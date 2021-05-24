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Политика

Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова

25.05.2021 02:03|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Чем ближе к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания – тем заметнее активность партийцев всех мастей и острее их реакции. В этом смысле весьма показательно событие, произошедшее на сессии Псковской гордумы.  Имеем в виду намушевший демарш оппозиции. Коммунисты и яблочник возмутились вынесению вопроса о даче согласия отдельным муниципальным учреждениям на предоставление «Единой России» под праймериз помещений без проведения торгов. В знак протеста группа депутатов демонстративно покинула зал заседаний, что, впрочем, не помешало парламентскому большинству решить вопрос положительно - голосов «за» оказалось достаточно. 

За всеми событиями политической жизни внимательно следил наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня он высказывает свое мнение и выставляет по пятибалльной шкале субъективные оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Александр Седунов 

Председатель областного комитета по образованию освобожден от занимаемой должности. О принятом кадровом решении сообщил губернатор Михаил Ведерников, По озвученной им информации, Александр Седунов написал заявление «по собственному желанию» в связи с переходом на другую работу. Однако ни для кого не секрет, что в последнее время глава комитета по образованию неоднократно подвергался критике со стороны руководства (в том числе за темпы реализации нацпроекта) - и вопрос его отставки выглядел делом времени. На исходе учебного года оно наступило. 

-4 Юрий Павлов

Эту удивительную историю вообще следовало бы рассказывать в манере известного стихотворения «Дом, который построил Джек». Мол, вот дом, который предназначен для гдовских переселенцев из аварийного жилья. А вот деньги, предоставленные Гдовскому району из областного центра на переселение граждан в тот самый дом. А вот глава района Юрий Павлов, который вначале присвоил трехкомнатной квартире в этом доме статус «служебная», а потом предоставил ее… не участнику программы переселения, а и.о. первого заместителя главы администрации Гдовского района. Вся эта прелесть описана в ответе прокуратуры на обращение гдовского депутата от ЛДПР Ашихмина, им же была выложена в соцсети и получила многочисленные комментарии...

-3 Наталья Ильина

Ректору Псковского госуниверситета «прилетело» от популярного федерального издания «Лайф», на сайте которого был опубликован видеоматериал под названием «Ковид-тюрьма: псковских студентов на месяц заперли в общежитии из-за индийского штамма CoViD-19». Рассказ собеседника издания о том, что происходит в псковском общежитии и как действует (или, вернее сказать, бездействует администрация вуза), прямо противоречит словам руководителей университета. Не берусь судить, насколько объективна озвученная в СМИ информация или журналисты сгустили краски, но в любом случае скандальное видео больно бьет по репутации вуза и его руководителя.

-2 Александр Васильев

Отрицательную оценку и условную статуэтку за победу в номинации «Иногда лучше жевать, чем говорить» получает депутат Государственной Думы, дорабатывающий последние месяцы на Охотном ряду. В эфире одной из федеральных радиостанций господин Васильев предстал в роли эдакого всезнающего эксперта при обсуждении темы электросамокатов и необходимости четкого регулировании этого вида транспорта.

Рассуждая о существующем положении дел, депутат-убитодорожник неожиданно уподобил самокатчиков... инвалидам.

Мол, самокатчики — это пешеходы, они должны ездить по тротуарам и не должны спешиваться на пешеходных переходах. «Мы же из инвалидной коляски не высаживаем никого — чтоб перейти через пешеходный переход», - растолковал депутат, похоже, не особо задумываясь о смысле сказанного.

-1 Денис Иванов 

В почтовые ящики жителей Запсковья на днях рассовали обращения за подписью депутата Псковской городской думы – руководителя фракции «Единая Россия» Дениса Иванова.

Небольшое письмецо – всего-то полтора десятка строчек, однако с самого начала как-то у автора не задалось. Что-то пошло не так.

Уже в первой строчке послания допущена орфографическая ошибка.  Всего-то через пару строк - грубая фактическая оплошность. И ведь тема обращения важная – как нам обустроить городскую среду… Как призывал Михаил Жванецкий, тщательней надо, ребята! Тщательней!

0 Андрей Ермаков 

Председателем комитета по образованию Псковской области назначен Андрей Ермаков, ранее занимавший должность директора школы №1362 в Москве. Кандидатура прошла согласование у министра просвещения Сергея Кравцова. Управленец уже встретился с губернатором и приступил к работе.

Между тем некоторые у нас судачат относительно мотивов принятого решения и высказывают различные прогнозы — от весьма обнадеживающих и лестных для нового управленца до весьма пессимистичных, что связано с необходимостью решения амбициозных задач в непростой ситуации, к тому же еще и в условиях непредсказуемости с распространением коронавируса. Полностью соглашусь с теми, кто призывают далеко вперед не забегать, а для начала посмотреть, как будет действовать новый руководитель и как он будет справляться с возложенными на него обязанностями. 

+1 Владислав Абрамов 

Руководитель крупнейшего застройщика региона - компании «Псковжилстрой» пошел в политику и займет вторую строчку в списке лидеров «Справедливой России – Патриоты – За правду» на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом объявил председатель регионального отделения партии Олег Брячак. Понятно, что стопроцентных гарантий относительно прохождения в областной парламент никто не даст (тем более, с учетом сокращения числа депутатов с 44 до 26), но определенные шансы получить депутатский мандат у Владислава Абрамова, безусловно, появляются. 

+2 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР на правах руководителя партийной фракции в областном Собрании депутатов встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и обозначил перед ним ряд проблемных моментов.

К числу самых актуальных и острых тем руководитель регионального отделения «партии Жириновского» отнес лесные пожары в Псковской области, качество автомобильных дорог (с акцентом на платные дороги в Себежском, Опочецком и Пыталовском районах), а также уборку городских улиц. Отмечу, что встреча состоялась перед ежегодным отчетом губернатора о работе администрации. Доклад прозвучит в ближайший четверг на сессии областного Собрания. 

+3 Игорь Савицкий


Известный псковский предприниматель, экс-депутат областного Собрания - вновь в центре внимания. Мои коллеги уже подробно обсудили перспективные бизнес-проекты Игоря Савицкого и первые успехи его предприятий в новых направлениях. Так что не буду повторяться.

При этом не могу не отметить содержательные размышления предпринимателя, имеющего большой опыт работы в законодательном органе госвласти, на темы восстановления псковского бизнеса после пандемийных ограничений и возможностей прорыва местных производителей на широкий рынок.

+4 Борис Елкин

Глава областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировал итоги совещания по вопросам дорожной деятельности субъектов РФ, которое прошло в Минтрансе. В рамках этой встречи перед субъектами РФ были поставлены новые вводные по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они, в частности, касаются формирования опорной сети.

«Опорная сеть - основные магистрали всех регионов, которые ведут к каким-то местам притяжения: к аэропортам, крупным предприятиям, - пояснил Борис Елкин. - Это дороги, соединяющие инвестиционно привлекательные места. Туда входят и региональные, и межмуниципальные дороги, а в некоторых регионах и дороги местного значения. У нас в области 1400 км таких дорог вместе с федеральными, 500 из них — это наши дороги (регионального значения — ред.)».

По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству, в перечень дорог, входящих в опорную сеть на территории Псковской области, вошли, в том числе, дороги к Печорам и к границе с ЕС, дорога к Пушкинским Горам, Гдовское шоссе, дорога на Великий Новгород (через Феофилову Пустынь и далее в сторону Шимска). От себя добавлю, что Борис Елкин демонстрирует завидную открытость в регулярных контактах со СМИ и всегда готов дать ответы на любые, даже самые сложные, вопросы. Вот и на минувшей неделе он дал доскональные разъяснения, как в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» изменилась конкурентная среда на рынке дорожных работ в Псковской области, на что повлияет изменение ГОСТов в сфере ремонта и строительства дорог, каковы перспективы ремонта второй очереди Рижского проспекта, капремонта Ольгинского моста и окончания строительства Северного обхода. 

+5 Андрей Турчак

Как отмечают многие отечественные политологи, степень влияния секретаря Генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области на процессы в федеральном центре увеличивается.

На минувшей неделе стало известно, что сразу две инициативы, с которыми выступал единоросс, поддержал президент. По сообщениям СМИ, Владимир Путин согласился с инициативой партийного лидера о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. По мнению Андрея Турчака, перенос переписи снимет дополнительную нагрузку с работников социальной сферы, которые в августе-сентябре одновременно будут заняты в работе избирательных комиссий на выборах в Госдуму. Кроме того, президент поддержал инициативу секретаря Генсовета ЕР о присвоении ряду городов России почетного звания «Город трудовой доблести». 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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