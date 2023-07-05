Политика

Кандидаты в губернаторы от оппозиции озвучили свои амбиции в эфире «ПЛН FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных главному политическому событию года — губернаторским выборам. Сегодняшний круглый стол прошел сразу после окончания этапа выдвижения кандидатов. На дистанцию партиями заявлено пять участников, четверо из них представляют оппозицию.

С чем оппозиционные кандидаты идут на губернаторскую кампанию? Каковы основные проблемы и электоральные перспективы оппозиции на этих выборах? На эти и другие вопросы ответили кандидаты — первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов, а также глава регионального отделения партии «Родина», выдвинувшей кандидатуру Юрия Шокурова, Павел Бикташев.

В ходе программы, отвечая на вопросы участников круглого стола и радиослушателя, коммунист Петр Алексеенко прокомментировал тему снятия с выборов ранее выдвинутого кандидата от КПРФ — первого секретаря Псковского горкома партии, депутата Псковской городской Думы Александра Баева. По словам руководителя партийной организации, выдвинутый кандидат отказался от участия в кампании без объяснения причин и сослался на состояние здоровья. На вопросы других участников круглого стола о личном мнении Петра Алексеенко насчет причины снятия кандидатуры Александра Баева, первый секретарь обкома ответил, что у него нет причин об этом рассуждать.

«Почему я должен думать? Я должен верить документам, которые представлены», - сказал он.

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При этом Петр Алексеенко подчеркнул, что программа КПРФ на этих выборах — единая, и неважно, какой кандидат пойдет с ней на губернаторскую гонку. Говоря о программе, коммунист назвал ее главный лозунг: «Все для народа». Он пояснил, что основные задачи партии — сохранение населения Псковской области, стабилизация демографических показателей, расширение программ строительства детских садов и школ, возрождение деревень, наращивание темпов газификации и улучшение положения сферы здравоохранения.

Следом слово взял Антон Минаков. Он заметил, что предвыборные программы всех представленных политических партий в целом похожи, и поэтому не стал «дублировать слова» своего коллеги-коммуниста, а решил акцентировать внимание на общей задаче оппозиции на выборах губернатора. «Либерал-демократ» пояснил, что Псковская область — «глубоко дотационный регион», и он полностью зависит от федеральных вложений. По мнению координатора регионального отделения ЛДПР, если на выборах губернатора показатель «Единой России» составит от 70 до 75%, субсидии резко сократятся, поскольку федеральное правительство увидит, что население Псковской области в целом довольно положением дел в регионе.

«Нужно понять простую истину: чем меньше получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения Псковской области и тем больше средств из федерального бюджета мы получим», - считает Антон Минаков.

Говоря о снятии кандидатуры Александра Баева, Антон Минаков отметил, что это очередной показатель несогласованности действий внутри Псковского обкома КПРФ, а также отсутствия понимания между псковскими коммунистами и Центральным комитетом партии. При этом самой ЛДПР, продолжил он, все равно, кто из коммунистов составит им конкуренцию в этой кампании.

«Мы готовы не то, что с вами бороться, мы будем отстаивать позицию наших избирателей. Кто будет представлять КПРФ, нам по большому счету неважно. У нас к вам только одна просьба: господа, вы уже, наконец, определитесь, время уже поджимает, а вы внутри себя как всегда не можете найти консенсус», - обратился к коммунистам Антон Минаков.

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Также региональный координатор ЛДПР акцентировал внимание на распространенном мнении о том, что партия на этих выборах борется за второе место. По словам Антона Минакова, это ярлык, который навешивается ошибочно.

«У нас нет задачи стать вторыми, мы идем, я лично иду, чтобы занять первое место. В случае неудачи, задача минимум — занять второе место, но мы идем к победе», - сказал Антон Минаков и добавил, что приложит все усилия для того, чтобы победить в кампании. Он также отметил, что второе место тоже будет хорошим результатом для ЛДПР, поскольку это приблизит их к победе на следующих выборах.

Председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов, послушав коллег, назвал их доводы «говорильней» и заявил, что ни один из кандидатов не имеет понимания о том, как экономически развивать страну. Такие амбиции, по его словам, есть у «Партии роста», которая уже сегодня активно работает с новыми рыночными партнерами Псковской области и России в целом.

«Опять же, смотрю, никто из коллег не участвует во встречах с нашими новыми партнерами — китайцами, иранцами. А я вот участвую. Надо с ними встречаться — это наши новые партнеры. С ними надо работать, а не отнимать у хромого, чтобы отдать слепому, как вы, коллеги, предлагаете», - сказал Игорь Романов.

На круглый стол кандидат пришел с книжкой, в которой, как он рассказал, представлена конкретная экономическая программа и стратегия роста.

Помимо этого, Игорь Романов прокомментировал слухи, распространяющиеся вокруг его фотографии с блондинкой на коленях. Он пояснил, что блондинка — его жена. «Как противостоять тому, что лезут в мою личную жизнь? Никак. Сфоткали с женой, которая сидела у меня на коленях. Кстати, не на коленях, а на спинке кресла. Ну, хорошо, что так. Представляю, какой был бы хайп, если бы там не жена сидела, а то и не женщина вообще», - сыронизировал Игорь Романов.

Интересы кандидата от партии «Родина» на круглом столе представлял глава регионального отделения Павел Бикташев. Он пояснил, что партия — небольшая, и выдвинула кандидата, в первую очередь, чтобы «воспользоваться трибуной». При этом он напомнил, что участие Юрия Шокурова в выборах напрямую зависит от поддержки партии «Родина» со стороны представителей «Единой России», речь идет о прохождении муниципального фильтра.

«Как преодолевать нашему кандидату муниципальный фильтр? Хороший вопрос. Без партии власти сегодня невозможно куда-то выдвинуться, тут не надо питать иллюзий. Помогут — выдвинемся», - сказал он.

При этом Павел Бикташев заметил, что степень поддержки действующего губернатора Михаила Ведерникова сильно выросла по сравнению с 2018 годом, и в этой кампании у представителей оппозиции шансов на победу, по его мнению, нет. Тем не менее глава регионального отделения партии «Родина» согласился с мнением Антона Минакова об общей задаче оппозиции — забрать как можно больше голосов у «Единой России», чтобы не создавать общего впечатления удовлетворенности населения положением дел в регионе.

«Здравое зерно в словах Антона Александровича есть», - выразил мнение Павел Бикташев.

Напомним, Псковская Лента Новостей на своих площадках традиционно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. В рамках избирательной кампании-2023 ПЛН обязательно продолжит цикл круглых столов и дебатов.

Видеоверсию круглого стола можно посмотреть по ссылке ниже.