Общество

Алексей Севастьянов приготовил «удивительное» блюдо, название которому еще не придумал

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов приготовил «абсолютно удивительное блюдо», название которому еще не придумал. Видеофрагмент процесса он выложил в своем инстаграм-аккаунте накануне, 27 февраля.

«Сегодня мы будем готовить абсолютно удивительное блюдо, название которому я еще не придумал. Возможно, оно родится в процессе приготовления», - отметил депутат и перечислил основные ингредиенты своего кулинарного шедевра: фарш из лося и кабана, свиная грудка, морковь, болгарский и красный перец, рис, лаваш, репчатый лук и бульон на лосиных ребрышках.

Подписчики Алексея Севастьянова активно обсуждают видео. Одни интересуются полученным результатом и спрашивают, когда будет продолжение, другие отмечают, что нельзя такое постить в ленту без дегустации. Еще один подписчик поинтересовался у депутата, как можно попасть на его мастер-класс.