Политика

Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и рейтингом активности псковских политиков, чиновников и общественников.

Сегодня в центре внимания - неделя, на которой политбомонд слушал и комментировал послание президента Владимира Путина, американцы внесли в санкционные списки более сорока российских губернаторов, в том числе Михаила Ведерникова, а внутри региона обсуждали муниципальную реформу и действия местных ньюсмейкеров. Оценки им мы, как и прежде, выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Софья Пугачева

Самую низкую отрицательную оценку минус пять в этот раз получает глава Новоржевского района Софья Пугачева. Счетная палата Псковской области выявила многочисленные нарушения в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности в этом муниципалитете. Конкретные факты и цифры вовсю обсуждаются в телеграм-каналах и соцсетях. К бабке не ходи, для главы-яблочницы выявленные Счетной палатой нарушения с учетом войны с региональной властью чреваты крайне неприятными последствиями. Недоброжелатели госпожи Пугачевой даже прогнозируют повторение ею участи коллеги из Пустошки Светланы Васильковой, которую депутаты отправили в отставку.

-4 Эдуард Белов

Судя по всему, только хуже становится положение экс-депутата Псковской гордумы, руководителя компании «Текспроект» Эдуарда Белова. Не так давно он попадал в нижнюю часть нашего рейтинга из-за проблемной ситуации с недостроенным многоквартирным домом и возбуждения уголовного дела за привлечение денег дольщиков в нарушение требований законодательства. Черная полоса продолжается - по крайней мере, в Пскове пошли разговоры о неких новых проблемах экс-депутата с законом.

-3 Александр Грацкий

Знал бы, где упадешь - соломку подстелил бы, гласит народная мудрость. В управлении городского хозяйства администрации Пскова эту пословицу впору переиначить: мол, знали бы, где на скользком нечищенном тротуаре упадет гражданка - посылали бы песком. Но не знали - и поплатились. В результате падения женщина получила закрытый перелом и до сих пор не в состоянии вести трудовую деятельность в прежнем объеме, ее лечение продолжается. Дело рассматривали в суде, в итоге управление городского хозяйства выплатит пострадавшей 250 тысяч рублей. Ставлю минус три руководителю УГХ Александру Грацкому.

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-2 Антон Сергеев

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев стал объектом едкого троллинга в анонимных телеграм-каналах и соцсетях, притом, что в это время находился в отпуске. Наблюдательные зрители обратили внимание на чудовищную разницу в показателях посещаемости телепрограммы с участием господина Сергеева (30 просмотров) и видео некой великолукской активистки (почти 50 ТЫСЯЧ просмотров).

-1 Игорь Романов

«Вечный кандидат» и «электоральный киллер» от Партии роста Игорь Романов в последнее время как-то совсем уж скис, и это-то в выборный год. На внеочередную избирательную кампанию в Пустошке лично не заявился, стал неярок и только с упорством, достойным лучшего применения, продолжает муссировать тему необходимости выращивания в регионе технической конопли. Такую сомнительную активность могу оценить разве что на минус один.

0 Вадим Беда

Нейтральную оценку сегодня получает подполковник Вадим Беда. Десантник назначен начальником Военно-учебного центра, который начнет работу в сентябре этого года на базе Псковского государственного университета. Здесь будут готовить специалистов для ВДВ - рядовых и младших сержантов. Военно-учебный центр разместится в корпусе на Крестовском шоссе. Что из этого выйдет, поживем-увидим.

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+1 Владимир Компаниец

Фото: Олег Юшин

Новый управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец впервые встретился с представителями региональных средств массовой информации. В неформальной обстановке познакомился с журналистами и ответил на интересующие их вопросы. Пока, скорее, авансом ставим плюс один и отмечаем проявление открытости и готовности к диалогу.

+2 Юрий Кравцов

Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, глава администрации городского поселения Пустошка Юрий Кравцов представит «Единую Россию» на выборах главы района, которые пройдут в апреле. На минувшей неделе в региональном отделении партии сообщили, что Кравцов победил по итогам предварительного голосования, иначе говоря - на праймериз. Ясное дело, главные испытания у кандидата впереди, но важный шаг к креслу главы района сделан.

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+3 Антон Минаков

Строчкой выше расположился региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. В радиоэфире ПЛН FM он сделал ряд запоминающихся заявлений по актуальным темам. В том числе остроумно и толково прокомментировал неоднозначно воспринятые обозревателями слова лидера «либерал-демократов» Леонида Слуцкого о том, что России нужна одна партия. Некоторые посчитали это призывом к возвращению к однопартийной системе. Однако, как пояснил Минаков, когда Слуцкий говорил про «Партию Победы», он имел в виду только ЛДПР - однозначно.

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+4 Наталья Юрченко

Фото: gtrkpskov.ru

Тем временем депутат Псковской городской Думы, директор государственной телерадиокомпании «Псков» Наталья Юрченко намедни принимала заместителя генерального директора ВГТРК, известного ведущего Дмитрия Киселева. И получила от него очень высокую оценку работы.

К тому же Наталья Юрченко была как всегда очень активна - душевно поздравляла ветеранов с 23 февраля и участвовала в работе бюджетного комитета городской Думы. Плюс четыре тут будет в самый раз.

+5 Николай Козловский

Максимально высокую положительную оценку в этот раз ставим главе Великих Лук Николаю Козловскому - по совокупности факторов. Коммунальные службы под руководством главы города в целом успешно справились с последствиями сильнейшего снегопада. Николай Козловский представил планы по развитию южной столицы. Великие Луки отметили 80-летие подвига Александра Матросова,

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Плюс великолукский футбольный клуб очень хорошо выступил на турнире в Санкт-Петербурге, вышел в финал и едва не завоевал впервые в истории псковского футбола Кубок полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Надо ли напоминать, что городские власти последовательно поддерживают развитие спорта, в том числе профессионального футбола.

На этом всё. До встречи через неделю.