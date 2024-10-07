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Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*

07.10.2024 17:59|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер со своим еженедельным обозрением. Пока чиновники, депутаты и общественники наперебой заочно поздравляют в соцсетях президента с его очередной днюхой, обратим внимание на события с их участием на прошлой неделе.

 

Активность традиционно оцениваем по пятибалльной шкале, плюсы - это то, что имело положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять ставим бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, пересевшему из массажного чиновничьего кресла на скамью подсудимых. Процесс в суде только стартовал, однако уже на первом заседании господин Грацкий признал вину в получении взяток (пусть и частично). Таким образом, сомнений относительно главного в этой истории нет, теперь наблюдаем за ходом процесса и дожидаемся приговора.

-4 Юрий Кравцов

-4 схлопотал глава Пустошкинского района Юрий Кравцов. Муниципалитет стал аутсайдером рейтинга удовлетворенности населения работой властей, данные приведены в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов МСУ. Показатель удовлетворенности пустошан качеством услуг в сфере ЖКХ, транспортном обслуживании и в других сферах составил всего 40%. Можно, конечно, всё списывать на тяжелое наследство и прежнюю «яблочную аномалию», однако скоро уже полтора года как бразды правления находятся в руках Кравцова. Пора давать результат.

-3 Петр Крупеня

Минус три получает руководитель регионального следственного управления Петр Крупеня. Естественно, в связи с публичным поручением от председателя Следственного комитета России Александра Быстрыкина ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Великих Луках. Глава Следкома потребовал принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки, направить дело в суд и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

-2 Лев Шлосберг*

Всего неделю назад зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, ранее внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов, получил в нашем рейтинге плюс — и по делу: он находился в центре внимания из-за приезда Ксении Собчак. Однако уже в среду в квартире оппозиционера прошел обыск, а его самого в качестве подозреваемого вызвали на допрос в рамках возбужденного уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. С далекоидущими выводами спешить не будем, но отмечаем: несмотря на то, что господина Шлосберга* вряд ли чем-то подобным запугаешь, ситуация для псковского яблочника серьезная и грозящая негативными последствиями, о чем активно пишут политические Telegram-каналы. С учетом этого ставим минус два.

-1 Денис Салий

Денис Салий занял пост первого вице-губернатора Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН

-1 отправляем письмом «до востребования» в Москву, где курирует работу представительства Псковской области при правительстве РФ первый вице-губернатор Денис Салий. Прошел год с момента его назначения на должность - и по идее пора бы уже подвести предварительные итоги, рассказать псковичам, чем он там занимается и чего уже добился. Не то, что бы мы ставили под сомнение трудовые подвиги и достижения замгубернатора — просто хотелось бы уже узнать о них из первых уст.

0 Сергей Яковенко

Фото: страница Сергея Яковенко в соцсети «ВКонтакте»

Нейтральную оценку ноль получает 50-летний пскович Сергей Яковенко, прежде занимавшийся предпринимательством и ныне работающий в статусе самозанятого. Ранее не замеченный в общественно-политической жизни, он неожиданно оказался в центре внимания — по причине того, что в качестве делегата вместе с сыном побывал на учредительном съезде Партии любителей пива. И уже дал первое интервью, в котором рассказал, что собирается совместно с единомышленником - полковником в отставке Алексеем Куликовым увеличить число членов партии в Пскове. Посмотрим, что из всего этого выйдет — у партии в целом, и у господина Яковенко в частности. Пока ноль.

+1 Николай Чувайлов

Плюс один заслужил экс-депутат Псковского областного Собрания Николай Чувайлов. Он повторно избран первым секретарем Великолукского горкома компартии. Переизбрать действующего руководителя предложил присутствовавший на конференции член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко. Это предложение делегатами было поддержано единогласно.

+2 Антон Минаков

Плюс два ставим региональному координатору ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову. Он во главе псковской делегации побывал в Москве на большом форуме депутатов от Либерально-демократической партии. По нашей информации, работа псковского отделения ЛДПР получила положительную оценку руководства.

+3 Валентина Понизовская

Строчкой выше, на плюс три, расположилась глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Этот муниципалитет возглавил уже упоминавшийся рейтинг удовлетворенности населения работой властей. Показатель удовлетворенности красногородцев превысил ни много ни мало 80 процентов.

+4 Юрий Сорокин

Плюс четыре заработал вице-спикер областного Собрания, бизнесмен Юрий Сорокин. Благодаря его работе преобразился очередной уголок Пскова — на этот раз на улице Калинина открыли детский игровой городок и создали мурал по мотивам русских сказок. Кроме того, Юрий Сорокин от лица председателя областного Собрания Александра Котова на неделе поздравлял педагогов с Днем учителя и вручал им награды от регионального парламента.

+5 Любовь Алексеева

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получает Любовь Алексеева, указом президента России назначенная председателем Арбитражного суда Псковской области. Отмечаем мощный карьерный рост госпожи Алексеевой, ранее являвшейся заместителем председателя арбитражного суда, а после назначения прежнего руководителя Федора Тимаева председателем Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, назначенной исполняющей обязанности председателя регионального арбитражного суда.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Теги: #ПЛН #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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