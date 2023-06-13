Политика

Михаил Ведерников подал документы на участие в выборах губернатора-2023

Действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников подал документы в избирательную комиссию региона на выдвижение в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах губернатора в 2023 году. Об этом 13 июня Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

О своем намерении пойти на второй губернаторский срок Михаил Ведерников сообщил в начале декабря в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). После президент России Владимир Путин в ходе встречи с псковским губернатором оценил работу его команды и пожелал Михаилу Ведерникову удачи на выборах.

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Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Далее в «Единой России» провели праймериз, вторым кандидатом для участия в выборах на пост губернатора Псковской области стал председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. По итогу предварительного голосования партии Михаил Ведерников набрал большинство голосов.

Ранее документы на регистрацию для участия в кампании подали председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов, кандидат от КПРФ - депутат Псковской городской Думы Александр Баев и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.



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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

