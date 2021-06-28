Политика

Меняются все в наш век перемен

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Субъективные оценки псковским политикам, общественникам и прочим публичным персонам он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Владимир Моисеев

Бывший вице-губернатор Псковской области, экс-проректор ПсковГУ по административно-хозяйственной деятельности признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Псковский городской суд установил, что работая в ПсковГУ Владимир Моисеев заключал договоры с фирмой, принадлежащей его знакомому.

В результате вузу был причинен ущерб в размере более семи миллионов рублей на оплате договоров, обязательства по которым не выполнялись.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе частичное погашение ущерба и признание вины подсудимым. Иск, ранее заявленный прокурором Псковской области, о взыскании почти семи миллионов рублей удовлетворен в полном объеме.

-4 Анатолий Копосов

Псковские коммунисты в минувшую субботу определились с кандидатами на сентябрьские выборы в областное Собрание депутатов. В команду не вошли представители так называемой «старой гвардии».

В частности, нет в ней и действующего депутата, вице-спикера регионального парламента Анатолия Копосова, намедни лишившегося поста секретаря областного отделения КПРФ и председателя общественной организации «Дети войны».

И это при том, что вопрос о включении в списки «политического тяжеловеса-долгожителя», бывшего псковского вице-губернатора, по нашей информации, обсуждался до последнего момента. Так или иначе, ставлю здесь оценку не лично Анатолию Петровичу — а фиксирую уход старшего поколения политиков-коммунистов, символом которых в Псковской области многие годы был товарищ Копосов.

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-3 Наталья Ильина

Ректору Псковского госуниверситета продолжает «прилетать» от федеральных СМИ из-за истории с зараженными индийскими студентами. Не так давно популярное столичное издание «Лайф» опубликовало видеоматериал под названием «Ковид-тюрьма: псковских студентов на месяц заперли в общежитии из-за индийского штамма CoViD-19», а теперь к скандальной теме обратился «МК в Питере». Автор проблемного материала в этом издании ищет ответ на вопрос, откуда в Петербурге мог взяться индийский штамм, из-за которого от пациентов переполнены даже коридоры больниц — и находит его в Псковском университете. «Возможно, что именно общежитие ПсковГУ — самый первый очаг «Дельты» в России, или как минимум, один из первых. И, конечно, есть совершенно конкретные должностные лица, которые не приняли решений, позволяющих остановить распространение вируса. Их неверные действия в одних аспектах и бездействие в других привело к распространению вируса, заражению десятков тысяч людей и смертям», - высказывает свое мнение автор «МК в Питере».

Очередной негатив, связанный с ПсковГУ, дружно подхватили оппозиционно настроенные авторы телеграм-каналов, устроив вторую серию атаки на госпожу Ильину.

Как по мне, так подача материала тут — весьма провокационная, и в сделанных выводах есть натяжка, - однако во всех обстоятельствах этой истории, вероятно, разберутся соответствующие органы. Редакция «МК в Питере» обратилась с запросом в федеральное и региональное управления Роспотребнадзора, а также в Министерство науки и высшего образования с просьбой оценить действия ректора ПсковГУ Натальи Ильиной после обнаружения очага индийского штамма коронавируса в общежитии.

-2 Сергей Грахов

На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства социального городка в деревне Борисовичи под Псковом и, мягко говоря, остался недоволен работой подрядчика — прежде всего, в части смещения сроков проведения работ и поставки материалов. Ни один вид запланированных работ к дню инспекции не был выполнен на 100%.

«Я вам дал отсрочку, а вы все равно недоделали работы!» - возмутился губернатор. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и представитель компании-подрядчика весьма противоречиво объяснили суть проблемы. «Я вижу, что у вас происходит деформация общения. Если бы находились в коммуникации друг с другом в режиме онлайн, этого не было бы. Меня не устраивает такая работа. Обязательства выполнены только наполовину. Это похоже больше на возню, а не на работу: графики смещаются, а обязательства остаются! Если у вас нет понимания с коллегами, звоните мне, и я буду решать эти вопросы лично», - резюмировал Михаил Ведерников.

Понятно, что ничего хорошего такой вердикт губернатора на объекте, который несколько месяцев назад посещал премьер-министр России Михаил Мишустин, не сулит.

-1 Николай Кузьмин

Активист псковского «Яблока», выбравший себе амплуа политического жалобщика-сутяжника, постоянно жалующегося на власть, - эдакого «псковского Навального», продолжает наступать на одни и те же грабли. С упорством, достойным лучшего применения, Николай Кузьмин проводит «расследования», черпая информацию... из открытых источников.

Само по себе дело это, может, и неплохое, у каждого - свое хобби, однако подобная активность имеет мало общего с реальной политикой и выборами. Тут одно из двух: либо ты блогер-жалобщик, либо занимаешься политикой.

А жалобами и постами в социальных сетях выборы не выиграешь.

0 Антон Сергеев

Советник псковского губернатора по СМИ меняет амплуа. Только-только мы успели уяснить, что в лице Антона Юрьевича Псковская область получила супер-успешного медиаменеджера с мега-богатым послужным списком, как стал очевиден вектор его движения в иную плоскость. Теперь Антон Сергеев пытается предстать эдаким политическим гуру, аналитиком-политологом, знатоком партийной жизни, щедро вбрасывающим в публичное пространство «инсайдерскую информацию». И пусть пока выводы и прогнозы свежеиспеченного политолога не отличаются точностью — будь то озвученная еще по весне информация о скором визите в Псков лидера КПРФ Геннадия Зюганова, прогноз о замене эсера Олега Брячака на выборах на депутата Ананских, заявление об объединении малых партий и т.д, и т. п. - всё это, как и многое другое, не подтвердилось), но заявка но новую роль сделана. Теряюсь в догадках, что же дальше — неужели советник по СМИ нацелился на кресло политического вице-губернатора, освободившееся полтора года назад после отставки Николая Цветкова? Тот тоже, помнится, был тем еще знатоком политических процессов. В общем, поживем — увидим.

Будем надеяться, что сделанный на прошлой неделе прогноз, согласно которому среди кандидатов от партии «Новые люди» в Псковской области окажется бывшая жена миллиардера Ротенберга (о его дружбе с президентом не писал только ленивый), будет более точен, чем предыдущие пророчества.

+1 Александр Серавин

Известный политтехнолог, президент «Ассоциации электронной электоральной политики», советник губернатора Псковской области возглавил региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Такое решение было принято на минувшей неделе на конференции регионального отделения РВИО.

Напомню, что ранее председателем областной организации, ставящей целью изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия, являлся культуролог, руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Что касается личности нового главы отделения РВИО, то Александр Серавин, помимо прочего, является основателем первой в России Галереи батальной живописи.

+2 Дмитрий Михайлов, Антон Минаков, Олег Брячак, Михаил Лебедик

По итогам прошедших партийных съездов целая группа псковских политиков утверждена для выдвижения на выборы депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область). Как мы и прогнозировали, КПРФ представит секретарь обкома партии, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Его коллега по региональному парламенту, руководитель областного отделения ЛДПР Антон Минаков будет баллотироваться от «соколов Жириновского».

Депутат Псковской городской думы, лидер местных эсеров Олег Брячак получил поддержку участников съезда «Справедливой России — За правду». Любопытно, что информировать публику об этом событии в своем инстаграм-аккаунте политик не стал, зато разместил селфи в образе бодибилдера на природе: мол, позанимался спортом и думаю: а не занырнуть ли мне в речку.

Решения о выдвижении партиями из числа парламентской оппозиции именно этой тройки были вполне ожидаемы. Обозреватели Псковской Ленты Новостей неоднократно об этом писали. Напомню, что Минаков и Брячак участвовали в парламентских выборах по псковскому округу и пять лет назад.

Что до выдвижение от партии «Родина» экс-депутата Псковской городской думы Михаила Лебедика, то это стало неожиданностью.

Хотя, если вспомнить недавний визит в Псковскую область лидера партии, депутат Госдумы Алексея Журавлева, то именно Михаил Лебедик вместе с региональным руководителем «Родины» Павлом Бикташевым и сопровождал гостя. Можно было бы и догадаться, на кого родинцы сделают ставку.

+3 Владимир Панченко

Директор печорского завода «Евро-керамика», депутат областного Собрания, недавно вышедший из «Справедливой России», вошел в тройку лидеров списка КПРФ на выборах депутатов областного Собрания.

Благодаря этому Владимир Панченко получает реальный шанс сохранить за собой мандат депутата.

Окажется ли третье место проходным, зависит от того, каким будет уровень поддержки коммунистов в сентябре (то есть сколько мандатов они получат) и насколько успешно лидеры списка Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов выступят в одномандатных округах.

Если всё сложится, то соратник Михаила Гавунаса пролонгирует свои полномочия в законодательном органе. В общем, что может получить бизнесмен, понятно. А что получают псковские коммунисты? В самой партии говорят о том, что Владимир Панченко уже давно единомышленник коммунистов, они с ним давно находят общий язык на выборах, да и голосует в Собрании он точно так же, как фракция КПРФ. А вот наблюдатели полагают, что приобретение выгодно коммунистам, в первую очередь, с точки зрения ресурсной обеспеченности свежеиспеченного союзника.

+4 Анастасия Повторейко, Олег Грицаев

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран Вооруженных сил, кавалер Ордена мужества Олег Грицаев вошли в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в региональный парламент.

Таким образом, полностью оправдался прогноз, сделанный Псковской Лентой Новостей еще по весне.

Если для других лидеров списка ЕР — губернатора Михаила Ведерникова, секретаря Генсовета партии, сенатора Андрея Турчака и председателя областного Собрания Александра Котова предстоящие выборы далеко не первые, то для врача с передовой борьбы с коронавирусом и боевого офицера это, по сути, первый опыт участия в политической работе.

С учетом позиций единороссов, а также места Анастасии Повторейко и Олега Грицаева в списке кандидатов, практически со стопроцентной уверенностью можно прогнозировать, что по итогам голосования в сентябре они получат право на получение депутатских мандатов.

+5 Александр Козловский

В конце минувшей недели над югом Псковской области пронесся небывалый разрушительный ураган. От стихии серьезно пострадали многие населенные пункты, в том числе южная столица региона — Великие Луки. Здесь были выкорчеваны, повалены и уничтожены сотни деревьев. Они перекрыли тротуары и проезжие части городских транспортных магистралей, повредили воздушные линии электропередач. Одним из первых на устранение последствий урагана отправился депутат Госдумы Александр Козловский. Он не просто подключился к решению проблемы и выступил с призывами к горожанам, но и лично участвовал в городском субботнике.

Я не люблю излишнего пафоса, особенно, когда речь идет о чиновниках и депутатах, но, полагаю, именно так и должны реагировать на подобные ситуации ответственные представители власти. Оперативно и личным примером показывая, как надо действовать в сложных обстоятельствах.

Остается добавить, что общими усилиями коммунальных служб, партийцев, волонтеров, инициативных горожан в кратчайшие сроки удалось справиться с основными последствиями стихии, и город постепенно возвращается к привычной жизни.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер