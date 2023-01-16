Политика

Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»

Всем привет! Начинаем первый в 2023 году обзор политической активности. Свое субъективное мнение высказывает штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер.

Как и прежде, оценки депутатам, чиновникам, партийным активистам, общественникам и прочим публичным персонам выставляются по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечаем действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Алексей Васильев

Оценку минус пять получает глава Гдовского района Алексей Васильев. Дело тут в резонансной истории с затапливаемым многоквартирным домом в райцентре и отсутствием внятной публичной реакции чиновников. Напомним, что региональные СМИ опубликовали «крик души» местной жительницы под названием «Ждут, когда дом взорвется».

Хотя это обращение и фото можно было бы назвать по-другому: «Так жить нельзя».

Первый этаж дома №9 на улице Пограничной в Гдове регулярно затапливает, вода грозит попасть в распределительный щиток на площадке, выглядит всё удручающе и жутко. Понятно, что в первую очередь виновата управляйка, но ведь и с органов МСУ никто ответственность не снимал - они в ответе за всё, что происходит в муниципальном образовании.

-4 Софья Пугачева

Тем временем новоржевская глава-яблочница Софья Пугачева подверглась едкой критике в социальных сетях и Telegram-каналах.

Она взяла себе в заместители Михаила Занина, который до недавнего времени был первым замглавы Пушкиногорского района.

А историю в Пушкинских Горах вы наверняка помните: Александр Баранов стал фигурантом уголовного дела, получил судимость и вынужденно расстался с креслом главы района. По мнению комментаторов в соцсетях, Баранов пострадал именно из-за действий Занина. И вот теперь госпожа Пугачева приняла, мягко говоря, сомнительное и странное решение.

- 3 Павел Волков, Юлия Коваленко

В продолжение кадровых новостей - сообщения из двух региональных столиц. В Пскове пост заместителя главы администрации города по собственному желанию покидает Павел Волков.

А в Великих Луках заявление об уходе в отставку подала председатель городского суда Юлия Коваленко. Уход с руководящих постов - это потери, так что ставим отставникам минус три - и будем следить за продолжением их профессиональных карьер.

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-2 Антон Сергеев

Минус два получает советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев. Причина - в его нелепом переплевывании с авторами анонимных Telegram-каналов.

Лишенные всякого смысла публичные споры о семейной комедии «Чебурашка» и ее кассовых сборах никак не соответствуют уровню советника главы субъекта Федерации.

И в целом в этой ситуации господин Сергеев выглядит очень смешно.

-1 Оксана Ткачук

Глава сельского поселения «Лавровская волость» Печорского района Оксана Ткачук стала объектом троллинга в соцсетях. Недоброжелатели ерничают по поводу того, что чиновница якобы занималась в соцсетях поиском сапог-чулок на один вечер - да еще и делала это в рабочее время.

Фото: социальные сети

В связи с чем звучат пикантные шуточки и скабрезные намеки. Не берусь судить, есть ли у острословов хоть какие-то основания для этого или они наводят напраслину, однако надо признать: по репутации волостной руководительницы эта история бьет.

0 Игорь Шатурный

Нейтральную оценку ставлю Игорю Шатурному, назначенному вице-губернатором Псковской области по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, что ранее этот пост занимал Василий Осипов, однако перед Новым годом он вернулся в Петербург. Посмотрим, как на новом месте пойдет дело у господина Шатурного, который до недавнего времени занимал аналогичную должность в Томске.

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+1 Елена Припутенко, Ольга Татаринова

Теперь к положительным оценкам. Их заслужили, во-первых, глава областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко, которой в достаточно непростой период удается держать эпидситуацию под контролем.

Во-вторых, руководитель управления проектной деятельности региональной администрации Ольга Татаринова - ее отмечаем в связи с высоким результатом Псковской области при реализации нацпроектов по итогам 2022 года.

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+2 Антон Минаков, Петр Алексеенко

Строчкой выше расположились региональные лидеры оппозиционных партий. Координатор ЛДПР Антон Минаков проявляет инициативу, ищет новые формы коммуникации, в частности, приглашает к диалогу молодежь - сейчас готовится провести встречу с юными в День российского студенчества.

А первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, во-первых, вопреки прогнозам недоброжелателей, сохраняет позиции, а, во-вторых, в эфире ПЛН FM озвучил «лонг-лист» потенциальных кандидатов от КПРФ на губернаторские выборы и анонсировал проведение в Пскове форума депутатов-коммунистов.

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+3 Игорь Сопов

Глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сформировал новый состав Общественного совета при избиркоме. В него вошла дюжина представителей различных сфер деятельности — это сотрудники учреждений образования, представители СМИ, деятели культуры, электоральные юристы, специалист в области электронного голосования, ветеран избирательной системы.

Первое мероприятие, организованное советом, запланировано уже на февраль.

Отмечаем, что глава облизбиркома уделяет большое внимание работе с общественностью и проявляет открытость.

+4 Иван Грибов

Прокурор Псковской области награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России.

Награждение с участием первых лиц государства прошло 12 января в Москве в рамках торжественного мероприятия, посвященного очередной годовщине с момента образования органов прокуратуры.

+5 Михаил Ведерников, митрополит Тихон

Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон с места в карьер взяли в 2023-м в плане подготовки к важному событию - 550-летию Псково-Печерского монастыря, на который, как заявлено ранее, может приехать президент Владимир Путин. В целом проводимые мероприятия должны дать импульс к развитию Печор. Только в части благоустройства запланировано мероприятий на общую сумму почти 2 млрд рублей - будут приведены в порядок парки, улицы, дворы и фасады в центре. Столько же средств выделено на строительство Всероссийского детского центра в Печорском районе. Такую активность оцениваем на плюс пять и очень надеемся, что планы развития Печор станут реальностью.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Пока!