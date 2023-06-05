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Рейтингомер: отчет Ведерникова, «слив» Брячака и дипломат Ефименко в нелепом свете

05.06.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность псковских политиков, чиновников, общественников и других персон.

 

Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую оценку сегодня не получает никто, так как фиаско и сокрушительных поражений не было. 

-4 Андрей Беляев

Минус четыре ставлю главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. История с начатой губернатором «перестройкой» работы администрации получила развитие. Михаил Ведерников остался недоволен принятыми мерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Да, определенные подвижки есть, но этого мало, работа областного «десанта» будет продолжена, в Великие Луки отправлен руководитель комитета по строительству и ЖКХ.

По словам губернатора, судя по количеству песка и пыли в городе, уборка города не велась должным образом много лет.

«Что касается Беляева и работы самой администрации, коллеги сказали, что эти две недели работа динамично и эффективно ведется, полностью проблема пока не решена. Поэтому принял решение, что сотрудники правительства продолжат работу в Великих Луках», - рассказал губернатор в эксклюзивном комментарии ПЛН. 

-3 Олег Брячак

Были времена, когда Олег Брячак, оппозиционер и лидер псковских эсеров, смело бросал перчатку вызова губернатору Турчаку, критиковал, устраивал демарши, потом даже на президентские выборы 2024 года собирался - и доказывал, что это не шутка, а всё всерьез.

Теперь всё иначе. Перед стартом губернаторских выборов Брячак сложил лапки и отказался от участия в кампании.

Как и пять лет назад он - публично и не жалея эпитетов - поддержал действующего главу региона. И эта позиция принципиально противоречит заявлению самого эсера, который месяц назад после встречи с партийным лидером Мироновым утверждал: кандидата от «Единой России» поддерживать точно не буду. Так что минус три.  

-2 Александр Баев

«Опять двойка» в дневнике депутата Псковской гордумы от КПРФ Александра Баева. Заявления коммуниста, которого коллеги не раз критиковали за популизм и самопиар, могут служить иллюстрацией утверждения о том, что при желании докопаться можно и до кого и чего угодно, причем, повод не так и важен. Вот и намедни товарищ Баев в соцсетях попенял в адрес главы Бориса Елкина: дескать, тот уже больше трех лет не может чего-то такого важного, по мнению Баева, сделать. Однако тут коммунист, как это нередко бывает, ошибается и путает - Елкин в администрацию города пришел меньше двух лет назад, а должность главы города занял и вовсе значительнее позднее.

Комичность ситуации в том, что три с половиной года назад заместителем главы города был ни кто иной, как сам Александр Баев. 

-1 Сергей Ефименко

Минус один получает представитель министерства иностранных дел России в Пскове Сергей Ефименко. «Благодарить» (в кавычках, разумеется) должен сотрудников госмедиахолдинга, которые выдернули фразы из интервью дипломата и выставили его в нелепом свете. Понятно, что господину Ефименко, нравится ему это или не нравится, приходится комментировать линию руководства министерства, но, когда пропагандисты вырывают фрагменты сказанного и вот так выдают комментарии псковского чиновника об Африке, - это выглядит комично и даже нелепо. Тут выглядело всё так, что «черный континент» - это теперь наше всё, и другого мира не существует.

Такую злую шутку с господином Ефименко, как кстати, и с ректором ПсковГУ Ильиной, сотрудники госмедиахолдинга играют не первый раз - до этого, напомню, была комичная история со сравнением Пскова с Нью-Йорком, и не в пользу последнего.  

0 Степан Парфенов

Нейтральную оценку получает новый руководитель областного управления по информационной политике Степан Парфенов. В этом статусе он провел первые большие публичные мероприятия - по освещению отчета губернатора, а также встречу Михаила Ведерникова с руководителями региональных СМИ. Можно сказать, что господин Парфенов сейчас проводит «разведку боем», он постепенно погружается в эту чиновничье-медийную пучину.

С одной стороны, пока ничего экстраординарного он не продемонстрировал, с другой - зашкваров тоже не было.

При этом остается открытым вопрос: продолжит ли господин Парфенов медиаполитику своего предшественника или будет выстраивать уважительные отношения со всеми СМИ. Пока отмечаем переименование пресс-центра в госмедиахолдинге в пресс-центр правительства региона, что можно считать движением в верном направлении.

+1 Татьяна Пасман

Плюс один получает депутат Псковской гордумы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман. Так оцениваю ее инициативу создать в городе парк современного искусства. По мнению депутата, художникам необходимо легальное пространство для демонстрации своих работ, которые эпатируют консервативных людей и не находят места среди классических произведений. Согласно проведенному в соцсетях опросу, почти 80% участников поддерживают идею создания такого парка современного искусства. Окончательное решение городских властей по данному вопросу пока не известно, но в любом случае отмечаю свежую инициативу госпожи Пасман.

+2 Ольга Тимофеева

В Псковской области прошли ежегодные Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В целом организаторы заслуживают положительной оценки - и я ставлю плюс два главе областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой. Поставил бы и более высокую оценку, если бы не внезапные изменения в программе, о которых стало известно буквально в день праздника. Лития началась на час позже, сместилось начало официального открытия, а концерт «Сироткина» начался в 15.00 вместо объявленного ранее 16.50. Не все увидели объявление в телеграме и попросту пропустили концерт.

+3 Петр Алексеенко

Строчкой выше расположился первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Лидер местных коммунистов воспользовался пятиминуткой для выступлений членов фракций в начале сессии областного Собрания весьма продуктивно.

Алексеенко выступил по волнующей людей теме обеспечения безопасности и таким образом вписался в актуальную повестку общественно-политической жизни. 

+4 Митрополит Тихон

Плюс четыре получает Митрополит Псковский и Порховский Тихон. На минувшей неделе он встретился с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, удостоился благодарности от губернатора Псковской области и выступил перед православными с очень проникновенным обращением в Троицком соборе Пскова в День Святой Троицы. Вдобавок митрополит Тихон признан самым издаваемым автором в России в первом квартале этого года.  

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку получает губернатор Михаил Ведерников, выступивший с «итоговым и рубежным» отчетом о работе правительства за пять с лишним лет. Глава региона четко обозначил основные результаты деятельности и достижения, не обошел вниманием проблемные зоны и получил практически единогласную поддержку депутатов областного Собрания. Отмечу, что отчет прозвучал на сессии, в ходе которой парламентарии назначили на сентябрь губернаторские выборы. Официальная кампания стартовала - действующий глава, уже давно заявивший о готовности пойти на второй срок и получивший поддержку президента Владимира Путина, является безусловным фаворитом.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
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