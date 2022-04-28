Политика

Борис Елкин заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова.

«Если предложат, конечно, буду участвовать (в конкурсе на должность главы Пскова — ред.). Это ответственный пост. Больше полномочий. Больше работы. Ее и сейчас не мало, и не всегда светового дня, к сожалению, хватает, чтобы решить часть вопросов», — отметил он.

Напомним, 31 марта депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в областные законы, отменяющие двуглавую модель управления Псковом. «Предлагаем, чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации. Это позволит оперативно принимать необходимые решения и в полней мере нести весь груз ответственности за них», - отмечал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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