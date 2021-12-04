Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?»

Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию очередное обозрение политической жизни региона от Господина Рейтингомера.
Изменим традиции и сегодняшнюю статью начнем с «лирического отступления». Ведь каких только животных нет в российской и мировой политике! Тут вам и проводившие в минувшие выходные партийный съезд «медведи», и «соколы» Жириновского, и «ослы» со «слонами» – это, если кто запамятовал, символы основных американских партий, Демократической и Республиканской. Список можно продолжать долго, политическая фауна разнообразна - помнится, у нас даже выхухоль была, за возрождение этого вида бралась в свое время партия Миронова. А в Пскове на минувшей неделе в политику пошел кот, вернее, кошка Маша – причем, отнюдь не символическая, а самая что на есть настоящая. Обитательница Городского культурного центра явилась на проходившее в ГКЦ заседание депутатов гордумы, всё обнюхала, походила между столами, «передала привет» главе города Елене Полонской. Пушистую контролершу засняли на видео, благодаря этому она попала на экраны и страницы целого ряда федеральных и региональных СМИ.
О подобных «15 минутах славы» большинство псковских политиков могут только мечтать. И был бы посговорчивее наш комментатор Господин Рейтингомер - отдал бы Маше пальму первенства в рейтинге политической активности. Но – нет, уперся: говорит, «не формат» – где это видано, чтобы кошки получали оценки за политическую активность, да еще со знаком плюс или минус? Тем более, что региональные политики, общественники и прочие публичные персоны дали немало поводов отметить их активность. Как обычно, наш обозреватель внимательно следил не только за развитием событий, но и за тем, как они отражались в СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах. Напомним, что свои субъективные оценки Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале.
-5 Николай Баринов
Как говаривал незабвенный Виктор Черномырдин, никогда такого не было - и вот опять. В наши палестины на исходе ноября нежданно-негаданно нагрянула зима. Как снег на голову выпали обильные осадки. Областной центр превратился в большой сугроб - и соцсети, как это обычно бывает в подобных ситуациях, взорвались тысячами возмущенных постов от тех, кто оказались на нечищенных дорогах и тротуарах в положении «не пройти не проехать». Версий, кто тут крайний, высказывается немало - чаще всего критические стрелы из-за неудовлетворяющей людей уборки снега летят в направлении начальника управления городского хозяйства Николая Баринова.
-4 Светлана Василькова
Вновь ставлю оценку со знаком минус главе Пустошкинского района - и опять в связи с коронавирусом, будь он неладен. В конце ноября областные власти выражали беспокойство по поводу ситуации в этом муниципальном образовании и ставили перед его главой Светланой Васильковой ряд задач по противодействию распространения COVID-19. Намедни в Доме Советов констатировали, что заболеваемость в Пустошкинском районе по-прежнему выше среднеобластного уровня, а местная администрация, говоря дипломатическим языком, не в полном объеме реализует необходимые мероприятия. Губернатор Михаил Ведерников поручил подчиненным в ближайшие дни проконтролировать соблюдение ограничений в муниципалитете, а также дать оценку действиям руководства района. Если ситуация не изменится, то в Пустошкинском районе срок действия ограничительных мер может быть продлен.
-3 Дмитрий Яковлев
На минувшей неделе новый глава администрации Пскова Борис Елкин представил кандидатуры своих заместителей и начальника городского управления культуры.
Авторы оппозиционных телеграм-каналов и политики-блогеры возмущены этим кадровым решением и напоминают, что именно из-за Яковлева, выступавшего в качестве координатора федерального проекта «Трезвая Россия», критикам режима неоднократно отказывали в проведении акций в центре Пскова. Ну то есть: оппозиция хочет провести митинг, а ей отказывают под предлогом того, что Яковлев и Ко заявились раньше. Понятно, что никаких теплых чувств к без пяти минут начальнику управления культуры они не испытывают и строят мрачные прогнозы. В связи с этой мощной волной жесткой критики в блогах и соцсетях ставлю господину Яковлеву оценку со знаком минус.
-2 Александр Тарасов
Несостоявшийся депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, первый секретарь Новосокольнического райкома партии разродился в газете коммунистов пространной статьей под названием «Мысли вслух». В ней товарищ Тарасов попытался дать ответ на вопрос, почему в очередной раз проиграла оппозиция и он сам.
Но главное - нет в этих размышлениях понимания того, что мало напомнить людям про косяки власти и свой золотой значок ГТО. Нужны реальные дела, четкая программа действий, грамотная подготовка к выборам, профессиональная работа на них, ресурсы, соответствие актуальным вызовам... Без этого и дальше только то и останется, что обижаться на избирателей и писать страдальческие опусы в «Псковском рубеже».
-1 Алексей Несмашный
Приехавший из Саратова экс-специалист тамошнего молодежного центра и руководитель некого АНО представлен в качестве кандидата на пост заместителя главы администрации города Пскова. Как и претенденту на пост руководителя комитета по культуре Дмитрию Яковлеву, Алексею Несмашному порядком досталось от авторов оппозиционных телеграм-каналов и политиков-блогеров, однако есть здесь, между членами команды Бориса Елкина, и принципиальное отличие. Если у «трезвенника» Яковлева присутствует вполне определенный бэкграунд, то в случае с иногородним менеджером — полная неизвестность и часто задаваемый в соцсетях вопрос: «Ху из мистер Несмашный?».
0 Ирина Иванова
Экс-сотрудница следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ и бывшая советница губернатора Псковской области близка к тому, чтобы занять кресло первого заместителя главы администрации Пскова. Как напоминают обозреватели, с сити-менеджером Борисом Елкиным Ирина Иванова ранее работала в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, она также занимала пост заместителя руководителя. Будем наблюдать, как сложится у нее на новом месте. От оценок со знаком плюс или минус пока воздержусь.
+1 Андрей Михеев
Напомню, что ранее руководство предприятия заявило о возможной остановке производства, если оно будет нерентабельным. «Предприятие может прекратить выпуск продукции вследствие нецелесообразности», - предупреждали на мясокомбинате. И были услышаны. В результате проведенных переговоров между администрацией Псковской области, собственником предприятия и руководством ООО «Псковмясопром» было принято решение о том, что мясокомбинат продолжит свою деятельность. Правда, на предприятии все-таки сократят ассортимент и объем выпускаемой продукции,.
+2 Артур Гайдук
Я, бывает, частенько критикую депутата областного Собрания от партии «Яблоко», но когда есть за что - обязательно похвалю. Вот и сейчас хотелось бы отметить в положительном смысле активность «человека-фракции» и самобытного барда. Не так давно Артур Гайдук завел собственный телеграм-канал, на днях записал и выложил в сеть толковое видео на тему вакцинации. В целом заметно, что яблочник старается проявлять активность в областном Собрании, Так что смело ставлю ему сегодня +2. Заслужил!
+3 Петр Алексеенко
Первый секретарь псковского обкома КПРФ в минувшую субботу провел декабрьский совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения компартии. Основным был вопрос об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах политической организации по укреплению своих позиций. Петр Алексеенко подвел итоги кампании по выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов и дал очень трезвый анализ ситуации. Помимо прочего, отмечу усилия руководителя областного отделения КПРФ по привлечению новых сторонников. В ноябре в партию приняли 19 человек.
+4 Александр Котов
Спикер Псковского областного Собрания депутатов четко провел сессию - депутаты приняли решения по всем значимым вопросам повестки. Кроме того, Александр Котов побывал в Петербурге, где председательствовал на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В повестку конференции было включено 7 вопросов. Один из них – инициатива Псковского областного Собрания депутатов об обращении ПАСЗР к премьер-министру Михаилу Мишустину о включении региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» с целью обеспечения софинансирования за счет средств федерального бюджета государственной поддержки региональных программ капитального ремонта. Отмечу также, что Александр Котов сохранил за собой пост заместителя председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Решение о его переизбрании было принято на конференции.
+5 Андрей Турчак
Сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» провел в Москве третий этап партийного съезда. На нем, во-первых, подводили итоги сентябрьских парламентских выборов, а, во-вторых, определялись с партийным руководством.
«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели», - отметил Андрей Турчак.
Это был традиционный обзор политической активности. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Ваш Господин Рейтингомер