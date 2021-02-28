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Памяти 6-й роты

Сегодня, 1 марта, в Пскове состоятся памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине гибели десантников легендарной 6-й роты. Утром члены семей героев возложат цветы к монументу «Купол» в Черехе. Торжественным маршем пройдет рота почетного караула. С родителями погибших воинов встретятся командование Воздушно-десантных войск, руководители области и города. В дивизии пройдет тематический вечер памяти десантников 6-й роты.

А начались торжественно-траурные мероприятия накануне. В воскресенье, 28 февраля, на кладбище в Орлецах отдать дань памяти погибшим героям собрались их родные и сослуживцы, военнослужащие, псковичи и гости города, официальные лица.

Траурный митинг начался с заупокойной литии. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

К могилам бойцов была возложена Гирлянда воинской Славы и цветы. Рота почетного караула прошла перед мемориалом торжественным маршем.

От имени родителей погибших десантников выступила Дина Чугунова – мама рядового Вадима Чугунова, посмертно награжденного орденом Мужества.

- Видите, сегодня даже погода плачет по нашим мальчишкам. Очень тяжело говорить... Огромное всем спасибо! Мы чувствуем заботу, понимаем, что нас не бросят в беде в трудную минуту, низкий всем поклон. Огромное спасибо президенту! – сказала Дина Чугунова и, обращаясь к приехавшему в Псков вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку, которого назвала «ангелом-хранителем родителей погибших бойцов», попросила: - Андрей Анатольевич, передайте, что мы чувствуем, знаем и очень благодарны.

Дина Чугунова поблагодарила за заботу и внимание к проблемам родителей погибших десантников командование 76-й дивизии, региональную власть и руководство фонда «Памяти 6-й роты».

За несколько минут до этого первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал членам семей десантников добрые слова от президента, который в последний раз приезжал в Псков ровно год назад, на памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига 6-й роты.

- Хочу передать вам теплые слова от Верховного главнокомандующего – президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он помнит наших ребят, помнит их беспримерный подвиг и помнит всех вас. Он просил передать, что всегда будет рядом с вами, - сказал Андрей Турчак, отметив, что год, прошедший после 20-летия подвига, пролетел как один день.

- Сегодня мы вспоминаем наших ребят, их подвиг. Я очень рад видеть вас всех в добром здравии, - сказал Андрей Турчак, обращаясь к родителям десантников.

Он сообщил, что по уже сложившейся традиции 1 марта на высоте 776 в Улус-Керте Чеченской Республики, где приняли свой последний бой десантники 6-й роты под под командованием подполковника Марка Евтюхина, пройдет возложение цветов к поклонному кресту. Напомню, что поклонный крест был открыт в Чечне четыре года назад.

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- Вечная память героям! И вечная слава! – этими словами Андрей Турчак завершил свое выступление.

День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, отдавшим жизни при исполнении воинских обязанностей.

- Отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы нашего Отечества и в наших сердцах, - сказал командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, генерал-майор Сергей Чубарыкин. – Для воинов 76-й десантно-штурмовой дивизии подвиг однополчан – пример мужества, беззаветной любви к своей Отчизне и воинского братства. Мои самые искренние слова поддержки родным и близким наших боевых друзей. Их мужество и героизм – честь и слава Воздушно-десантных войск.

После окончания траурного митинга родственники военнослужащих посетили 104-й десантно-штурмовой полк, где побывали в музее 6-й роты, а также встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Александр Савенко

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.