Политика

Рейтингомер: судебные тяжбы, ротация банкиров и ответка за «Бабу Ягу»

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки.

-5 Всеволод Козловский

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Самую низкую оценку -5 схлопотал бывший депутат областного Собрания из Великих Лук, экс-руководитель регионального исполкома ОНФ, возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволод Козловский. Суд обязал его компенсировать моральный вред в сумме 70 тысяч рублей опороченному бывшему сотруднику правоохранительных органов, ныне президенту одной из управляющих компаний. Таким образом, судебная сага вокруг публикаций Telegram-канала «Баба Яга» получила продолжение. И это точно не конец истории: по информации ПЛН, в суд собираются обратиться и другие граждане, считающие себя опорочненными экс-депутатом.

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- 4 Игорь Шатурный

Минус четыре получает вице-губернатор Псковской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Игорь Шатурный. Низкую отрицательную оценку ставим за косяки в начале отопительного сезона в районах, о чем массово пишут в социальных сетях местные жители. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять. Старт отопительного сезона раз разом превращается в своеобразную лотерею: затопят — не затопят вовремя, будет тепло с первых дней или придется померзнуть. Кроме того, обращаем внимание на ставшее привычным молчание чиновника, ответственного за ЖКХ.

-3 Олег Майоров

Минус три — это оценка сегодня для главы Невельского муниципального округа Олега Майорова. Прокуратура направила в суд иск, в котором требует обязать местную администрацию предоставить семье с ребенком-инвалидом вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилье в Невеле. Ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет группу инвалидности, в связи с этим его семья имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения.

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-2 Андрей Михеев

Двойку заносим в дневник руководителя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Причина — не в каких-то конкретных показателях или месте в рейтинге, а в том, что «главный по экономике», похоже, слабо управляет общественным советом, созданным при комитете. Так или иначе, на победные реляции чиновников о социально-экономическом развитии общественники вдруг указали на то, что уровень реальных доходов у населения Псковской области — один из самых низких в СЗФО. Как говорится, пришла беда откуда не ждали.

-1 Михаил Шараев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Минус один ставим директору Псковского треста зеленого хозяйства Михаилу Шараеву. Забрать находящиеся в пользовании «Зеленхоза» Палаты Меньшиковых собирается территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом. Иск о расторжении охранно-арендного договора на пользование памятником архитектуры XVII века уже поступил в Арбитражный суд Псковской области. Теперь следим за развитием событий. Предварительное и судебное заседания назначены на 29 октября.

0 Сергей Ефименко

Фото: представительство Министерства иностранных дел России в Пскове

Нейтральную оценку сегодня посылаем не куда-нибудь, а в Африку, вдогон направляющемуся в Найроби экс-представителю МИД РФ в Пскове Сергею Ефименко. Свою службу он продолжит в должности советника-посланника посольства России в Кении. Глядя на новый зигзаг в карьере дипломата, еще несколько лет назад обитавшего в Нью-Йорке, не решаемся использовать здесь плюсы-минусы: да, благодарность от губернатора и повышение — но... после США и Европы - в Африку. Нет, пока только 0.

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+1 Лев Шлосберг*

Плюс один ставим зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, ранее включенному Минюстом в реестр иноагентов. Положительная оценка в его дневник заносится за проявление патриотизма. После недавнего обыска, допроса и возбуждения уголовного дела, когда многие советовали: «Надо уезжать», - оппозиционер с семьей отправился в Изборск. А затем прямым текстом в очередной раз заявил: мол, остаюсь в моем родном Пскове и нашей стране.

+2 Анна Тарасенко

Фото: Россельхозбанк

Плюс два получает вернувшаяся в Псков экс-глава областного отделения Сбербанка Анна Тарасенко. Она назначена директором Псковского регионального филиала Россельхозбанка, прежний руководитель которого Дмитрий Алемасов, переведен на должность первого заместителя директора филиала в Санкт-Петербурге. Напомним, что после отъезда из Пскова госпожа Тарасенко руководила направлением прямых продаж Северо-Западного Сбербанка.

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+3 Нинель Салагаева

Строчкой выше, на плюс три, расположилась вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева. Вместе со своим руководителем Михаилом Ведерниковым она приняла участие в совещании с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Участники встречи обсуждали создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня и другие перспективные проекты, а также реализацию новой индивидуальной программы развития Псковской области, работа над которой ведется при поддержке президента и правительства России.

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+4 Наталья Мельникова

Плюс четыре заработала депутат областного Собрания, управляющая областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова. Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, именно ее кандидатура согласована в «Единой России» для выдвижения на пост представителя регионального парламента в Совете Федерации. Внеочередная сессия областного Собрания, на которой будет рассматриваться вопрос о назначении сенатора — сменщика Андрея Турчака, пройдет уже завтра, 15 октября.

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+5 Борис Елкин

Максимально высокую оценку плюс пять ставим по совокупности факторов главе Пскова Борису Елкину. Во-первых, отмечаем продолжающееся благоустройство города и представленный план работ в сквере у гостиницы «Рижская». Детская зона там увеличится в 4 (!) раза, будет создана скейт-площадка, парк украсят многолетние травы, цветники и хвойные деревья, а еще появятся санузел и комната матери и ребёнка. Во-вторых, псковский Градсовет утвердил концепцию памятника князю Довмонту — и, надеемся, уже в обозримом будущем в городе появится монумент в честь выдающегося исторического деятеля. В-третьих, на максимально положительную оценку главе повлиял постоянно ведущийся им диалог с горожанами.

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Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов