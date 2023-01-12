Политика

Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года. Напомним, что внимательно следить за подготовкой к важным избирательным кампаниям и помогать читателям разбираться в происходящем - наша многолетняя традиция. За последние годы журналистами ПЛН было реализовано порядка десяти таких «долгоиграющих» проектов. Разумеется, важнейшие региональные выборы этого года не могли стать исключением.

В первой публикации нового цикла мы рассмотрели стартовые условия, сформулировали «правила игры» в новой политической реальности и очертили круг потенциальных участников кампании.

Сегодня, в самом начале выборного года, постараемся зафиксировать сложившуюся ситуацию, проанализируем потенциал вероятных кандидатов от партии власти и оппозиции, а также рассмотрим вызовы и угрозы, которые, на взгляд из января 2023-го, могут повлиять на ход и результаты избирательного марафона.

Второй срок губернатора

Время летит быстро - вот и пять лет первого срока Михаила Ведерникова подходят к завершению. Напомним, что он, ранее назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора, был избран главой региона в сентябре 2018-го. Уровень поддержки кандидата от «Единой России» превысил тогда отметку в 70 процентов. Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в стране и регионе тогда была иной - и понятно, что никто даже представить не мог, какие кардинальные изменения нас ждут в ближайшее время, и что уже «первая пятилетка Ведерникова» будет проходить в условиях, принципиально отличающихся от тех, в которых в годы относительной стабильности работали его предшественники.

В 2020-м началось «испытание коронавирусом»: пандемия COVID-19 значительно изменила жизнь во всем мире, потребовала от властей принятия сложных решений, всем приходилось искать баланс между интересами экономики и обеспечением безопасности здоровья людей - всё это в полной мере касалось и псковского руководителя. Кардинальные изменения принес и минувший 2022-й год, прошедший под знаком проведения специальной военной операции РФ на Украине и беспрецедентного обострения отношений России с коллективным Западом - вследствие чего Псковская область, которую раньше традиционно называли «воротами в Европу», стала «непроницаемым забором». Вместе с тем изменилась и внутриполитическая ситуация в стране. В последние годы мы наблюдаем «закручивание гаек», ужесточение законодательства, прессинг оппозиции, введение института «иностранных агентов» и т.д., из-за чего политический климат в стране и регионе стал куда более суровым. Да, многие из этих трендов были очевидны давно - уже в первой половине 2010-х, однако большинство крутых перемен во внутриполитической жизни пришлись именно на период с 2018 года.

Наступление новой политической реальности и многочисленные иные факторы потребовали от руководителей регионов соответствовать изменениям, отвечать на вызовы и т.п. В полной мере с этим столкнулся и псковский губернатор. Не вдаваясь сейчас в глубокий анализ результатов работы за пять лет (это дело будущего), обозначим главное, имеющее отношение к теме сегодняшнего разговора: к финишу своего первого срока губернатор подходит, имея максимально крепкие позиции. У него высокий рейтинг, обозреватели в один голос говорят о популярности главы области внутри региона и его поддержке со стороны федерального центра.

Михаил Ведерников отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире ПЛН FM. Декабрь 2022 года

Что касается формата взаимоотношений команды губернатора с другими органами власти и МСУ, то мы видим абсолютно лояльное Михаилу Ведерникову областное Собрание депутатов и столь же лояльный корпус районных руководителей, за исключением одной-единственной главы-яблочницы из Новоржева. У Михаила Ведерникова нет серьезных оппонентов, в частности, отсутствуют финансово-промышленные группы, которые противодействовали бы региональной власти. Нет у главы Псковской области и напряжения в отношениях с командой экс-губернатора, ныне большого партийного руководителя «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака (напомню, что ранее на напряжение в их отношениях делали ставку недоброжелатели). Как неоднократно публично подчеркивал сам Михаил Ведерников, его команда работает вместе с Андреем Турчаком и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Этот союз даже начали неофициально называть «триумвиратом».

Внутриполитическая ситуация в регионе стабильна, все основные процессы контролируются «политруком» правительства Псковской области Александром Серавиным - опытным политическим консультантом, на протяжении многих лет работающим с командой Михаила Ведерникова. Псковский облизбирком во главе с Игорем Соповым показал свою эффективность. Псковский губернатор активен в публичной сфере и, образно говоря, постоянно находится в свете софитов - мы наблюдаем его полное доминирование в СМИ. Оппозиционных СМИ в регионе нет - их остатки после начала СВО перебрались в Латвию. При этом псковская региональная повестка в их масс-медиа и Telegram-каналах ушла на второй план. Былое влияние (и прежде весьма незначительное) эти рупоры несистемной оппозиции окончательно потеряли.

Таким образом, позиции действующего губернатора прочны, федеральные эксперты относят Псковскую область к числу тех регионов, где никаких сенсаций на выборах не будет. С учетом того, что ранее в эфире радио ПЛН FM Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй срок, а в региональном отделении «Единой России» ясно дали понять, что поддержат выдвижение губернатора, главный итог предстоящего в сентябре единого дня голосования представляется весьма предсказуемым и предрешенным.

Оппозиционный вакуум

Однако наличие явного фаворита вовсе не означает, что другим политическим объединениям не имеет смысла выдвигать своих кандидатов. Про то, что кандидаты от оппозиции дважды побеждали на губернаторских выборах в Псковской области (в 1996 и 2004 гг.), лишний раз напоминать не будем - все-таки это было в совершенно иных условиях. Но каждой партии необходимо идти к избирателю, демонстрировать свой потенциал на главных региональных выборах и решать задачи, которые ставит перед областными отделениями федеральное руководство.

Так кто же готов, если не бросить «перчатку вызова» Михаилу Ведерникову, то, по крайней мере, принять участие в кампании и уже сейчас четко обозначает амбиции? При том, что неофициальная кампания фактически стартовала, мы наблюдаем пока здесь пустоту. Пожалуй, единственное исключение - региональное отделение Либерально-демократической партии России. То, что именно она выглядит исключением, немного удивительно - ведь с учетом ухода из жизни ее бессменного лидера Владимира Жириновского, ЛДПР приходится особенно непросто. Многие вообще задавались вопросом о будущем этого политического объединения как такового и давали неутешительный для него ответ. Но вопреки пессимистичным прогнозам ЛДПР подтвердила свой статус на сентябрьских выборах 2022-го, в том числе по итогам муниципальных избирательных кампаний в Псковской области. Более того, она замахивается на то, чтобы стать «партией №2» - и где-то (как, например, на последних выборах прошлого года в Пушкинских Горах) эту задачу успешно решает.

Именно так - стать вторыми - обозначается цель участия ЛДПР в кампании по выборам губернатора Псковской области. Притом, что одного кандидата из трех предложенных выберет Высший совет партии, уже сейчас представляется наиболее вероятным, что «либерал-демократов» представит региональный координатор, депутат областного Собрания Антон Минаков. Достижение поставленной руководством цели потребует от него мобилизации всех ресурсов, дальнейшей работы, направленной на рост численности сторонников, увеличения степени присутствия в СМИ и т.д. - это важно и в плане выборов, и в части перспектив самого Минакова, который, очевидно, хотел бы перейти с регионального уровня на федеральный. Подспорьем в выборный год для него может стать ранее проанонсированный визит в Псковскую область нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого с группой однопартийцев. Если не считать заявленного на 2023 год очередного приезда в регион президента Владимира Путина (на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря), то визит руководителей ЛДПР представляется одним из самых интересных и значимых событий такого рода в региональной политике в наступившем году.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов и коммунист Аркадий Мурылев вновь могут представить свои партии на выборах губернатора. На фото: кандидаты обсуждают итоги кампании 2018 года

Что касается других партий, то практически все они до сих пор не дали сколько-нибудь внятных ответов относительно участия-неучастия в выборах. Псковские коммунисты осенью объявили о начале подготовки к выборам, но затем устами первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко заявили об отказе от участия в кампании. Правда, вскоре после консультаций с партийным руководством передумали и до конца прошлого года собирали с мест предложения по возможным кандидатурам. По информации из обкома, было предложено как минимум семь кандидатур, среди них не только псковские партийцы, но и парочка неожиданных персон - депутат Госдумы, жена координатора «Левого фронта» Анастасия Удальцова и известный саратовский депутат Николай Бондаренко. Кроме них, предложены для рассмотрения кандидатуры ряда местных коммунистов, в том числе Петра Алексеенко (правда, он не планирует участвовать - считает, что необходимы более молодые кадры), руководитель фракции КПРФ в областном Собрании, секретарь обкома Дмитрий Михайлов (отказался от участия в выборах в декабре) и региональный бизнес-омбудсмен, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев. Последний представлял партию на предыдущих губернаторских выборах. Решение по кандидатуре будет приниматься позднее, но с высокой долей уверенности можно предполагать, что ставку вновь сделают на молодого, энергичного, хорошо зарекомендовавшего себя в качестве бизнес-омбудсмена и в то же время системного и устраивающего региональное руководство Мурылева. В этом случае коммунистам наверняка удастся пройти муниципальный фильтр - предусмотренную законом процедуру сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. И здесь следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, то есть всем надо идти к партии власти за помощью, что предполагает заключение неких джентльменских соглашений.

Необходимость прохождения муниципального фильтра в таких условиях фактически означает отсутствие среди участников грядущей кампании кандидата от псковского «Яблока». Перепрыгнуть самостоятельно этот барьер оппозиционеры не смогут, за помощью к партии власти не обратятся - да и понятно, что в нынешней ситуации делиться с ними голосами муниципальных депутатов-единороссов никто не стал бы. Вполне закономерно, что руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг уже сделал заявление: мол, яблочники не планируют выдвигать своего кандидата для участия в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Впрочем, окончательное решение о выдвижении либо невыдвижении кандидата в губернаторы будет приниматься региональным советом партии весной.

По-прежнему под вопросом находится участие в кампании кандидата от «Справедливой России - За правду». Предыдущие губернаторские выборы 2018 года лидер псковских эсеров Олег Брячак пропустил, объясняя это решение поддержкой Михаила Ведерникова. По информации ПЛН, в настоящее время продолжается переговорный процесс между региональным руководством и предводителем псковских справедливороссов. Вероятность того, что по итогам этих консультаций Брячак вновь не выйдет на предвыборную дистанцию и объявит о поддержке кандидатуры действующего руководителя - достаточно высока.

Эсер Олег Брячак и Михаил Иванов из «Партии пенсионеров»

Вместе с тем, по мнению экспертов, более чем вероятно участие в кампании кандидатов от т.н. «малых партий», которых эксперты часто называют спойлерами (а они сами открещиваются от этого звания) - в частности, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (руководитель регионального отделения - заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов) и «Новых людей» (депутат областного Собрания Андрей Маковский). Участие же «вечного кандидата» - Игоря Романова из «Партии роста» под вопросом: необходимость присутствия на выборах «электорального киллера» при отсутствии несистемных элементов не очевидна, а множить число участников забега и тем самым растаскивать голоса - ни к чему.

Черные лебеди

Таким образом, на старте выборного забега едва ли не всё представляется предрешенным. Фаворит очевиден, серьезных оппонентов нет, всё вроде бы ясно и понятно - хоть сейчас начинай готовить материал про итоги сентябрьских выборов в три дня и с применением технологии дистанционного электронного голосования, оставляя только место для конкретных процентов поддержки кандидата от партии власти, его спарринг-партнеров и спойлеров.

Так неужели ничто не может повлиять на результат выборов? Разумеется, в условиях общей непредсказуемости неожиданности возможны, в том числе не следует исключать прилета «черных лебедей» - напомню, так называют труднопрогнозируемые события, которые имеют значительные последствия.

Сразу отложим версию, столь любимую конспирологами из числа авторов псевдоанонимных Telegram-каналов. Согласно ей, псковского губернатора... переведут. Куда? Почему? Зачем? Хоть сколько-нибудь вразумительно и правдоподобно ответить на эти вопросы «гадатели на кофейной гуще» даже не пытаются. Очевидно, что эта версия ни на чем не основана. С учетом вышесказанного можно утверждать, что в нынешних непростых условиях на подобные эксперименты в граничащем со странами НАТО регионе, руководитель которого уверенно контролирует ситуацию и популярен, никто не пойдет.

Вместе с тем существуют факторы, которые теоретически могут серьезно повлиять на ситуацию в общественно-политической сфере, в том числе они способны сказаться на результатах выборов. Проще говоря, это и есть настоящие противники Михаила Ведерникова на губернаторских выборах.

В первую очередь следует сказать о возможном ухудшении социально-экономического положения населения. Весь прошлый год на фоне принятия беспрецедентных антироссийских санкций из уст многих экономистов звучали прогнозы, согласно которым не за горами экономический кризис и падение уровня жизни миллионов наших соотечественников. Вопреки этим пророчествам, в 2022-м крайне негативные сценарии так и не стали очевидными, по крайней мере - в регионах. Однако если предположить, что волна прогнозируемых экспертами изменений в социально-экономической ситуации докатится до провинции в 2023-м, и ухудшение на своем кошельке почувствует большинство, то это, естественно, отразится на общественных настроениях и, как следствие, на результатах выборов. Надеемся, что эти сценарии, предполагающие задержки выплаты социальных пособий и зарплат, рост безработицы, закрытие предприятий, отказ властей от реализации инфраструктурных проектов, стремительный рост инфляции и прочие неприятности, не станут реальностью. В конце концов, сколько раз нас пугали апокалипсическими ужасами, но - пока живы. Так что рассчитываем на лучшее и сейчас.

Второй важный фактор - продолжающаяся специальная военная операция. В прошлом году на фоне роста патриотических настроений и поддержки большинством россиян действий федерального руководства социологи (как лояльные Кремлю, так и независимые) отмечали рост рейтингов власти, в том числе «Единой России», которая с самого начала спецоперации включилась в работу по оказанию гуманитарной помощи беженцам, координации деятельности волонтерских объединений, поддержке участников боевых действий и их семей и т.д.

Михаил Ведерников активно публично поддерживал проведение СВО, сам ездил в Херсонскую область. Кстати говоря, буквально сегодня федеральные политические Telegram-каналы написали: Кремль рекомендовал губернаторам, которых в этом году ждут перевыборы, съездить в зону проведения спецоперации. Только восемь глав регионов, в том числе Михаил Ведерников, в прошлом году ездили в зону СВО.

Такие действия находили поддержку у населения, что отражалось помимо прочего и на уровне поддержке кандидатов от ЕР на выборах различного уровня. Однако что будет происходить с общественными настроениями в условиях, когда сроки СВО затягиваются, неизвестно. А если еще последует вторая волна мобилизации? Да, пока власти говорят, что этого в настоящее время не требуется, но если это произойдет, то вкупе с другими факторами может отразиться на общественных настроениях и ходе политических процессов в стране и регионе.

Провластные эксперты говорят о том, что патриотический подъем, поддержка власти со стороны граждан и «донбасский консенсус» сохранятся в ближайшие годы, до президентских выборов-2024 - точно. Они отмечают, что люди уже привыкли жить в новых условиях, адаптировались, а угрозы со стороны Запада только укрепляют поддержку власти со стороны населения. В то же время оппозиционно настроенные комментаторы прогнозируют рост числа уставших и разочаровавшихся, что, по их мнению, может отразиться на результатах электорального цикла второй половины 2023 года. Вероятно, истина тут где-то посередине: да, усталость накапливается, но уровень поддержки власти достаточен для того, чтобы решить электоральные задачи 2023 и 2024 годов.

Такой представляется картина на старте года больших выборов. Разумеется, высказанные в этом материале мысли - не более чем версии и предварительные расклады. Окончательные решения демиурги политического процесса будут принимать перед стартом кампании, исходя из складывающихся условий. Псковская Лента Новостей будет следить за процессами в политической жизни региона и продолжит реализацию проекта, посвященного выборам губернатора.

Александр Савенко