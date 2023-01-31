Политика

Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Совета регионального отделения партии Олег Брячак.

«Мы планируем участвовать в выборах глав районов, которые будут происходить в ближайшее время. Однако кандидатов пока назвать не можем, идёт подбор. Мы занимаемся этим вопросом с начала года. Думаю, что в течение февраля уже определимся с кандидатурами», – отметил лидер псковских эсеров.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

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Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.