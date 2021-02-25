Общество

Либерал-демократы в Псковской области добиваются выгодного отстрела волков

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали в первом чтении внесенный фракцией ЛДПР законопроект, который увеличивает квоты на добычу копытных тем, кто добыл трех и более волков. Об этом с 55-й сессии областного Собрания, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков обратил внимание на то, что участились выходы волков на территорию населенных пунктов. Самое большое количество обращений, отметил он, поступает из Гдовского, Пыталовского и южных районов области. По его словам, данный законопроект предлагает увеличить квоты охотникам на добычу копытных животных за отстрел волков. «Предлагаю принять его в первом чтении и заняться доработкой совместно с администрацией», - сказал он.

Согласно предложенным изменениям в пункт 5 статьи 9 закона «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области», разрешения на добычу копытных животных и медведей между физическими лицами будут распределятся в следующей пропорции:

- физическим лицам, участвовавшим в проведении учетов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в предшествующем сезоне охоты, - 50% (ранее – 80%) от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов;

- иным физическим лицам – 10% (ранее – 20%) от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов.

Кроме того, фракция ЛДПР предложила дополнить указанный пункт подпунктом следующего содержания:

- физическим лицам, принимающим участие в мероприятиях по сохранению, воспроизводству и увеличению численности охотничьих животных, а также принимающим участие в регулировании их численности (добывших трех и более волков), – 40% от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов.

Данный законопроект разработали в связи с ухудшающейся обстановкой в регионе, связанной с увеличением популяции волков и участившимися случаями их появления в населенных пунктах, что влечет за собой угрозу жизни и здоровья жителям многих районов области, говорится в пояснительной записке.

Благодаря законопроекту, считают его авторы, у охотников появится дополнительный стимул к отстрелу этих опасных животных.