Политика

КПРФ определилась с лидерами избирательной кампании в Пскове и Великих Луках

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал лидеров избирательных кампаний 2022 года по выборам депутатов гордумы Пскова и Великих Лук от КПРФ.

«По городу Пскову — Александр Баев. Он у нас и секретарь городского комитета КПРФ, и заведующий орготделом областного комитета. Уже набрался опыта, поэтому он возглавит избирательную кампанию в Пскове. По городу Великие Луки — первый секретарь Чувайлов Николай Алексеевич, который являлся депутатом областного Собрания. Также опытный товарищ. Также там имеется руководитель фракции в Великолукской городской Думе Богданов Дмитрий Петрович. Там тоже команда очень хорошая. И есть другие товарищи, которые способны победить в одномандатных округах», — сообщил он.

Петр Алексеенко выразил надежду, что по результатам выборов в 2022 году КПРФ усилит свои позиции.