Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР

Лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков будет рекомендовать кандидатуру координатора районного отделения партии Алексея Борисова для участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района.
При этом лидер регионального отделения ЛДПР отметил, что окончательное решение примут коллегиально. Это могут сделать или по итогам региональной конференции, или на районном собрании.
«Поскольку вакансия только одна, скорее всего, мы проведем районное собрание. Мы рассмотрим все кандидатуры, которые предложат члены партии, жители Пустошкинского района. Главное, чтобы кандидаты состояли в ЛДПР», - отметил Антон Минаков.
Собрание, по его словам, планируют провести в феврале-начале марта.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.
Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.