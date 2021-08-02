Политика

Игорь Сопов прокомментировал решение об исключении кандидатов из партийных списков в областное Собрание

Председатель Избирательном комиссии региона Игорь Сопов прокомментировал решение об исключении Льва Шлосберга и Николая Кузьмина из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко».

«На основании нового законодательства, вступившего в силу в РФ, на основании документов, поступивших от Министерства юстиции, комиссия приняла такое решение. Законодательство не позволяет людям, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборных кампаниях, поэтому было принято такое решение, исключительно на законных основаниях», - сказал Игорь Сопов в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он напомнил, что Антон Андреев исключен из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ЛДПР», так как в заявлении о согласии баллотироваться он не указал сведения о наличии судимости.

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Напомним, данное решение было принято на заседании Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 3 августа.