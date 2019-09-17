Общество

Главный судебный пристав Псковской области: Никакого оправдания поступкам коррупционера нет

«Никакого оправдания поступкам коррупционера нет. Я отношусь к этому так, как и должен», - заявил в эфире одного из псковских информационных агентств главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Он также отметил, что комментария по вопросу задержания замглавы судебных приставов Петербурга из-за взятки по делу «Псковавиа» он не даст. «Это не входит в мои полномочия», - заявил Сергей Колесников.

По имеющимся у Псковской Ленты Новостей неподтвержденным данным, Сергею Колесникову предлагали взятку для ускорения процедуры выставления на аукцион имущества «Псковавиа», от которой он отказался. «Действия по передаче имущества "Псковавиа" на реализацию приостановлено в соответствии с законом», - заключил главный судебный пристав Псковской области.

Напомним, накануне Псковский городской суд санкционировал арест заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марины Окрушко по делу о посредничестве во взяточничестве. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 14 ноября 2019 года.