Политика

Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Как всегда в начале недели свое субъективное мнение высказывает наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер.

Активность депутатов, чиновников, партийных активистов и прочих публичных персон он оценивает по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Пришло время мериться рейтингами!

-5 Эдуард Белов

Самую низкую оценку минус пять получает экс-депутат Псковской городской Думы, руководитель компании «Текспроект» Эдуард Белов. Его фирма выступает застройщиком 45-квартирного жилого дома по улице Петровской в Пскове, который, увы, строится, строится, но никак не построится. Здание должны были сдать еще три с лишним года назад, но не сдали до сих пор. Денег у застройщика нет, страдают бедные дольщики, возбуждено уголовное дело по статье за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства - и, как заявляют в высоких кабинетах власти, «с Беловым вопрос закрыт безвозвратно - кредитов ему никто не даст». Так что перспективы этой невеселой истории весьма туманны - как для дольщиков, так и для экс-депутата Белова.

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-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре ставлю секретарю псковского обкома КПРФ, руководителю партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрию Михайлову. Не секрет, что он уже давно хотел стать участником губернаторских выборов, и его имя неизменно называлось в числе потенциальных кандидатов от компартии. Однако что-то там такое у зюгановцев сейчас происходит, то местные коммунисты выясняют между собой отношения, то из Москвы приезжают проверяющие, то областное руководство КПРФ неожиданно меняет прежние планы относительно участия в выборах, а потом отыгрывает назад. Вот на фоне этого разброда и шатаний Дмитрий Михайлов объявил об отказе от участия в губернаторской кампании, которая должна пройти в следующем году. Какими бы ни были мотивы принятого решения, в любом случае это потери позиций.

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-3 Алексей Кузьмин, Наталья Иванова

Минус три получают сразу два муниципальных руководителя - Алексей Кузьмин из Великолукского района и Наталья Иванова из Плюссы.

Первый - из-за участившихся жалоб местных жителей: то на невосстановленную дорогу, то на растущую несанкционированную свалку мусора, то на качество водопроводной воды - говорят, из крана идет черная грязь, в связи с чем жители обращались к главе, даже получили некие общения поспособствовать решению проблемы, но, несмотря на это, воз и ныне там. Из-за чего местные и задаются вопросами: мол, компетентен ли руководитель, готов ли он к решению острых проблем?

А плюсская глава в этот раз получает отрицательную отметку из-за откровенных отписок администрации муниципального образования - в духе «Нет денег» - на обращение местных жителей, в частности, по поводу необходимости подсыпки дороги.

-2 Василий Осипов

Минус два получает вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, курирующий в правительстве региона вопросы строительства и ЖКХ. Дело в том, что на минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников провел совещание по реализации национальных проектов.

Особо на совещании обсуждали ход работ на объектах капитального строительства.

Несмотря на то, что, как было заявлено, «с прошлой недели касса приросла», сохраняется отставание Псковской области от среднего показателя по округу. То есть на календаре уже декабрь, а сделать до конца года осталось еще очень много.

-1 Сергей Тарасик

Тем временем глава Печорского района Сергей Тарасик, образно говоря, «заблудился».

В своем телеграм-канале муниципальный руководитель перепутал родной Печорский район с Пыталовским.

Так и написал: дескать, с 1 декабря выход на лед Пыталовского района запрещен. Потом пришлось исправлять оплошность. Ставлю минус один и призываю быть внимательнее, чтобы в будущем снова не оказаться объектом для шуток и троллинга.

0 Антон Ковальский

Теперь предлагаю перенестись в Армению, где теперь находится Антон Ковальский. Подзабыли, кто это? Руководитель креативного пространства «Лофт» в Пскове и супруг Дарьи Яковлевой, известной по участию в «Команде-2018» и работе в качестве советника губернатора Псковской области.

По словам Ковальского, он стал комьюнити-менеджером сети многофункциональных центров Loft в Армении. «Должность - совместимая. Временно нахожусь в командировке. Для Пскова ничего не поменялось», - пояснил господин Ковальский в интервью ПЛН, тем самым по сути опровергнув версии псковских блогеров об эмиграции известной семьи.

Плюсов-минусов ставить здесь не буду, ограничусь констатацией фактов и нейтральной оценкой 0.

+1 Елена Тимашова

Теперь к положительным оценкам. Плюс один получает руководитель управления (простите за тавтологию) по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. Так отмечаю старт преобразования муниципальных районов в округа, который в Псковской области проходит (по крайней мере, пока) без какого-либо негатива и протестов со стороны местных. Полагаю, что объясняется это не в последнюю очередь проведенной разъяснительной работой и обозначением плюсов для жителей Печорского района.

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+2 Анастасия Григорьева

Центр управления регионом Псковской области отметил свое двухлетие. С этой датой сотрудников ЦУРа поздравил губернатор Михаил Ведерников, он поблагодарил специалистов за работу и отметил, что благодаря им удается быстрее реагировать на многие сигналы жителей региона, повышать эффективность обратной связи. Всего за 2 года было обработано более 62 тысяч обращений от жителей, при этом аналитика ЦУРа стала важным источником информации о ситуации в регионе и проблемах людей. Как итог, ставлю плюс два руководителю Центра управления регионом Анастасии Григорьевой.

+3 Борис Елкин

На минувшей неделе в регионе побывала генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли. Она провела ряд встреч, в том числе с главой Пскова Борисом Елкиным.

Псковский градоначальник взял с места в карьер. Уже анонсирован ряд совместных мероприятий в области культуры и языкового обмена между школьниками Пскова и Цзинина, прорабатывается вопрос проведения спортивных соревнований.

+4 Иван Грибов

Строчкой выше - прокурор Псковской области Иван Грибов. Он, в отличие от многих силовиков, проявляет открытость в общении со средствами массовой информации и обществом, готов к диалогу. Вот и на минувшей неделе в прямом эфире радио ПЛН FM прокурор ответил на многочисленные вопросы псковичей, представил основные принципы деятельности областной прокуратуры, привел конкретные примеры борьбы с коррупцией и подвел предварительные итоги работы «ока государева» в 2022 году.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять в этот раз получает секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Таким образом отмечаю активность партийного лидера на неделе, когда ЕР праздновала свой очередной день рождения. Пышных и пафосных торжеств по понятным причинам в этот раз не было - Андрей Турчак встретился с волонтерами и благотворителями, выразил им благодарность. Кроме того, политик представлял партийные законодательные инициативы, в том числе в поддержку студентов, военнослужащих и их семей, а также вместе с другими лидерами ЕР дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.