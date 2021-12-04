Правовой комитет Псковской гордумы рассмотрел кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера

Правовой комитет Псковской городской Думы рассмотрел кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава администрации Пскова Борис Елкин представил кандидатуру своего заместителя Алексея Несмашного: «Порядка года работает на территории Пскова. Неплохо себя зарекомендовал по разным направлениям деятельности, в том числе и в социальной сфере. Думаю, человек во время работы покажет себя, и можно будет делать выводы через какое-то время. Человек ответственный и молодой, с большим энтузиазмом относится к новым вызовам».
«Знаю, что вы служили, - обратился депутат Григорий Турчин к Алексею Несмашному. - Вы состоите на воинском учете на военкомате в Пскове? Вы прописаны в Пскове?».
«Пока не прописан, - ответил кандидат. - Как пропишусь, перейду на воинский учет».
«Как будете решать вопрос с наймом квартиры, оплатой?» - спросил Григорий Турчин.
«За собственный счет снимает квартиру», - ответил Борис Елкин.
«Компенсировать будете?» - спросил депутат.
«Нет», - ответил Борис Елкин.
Алексею Несмашному также задали вопрос, зачем он приехал в Псков.
«Работать. Считаю, что Псков — замечательный город, который достоин того, чтобы развиваться», - сказал Алексей Несмашный.
«Он политолог — своеобразная специальность, - указал депутат Сергей Федоров. - Это не помешает ему работать?»
«Не помешает», - ответил Борис Елкин.
Затем Борис Елкин представил кандидатуру на пост первого заместителя главы администрации Пскова — Ирину Иванову. Он напомнил, что она была первым заместителем председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, имеет большой опыт работы в администрации Псковской области. «Это поможет достигнуть определенных успехов в части связей и взаимопонимания с профильными комитетами администрации области», - сказал сити-менеджер и добавил, что Ирина Иванова будет курировать вопросы строительства и туризма.
Григорий Турчин поинтересовался, почему у Ирины Ивановой «богатая» на записи трудовая книжка. Она ответила, что большое количество записей в трудовой книжке относится к периоду, когда она работала в Следственном комитете, была реорганизация ведомства, также заносились классные чины и срочные трудовые договоры, когда она являлась советником губернатора.
К Павлу Волкову и Елене Жгут, которые также являются кандидатами на посты заместителей сити-менеджера, у членов комитета вопросов не возникло.