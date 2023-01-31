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Политика

КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района

31.01.2023 16:34|ПсковКомментариев: 0

КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Участие принимать планируем. У нас в пятницу прошло заседание комитета Пустошкинского районного отделения, приняли решение участвовать. Кандидатуры обговариваются, достойные кандидатуры у нас есть», - сказал Петр Алексеенко.

Конкретных имён коммунист раскрывать пока не стал.

«Будет предложение с местного отделения. Его рассмотрит кадровая комиссия обкома, потом пройдёт согласование через бюро комитета областного отделения, а далее выдвижение комитетом местного, Пустошкинского отделения», - напомнил процедуру согласования кандидата от партии Петр Алексеенко. 

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

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Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. 

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Теги: #КПРФ #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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