память о бойцах 6-й роты прошел в 76-й дивизии ВДВ 01.03.2021, 12:461 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте. ПРОГРАММА
01.03.2021, 12:425 Более 60% россиян считают COVID-19 новой формой биологического оружия 01.03.2021, 12:360 Пскович стал серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу 01.03.2021, 12:320 Жительница Пыталово перевела мошенникам более 600 тысяч рублей 01.03.2021, 12:280 Псковичей приглашают на концерт чешского композитора
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.