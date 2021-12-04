Политика

Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?»

Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию очередное обозрение политической жизни региона от Господина Рейтингомера.

Изменим традиции и сегодняшнюю статью начнем с «лирического отступления». Ведь каких только животных нет в российской и мировой политике! Тут вам и проводившие в минувшие выходные партийный съезд «медведи», и «соколы» Жириновского, и «ослы» со «слонами» – это, если кто запамятовал, символы основных американских партий, Демократической и Республиканской. Список можно продолжать долго, политическая фауна разнообразна - помнится, у нас даже выхухоль была, за возрождение этого вида бралась в свое время партия Миронова. А в Пскове на минувшей неделе в политику пошел кот, вернее, кошка Маша – причем, отнюдь не символическая, а самая что на есть настоящая. Обитательница Городского культурного центра явилась на проходившее в ГКЦ заседание депутатов гордумы, всё обнюхала, походила между столами, «передала привет» главе города Елене Полонской. Пушистую контролершу засняли на видео, благодаря этому она попала на экраны и страницы целого ряда федеральных и региональных СМИ.

Смотрите также На заседание Псковской гордумы пришел кот. ВИДЕО

О подобных «15 минутах славы» большинство псковских политиков могут только мечтать. И был бы посговорчивее наш комментатор Господин Рейтингомер - отдал бы Маше пальму первенства в рейтинге политической активности. Но – нет, уперся: говорит, «не формат» – где это видано, чтобы кошки получали оценки за политическую активность, да еще со знаком плюс или минус? Тем более, что региональные политики, общественники и прочие публичные персоны дали немало поводов отметить их активность. Как обычно, наш обозреватель внимательно следил не только за развитием событий, но и за тем, как они отражались в СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах. Напомним, что свои субъективные оценки Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Николай Баринов

Как говаривал незабвенный Виктор Черномырдин, никогда такого не было - и вот опять. В наши палестины на исходе ноября нежданно-негаданно нагрянула зима. Как снег на голову выпали обильные осадки. Областной центр превратился в большой сугроб - и соцсети, как это обычно бывает в подобных ситуациях, взорвались тысячами возмущенных постов от тех, кто оказались на нечищенных дорогах и тротуарах в положении «не пройти не проехать». Версий, кто тут крайний, высказывается немало - чаще всего критические стрелы из-за неудовлетворяющей людей уборки снега летят в направлении начальника управления городского хозяйства Николая Баринова.

-4 Светлана Василькова

Вновь ставлю оценку со знаком минус главе Пустошкинского района - и опять в связи с коронавирусом, будь он неладен. В конце ноября областные власти выражали беспокойство по поводу ситуации в этом муниципальном образовании и ставили перед его главой Светланой Васильковой ряд задач по противодействию распространения COVID-19. Намедни в Доме Советов констатировали, что заболеваемость в Пустошкинском районе по-прежнему выше среднеобластного уровня, а местная администрация, говоря дипломатическим языком, не в полном объеме реализует необходимые мероприятия. Губернатор Михаил Ведерников поручил подчиненным в ближайшие дни проконтролировать соблюдение ограничений в муниципалитете, а также дать оценку действиям руководства района. Если ситуация не изменится, то в Пустошкинском районе срок действия ограничительных мер может быть продлен.

-3 Дмитрий Яковлев

На минувшей неделе новый глава администрации Пскова Борис Елкин представил кандидатуры своих заместителей и начальника городского управления культуры.

Неожиданно едва ли не для всех «главным по культуре» предложено стать экс-члену Молодежного парламента Псковской области, бывшему сотруднику аппарата псковской гордумы и местного отделения ЕР Дмитрию Яковлеву.

Авторы оппозиционных телеграм-каналов и политики-блогеры возмущены этим кадровым решением и напоминают, что именно из-за Яковлева, выступавшего в качестве координатора федерального проекта «Трезвая Россия», критикам режима неоднократно отказывали в проведении акций в центре Пскова. Ну то есть: оппозиция хочет провести митинг, а ей отказывают под предлогом того, что Яковлев и Ко заявились раньше. Понятно, что никаких теплых чувств к без пяти минут начальнику управления культуры они не испытывают и строят мрачные прогнозы. В связи с этой мощной волной жесткой критики в блогах и соцсетях ставлю господину Яковлеву оценку со знаком минус.

-2 Александр Тарасов

Несостоявшийся депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, первый секретарь Новосокольнического райкома партии разродился в газете коммунистов пространной статьей под названием «Мысли вслух». В ней товарищ Тарасов попытался дать ответ на вопрос, почему в очередной раз проиграла оппозиция и он сам.

Вышло невнятно, с прямо-таки детскими обидами на непришедших избирателей и обилием цитат - от Генри Форда до певца Трофима.

Но главное - нет в этих размышлениях понимания того, что мало напомнить людям про косяки власти и свой золотой значок ГТО. Нужны реальные дела, четкая программа действий, грамотная подготовка к выборам, профессиональная работа на них, ресурсы, соответствие актуальным вызовам... Без этого и дальше только то и останется, что обижаться на избирателей и писать страдальческие опусы в «Псковском рубеже».

-1 Алексей Несмашный

Приехавший из Саратова экс-специалист тамошнего молодежного центра и руководитель некого АНО представлен в качестве кандидата на пост заместителя главы администрации города Пскова. Как и претенденту на пост руководителя комитета по культуре Дмитрию Яковлеву, Алексею Несмашному порядком досталось от авторов оппозиционных телеграм-каналов и политиков-блогеров, однако есть здесь, между членами команды Бориса Елкина, и принципиальное отличие. Если у «трезвенника» Яковлева присутствует вполне определенный бэкграунд, то в случае с иногородним менеджером — полная неизвестность и часто задаваемый в соцсетях вопрос: «Ху из мистер Несмашный?».

Смотрите также Правовой комитет Псковской гордумы рассмотрел кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера

0 Ирина Иванова

Экс-сотрудница следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ и бывшая советница губернатора Псковской области близка к тому, чтобы занять кресло первого заместителя главы администрации Пскова. Как напоминают обозреватели, с сити-менеджером Борисом Елкиным Ирина Иванова ранее работала в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, она также занимала пост заместителя руководителя. Будем наблюдать, как сложится у нее на новом месте. От оценок со знаком плюс или минус пока воздержусь.

Смотрите также Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей

+1 Андрей Михеев

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области получает положительную оценку за работу региональных властей по спасению псковского мясокомбината.

Напомню, что ранее руководство предприятия заявило о возможной остановке производства, если оно будет нерентабельным. «Предприятие может прекратить выпуск продукции вследствие нецелесообразности», - предупреждали на мясокомбинате. И были услышаны. В результате проведенных переговоров между администрацией Псковской области, собственником предприятия и руководством ООО «Псковмясопром» было принято решение о том, что мясокомбинат продолжит свою деятельность. Правда, на предприятии все-таки сократят ассортимент и объем выпускаемой продукции,.

+2 Артур Гайдук

Я, бывает, частенько критикую депутата областного Собрания от партии «Яблоко», но когда есть за что - обязательно похвалю. Вот и сейчас хотелось бы отметить в положительном смысле активность «человека-фракции» и самобытного барда. Не так давно Артур Гайдук завел собственный телеграм-канал, на днях записал и выложил в сеть толковое видео на тему вакцинации. В целом заметно, что яблочник старается проявлять активность в областном Собрании, Так что смело ставлю ему сегодня +2. Заслужил!

+3 Петр Алексеенко

Первый секретарь псковского обкома КПРФ в минувшую субботу провел декабрьский совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения компартии. Основным был вопрос об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах политической организации по укреплению своих позиций. Петр Алексеенко подвел итоги кампании по выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов и дал очень трезвый анализ ситуации. Помимо прочего, отмечу усилия руководителя областного отделения КПРФ по привлечению новых сторонников. В ноябре в партию приняли 19 человек.

Смотрите также КПРФ определилась с лидерами избирательной кампании в Пскове и Великих Луках

+4 Александр Котов

Спикер Псковского областного Собрания депутатов четко провел сессию - депутаты приняли решения по всем значимым вопросам повестки. Кроме того, Александр Котов побывал в Петербурге, где председательствовал на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В повестку конференции было включено 7 вопросов. Один из них – инициатива Псковского областного Собрания депутатов об обращении ПАСЗР к премьер-министру Михаилу Мишустину о включении региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» с целью обеспечения софинансирования за счет средств федерального бюджета государственной поддержки региональных программ капитального ремонта. Отмечу также, что Александр Котов сохранил за собой пост заместителя председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Решение о его переизбрании было принято на конференции.

+5 Андрей Турчак

Сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» провел в Москве третий этап партийного съезда. На нем, во-первых, подводили итоги сентябрьских парламентских выборов, а, во-вторых, определялись с партийным руководством.

По итогам голосования Андрей Турчак сохранил за собой пост секретаря Генсовета «Единой России». Переизбрали его единогласно, решение принималось членами Генерального совета уже после XX Съезда.

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели», - отметил Андрей Турчак.

Это был традиционный обзор политической активности. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер