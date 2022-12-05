Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поддержка мобилизованных членов профсоюза
проект бюджета Пскова
Газ в быту
борьба с наледью
Есть работа
о переходе на четырёхдневку
рост тарифов
Новая «Пчёлка» в Пскове
лонгрид кушать подано
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
FAQ передача показаний
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
показания электросчетчиков
фолк-рок в Пскове
МакSим в Пскове
 
 
 
ещё Политика 05.12.2022 16:450 Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава 05.12.2022 17:550 Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава. ВИДЕО 05.12.2022 16:450 Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава 05.12.2022 16:120 Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове 04.12.2022 20:073 Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области 02.12.2022 17:290 «Посты строчить — не мешки ворочать»: усиливать ли ответственность политиков за публичные высказывания?
 
 
 
Самое популярное 02.12.2022 19:4021 В Пскове подорожает проезд в автобусах 05.12.2022 09:501 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 02.12.2022 08:582 Волки! Волки! 05.12.2022 08:124 После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО 03.12.2022 21:205 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава

05.12.2022 16:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Как всегда в начале недели свое субъективное мнение высказывает наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер.

 

Активность депутатов, чиновников, партийных активистов и прочих публичных персон он оценивает по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Пришло время мериться рейтингами!

-5 Эдуард Белов

Самую низкую оценку минус пять получает экс-депутат Псковской городской Думы, руководитель компании «Текспроект» Эдуард Белов. Его фирма выступает застройщиком 45-квартирного жилого дома по улице Петровской в Пскове, который, увы, строится, строится, но никак не построится. Здание должны были сдать еще три с лишним года назад, но не сдали до сих пор. Денег у застройщика нет, страдают бедные дольщики, возбуждено уголовное дело по статье за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства - и, как заявляют в высоких кабинетах власти, «с Беловым вопрос закрыт безвозвратно -  кредитов ему никто не даст». Так что перспективы  этой невеселой истории весьма туманны - как для дольщиков, так и для экс-депутата Белова. 

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре ставлю секретарю псковского обкома КПРФ, руководителю партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрию Михайлову. Не секрет, что он уже давно хотел стать участником губернаторских выборов, и его имя неизменно называлось в числе потенциальных кандидатов от компартии. Однако что-то там такое у зюгановцев сейчас происходит, то местные коммунисты выясняют между собой отношения, то из Москвы приезжают проверяющие, то областное руководство КПРФ неожиданно меняет прежние планы относительно участия в выборах, а потом отыгрывает назад. Вот на фоне этого разброда и шатаний Дмитрий Михайлов объявил об отказе от участия в губернаторской кампании, которая должна пройти в следующем году. Какими бы ни были мотивы принятого решения, в любом случае это потери позиций.

-3 Алексей Кузьмин, Наталья Иванова

Минус три получают сразу два муниципальных руководителя - Алексей Кузьмин из Великолукского района и Наталья Иванова из Плюссы.

Первый - из-за участившихся жалоб местных жителей: то на невосстановленную дорогу, то на растущую несанкционированную свалку мусора, то на качество водопроводной воды - говорят, из крана идет черная грязь, в связи с чем жители обращались к главе, даже получили некие общения поспособствовать решению проблемы, но, несмотря на это, воз и ныне там. Из-за чего местные и задаются вопросами: мол, компетентен ли руководитель, готов ли он к решению острых проблем? 

А плюсская глава в этот раз получает отрицательную отметку из-за откровенных отписок администрации муниципального образования - в духе  «Нет денег» - на обращение местных жителей, в частности, по поводу необходимости подсыпки дороги.  

-2 Василий Осипов

Минус два получает вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, курирующий в правительстве региона вопросы строительства и ЖКХ. Дело в том, что на минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников провел совещание по реализации национальных проектов.

Особо на совещании обсуждали ход работ на объектах капитального строительства.

Несмотря на то, что, как было заявлено, «с прошлой недели касса приросла», сохраняется отставание Псковской области от среднего показателя по округу. То есть на календаре уже декабрь, а сделать до конца года осталось еще очень много. 

-1 Сергей Тарасик

Тем временем глава Печорского района Сергей Тарасик, образно говоря, «заблудился».

В своем телеграм-канале муниципальный руководитель перепутал родной Печорский район с Пыталовским.

Так и написал: дескать, с 1 декабря выход на лед Пыталовского района запрещен. Потом пришлось исправлять оплошность. Ставлю минус один и призываю быть внимательнее, чтобы в будущем снова не оказаться объектом для шуток и троллинга.

0 Антон Ковальский

Теперь предлагаю перенестись в Армению, где теперь находится Антон Ковальский. Подзабыли, кто это? Руководитель креативного пространства «Лофт» в Пскове и супруг Дарьи Яковлевой, известной по участию в «Команде-2018» и работе в качестве советника губернатора Псковской области.

По словам Ковальского, он стал комьюнити-менеджером сети многофункциональных центров Loft в Армении. «Должность - совместимая. Временно нахожусь в командировке. Для Пскова ничего не поменялось», - пояснил господин Ковальский в интервью ПЛН, тем самым по сути опровергнув версии псковских блогеров об эмиграции известной семьи.

Плюсов-минусов ставить здесь не буду, ограничусь констатацией фактов и нейтральной оценкой 0. 

+1 Елена Тимашова

Теперь к положительным оценкам. Плюс один получает руководитель управления (простите за тавтологию) по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. Так отмечаю старт преобразования муниципальных районов в округа, который в Псковской области проходит (по крайней мере, пока) без какого-либо негатива и протестов со стороны местных. Полагаю, что объясняется это не в последнюю очередь проведенной разъяснительной работой и обозначением плюсов для жителей Печорского района.

+2 Анастасия Григорьева

Центр управления регионом Псковской области отметил свое двухлетие. С этой датой сотрудников ЦУРа поздравил губернатор Михаил Ведерников, он поблагодарил специалистов за работу и отметил, что благодаря им удается быстрее реагировать на многие сигналы жителей региона, повышать эффективность обратной связи. Всего за 2 года было обработано более 62 тысяч обращений от жителей, при этом аналитика ЦУРа стала важным источником информации о ситуации в регионе и проблемах людей. Как итог, ставлю плюс два руководителю Центра управления регионом Анастасии Григорьевой.  

+3 Борис Елкин

На минувшей неделе в регионе побывала генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли. Она провела ряд встреч, в том числе с главой Пскова Борисом Елкиным.

Псковский градоначальник взял с места в карьер. Уже анонсирован ряд совместных мероприятий в области культуры и языкового обмена между школьниками Пскова и Цзинина, прорабатывается вопрос проведения спортивных соревнований. 

+4 Иван Грибов

Строчкой выше - прокурор Псковской области Иван Грибов. Он, в отличие от многих силовиков, проявляет открытость в общении со средствами массовой информации и обществом, готов к диалогу. Вот и на минувшей неделе в прямом эфире радио ПЛН FM прокурор ответил на многочисленные вопросы псковичей, представил основные принципы деятельности областной прокуратуры, привел конкретные примеры борьбы с коррупцией и подвел предварительные итоги работы «ока государева» в 2022 году. 

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять в этот раз получает секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.  Таким образом отмечаю активность партийного лидера на неделе, когда ЕР праздновала свой очередной день рождения. Пышных и пафосных торжеств по понятным причинам в этот раз не было - Андрей Турчак встретился с волонтерами и благотворителями, выразил им благодарность. Кроме того, политик представлял партийные законодательные инициативы, в том числе в поддержку студентов, военнослужащих и их семей, а также вместе с другими лидерами ЕР дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.  

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 12 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает» Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023 Рейтингомер: Смотрите, кто пришёл/ушёл Рейтингомер: возвращение полковника Гончаренко, молчание ректора Ильиной и «ху ис мистер Форш» Рейтингомер: страсти по Тамаре, новость от Цецерского и первое интервью «политрука» Рейтингомер: предвыборные потери, командировка прокурора и нонсенс тщеславного советника Рейтингомер: донос на экс-начальника, косяк главы и побег из партии Рейтингомер: одна отставка, два ордена и три «звездных» дня Рейтингомер: Дело на 215 миллионов, ЧП в Плюссе и мандат в кармане Рейтингомер: Скандалы, интриги, исследования «пространства мистики» Рейтингомер: Кино, вино и... выборы Рейтингомер: ЧП с «Бумером», «тотальный контроль» и суровый взгляд губернатора Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко Давайте мериться рейтингами! Давайте мериться рейтингами Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова Белой акации цветы эмиграции Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?» «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» Рейтингомер: Суды и суждения Рейтингомер: в стиле кьюар Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга Прощай, Саша! Операция «Ликвидация» А ну-ка убери свой чемоданчик! «У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг Рейтингомер: визит Путина, откровения митрополита Тихона и Александр Невский II Рейтингомер: обзор политических событий недели Куда, куда вы удалились? Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов Рейтингомер: визит Турчака, сити-менеджер Елкин и Полонская против... Скандалы, интриги, преследования Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура Нежданчика ждали? Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Меняются все в наш век перемен Холодное политическое лето 2021-го Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера Рейтингомер: два отчета, одни праймериз и «много-много чиновников-дармоедов» Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова Рейтингомер: визит Журавлева, спарринги на праймериз и «красные в городе» Рейтингомер: «на ковре» и под ковром Рейтингомер: удар по штабам Навального, переобувание Шлосберга и губернаторы на субботнике Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» Рейтингомер: отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака «Безнаказанным никто не останется» Мыслить ширше! В погоне за хайпом О моделях и рецептах Премьерно-показательно Кина не будет Настоящих буйных мало Никогда такого не было - и вот опять Молодые перцы Vs Старая гвардия Вокруг бюджета Во власти Ковида 19-го Скользкие темы Несдержанность и выдержка Камбэки и немножко нервно «Охота на ведьм» и бисер для депутата Будни и праздники Все побежали — и я побежал Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Поствыборная сексология Оценку ставят выборы От великого до смешного Депутат Васильев меняет амплуа? Кто-то теряет, а кто-то находит В зеркале Белоруссии Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Псков и Песков Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Не быть придурками! Плюсы и минусы Конституционный держите шаг! Момент истины Падения и взлеты Маски сброшены Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
05.12.2022, 18:020 Александр Козловский наградил победителей регионального этапа конкурса лучших практик управления МКД 05.12.2022, 18:000 Вечернюю лыжную гонку организуют в Великих Луках накануне Нового года 05.12.2022, 17:580 Российские сервисы такси и каршеринга переходят на автомобили из Китая 05.12.2022, 17:570 3,5 тысячи должников в Псковской области сохранили прожиточный минимум
05.12.2022, 17:550 Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава. ВИДЕО 05.12.2022, 17:530 О пользе ходьбы задом наперед рассказал фитнес-тренер 05.12.2022, 17:490 Более 20 автомобилей скорой медпомощи получит Псковская область до конца года 05.12.2022, 17:470 Учить, воспитывать или играть?
05.12.2022, 17:420 Открытый турнир по жиму лёжа пройдёт в Пскове 05.12.2022, 17:340 Россиянин из ревности облил сожительницу кипящим бульоном 05.12.2022, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 декабря 05.12.2022, 17:270 В России запретили митинги у церквей, вокзалов и школ
05.12.2022, 17:260 Семь интересных фактов о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022» рассказали организаторы 05.12.2022, 17:220 Подборку «красивых» дат для свадьбы в 2023 году подготовили для псковичей 05.12.2022, 17:140 Почти 4,5 тысячи вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю 05.12.2022, 17:120 Александр Борисов принял участие в акции «Коробка храбрости»
05.12.2022, 17:080 Псковские депутаты сыграли в бочче в Центре лечебной педагогики 05.12.2022, 17:040 Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе 05.12.2022, 16:510 Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола 05.12.2022, 16:450 Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава
05.12.2022, 16:410 Школьник распылил газовый баллончик в петербургском метро 05.12.2022, 16:400 Патриарха Алексия II вспоминают в Псково-Печерском монастыре 05.12.2022, 16:390 «Серебряные» волонтёры из Псковской области приняли участие во всероссийском форуме в Москве 05.12.2022, 16:330 Телеканал Disney прекращает вещание в России
05.12.2022, 16:320 Передаётся ли тяга к курению по наследству, рассказали псковичам 05.12.2022, 16:290 Модернизацию школ на приграничных территориях обсудили в региональном парламенте 05.12.2022, 16:270 Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году 05.12.2022, 16:250 Умилительные звезды соцсетей: самые популярные животные в Псковской области
05.12.2022, 16:230 Более 6 млн рублей передали жители Псковской области мошенникам 05.12.2022, 16:180 Читать этикетку перед использованием бытовой химии посоветовали россиянам 05.12.2022, 16:120 Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове 05.12.2022, 16:090 Врач отказался делать УЗИ себежанке в районной больнице
05.12.2022, 16:070 10 нарушений в сфере оборота гражданского оружия выявили в Псковской области 05.12.2022, 15:590 Заинтересованность руководителей в инициативных сотрудниках выросла за два года – эксперты 05.12.2022, 15:530 «Псковавтодор» получил партию новой уборочной и грузовой техники 05.12.2022, 15:530 Новым помещичьим усадьбам с крепостными альтернатива есть
05.12.2022, 15:510 Менее 20 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки 05.12.2022, 15:490 Псковский энергетик раскрыл тонкости проведения работ под напряжением. ВИДЕО 05.12.2022, 15:460 Содержанием ФОКОТов обеспокоились в Псковском областном Собрании 05.12.2022, 15:410 Небольшой снегопад ожидается в Псковской области 6 декабря
05.12.2022, 15:350 Ревнивую порховичку осудили за ранение возлюбленного в сердце 05.12.2022, 15:340 Кушать подано: где заказать готовую еду в Пскове? ЛОНГРИД 05.12.2022, 15:320 «Постскриптум»: Создание муниципальных округов и рост тарифов ЖКХ. ВИДЕО 05.12.2022, 15:310 Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву
05.12.2022, 15:270 Сбер научит школьников работать с креативным искусственным интеллектом 05.12.2022, 15:230 В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор? 05.12.2022, 15:120 Большинство респондентов ПЛН поддержало идею ввести единую форму в школах 05.12.2022, 15:000 Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района
05.12.2022, 14:570 Число волонтёров в Псковской области выросло на 20% 05.12.2022, 14:450 «ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов? ВИДЕО 05.12.2022, 14:440 Мероприятия по сохранению водных объектов пройдут в Псковской области в 2023 году 05.12.2022, 14:350 Региональные власти предложили отложить строительство вытрезвителя в Пскове
05.12.2022, 14:240 2,5 тысячи погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря 05.12.2022, 14:210 Почти 90 детей родилось в Великих Луках в ноябре 05.12.2022, 14:200 Реализацию лекарств через ФАПы обсудили в региональном парламенте 05.12.2022, 14:060 «Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека? ВИДЕО
05.12.2022, 14:040 Потепление придёт в Псковскую область 05.12.2022, 13:460 Звёздные треки над Священным холмом запечатлел псковский астрофотограф 05.12.2022, 13:380 Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации 05.12.2022, 13:290 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
05.12.2022, 13:190 Итогами работы колл-центра поделился псковский Горводоканал 05.12.2022, 13:070 Строительство пожарных постов обсудили на заседании согласительной комиссии в областном Собрании 05.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.12.2022, 12:550 Мошенники начали просить у псковичей деньги «на нужды СВО»
05.12.2022, 12:500 Псковичка стала лауреатом всероссийского композиторского конкурса 05.12.2022, 12:371 Освещение появилось в сквере на улице Никольской в псковской Родине 05.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 05.12.2022, 12:310 Сбербанк сделал бесплатными сервисы в отраслевом решении для владельцев коммерческой недвижимости
05.12.2022, 12:290 Более 500 млн рублей направят на строительство школы в Гдове 05.12.2022, 12:230 «Постскриптум»: Создание муниципальных округов и рост тарифов ЖКХ  05.12.2022, 12:190 Нанятый для ликвидации Псковской городской свалки подрядчик не успел подписать контракт 05.12.2022, 12:170 Инфаркт может стать причиной смерти абсолютно здорового человека – кардиолог
05.12.2022, 12:102 Алексей Кудрин займёт должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе» 05.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 05.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 декабря 05.12.2022, 11:530 Аналитика МТС Travel: во сколько жителям Пскова обходится отдых в других регионах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru