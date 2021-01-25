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Собянин предложил не устанавливать памятник на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде и не устанавливать на ней памятник. Он сообщил, что в ходе голосования за установку памятника Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому голоса разделились почти поровну. В голосовании приняли участие около 320 тыс. человек: 55% выступили за установку памятника Александру Невскому, 45% — Феликсу Дзержинскому.

«С небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей... Я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас»,— написал Сергей Собянин в блоге.

Мэр считает, что на площади «необходима архитектурная доминанта». По его словам, на ее роль лучше всего подходит «памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества». «Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество»,— добавил Собянин.

Мэр Москвы попросил граждан, которые активно участвовали в дискуссии, согласиться с его решением. По его мнению, сейчас есть «огромное количество более актуальных тем». «А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение»,— написал мэр столицы.

Как передает «Коммерсант», голосование стартовало вчера, 25 февраля, на портале «Активный гражданин». Оно должно было продлиться до 5 марта.