КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.
Конкретных имён коммунист раскрывать пока не стал.
«Будет предложение с местного отделения. Его рассмотрит кадровая комиссия обкома, потом пройдёт согласование через бюро комитета областного отделения, а далее выдвижение комитетом местного, Пустошкинского отделения», - напомнил процедуру согласования кандидата от партии Петр Алексеенко.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.
Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.