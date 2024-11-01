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Политика

Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы

04.11.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствуем! Пока народ отдыхает по случаю Дня народного единства, наш штатный комментатор Господин Рейтингомер трудится в поте лица. Стряхнув с себя первый мокрый снег, он, как обычно по понедельникам, выдает на-гора очередной рейтинг активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

 

-5 Нинель Салагаева

Минус пять получает вице-губернатор Нинель Салагаева, курирующая в правительстве Псковской области особую экономическую зону «Моглино». По замыслу властей ОЭЗ уже давно должна стать эдакой образцово-показательной «витриной» региональной экономики и тем «локомотивом», который потянет за собой всё остальное. Однако, к всеобщему сожалению, этого не происходит – напротив, «Моглино» регулярно попадает в федеральную повестку с негативными инфоповодами. Вот и намедни экономическую зону под Псковом раскритиковал не кто-нибудь, а четвертый человек в системе российской власти – спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. При рассмотрении проекта федерального бюджета спикер российского парламента привел ее в качестве примера нелогичного расходования бюджетных денег на то, «что в итоге неизвестно, чем еще обернется». Отметим, что слова Володина процитировали ведущие федеральные СМИ.

-4 Максим Жигалкин

Минус четыре ставим начальнику Псковской таможни, которая понесла серьезные репутационные потери. Прокуратура добилась увольнения таможенного инспектора МАПП Убылинка в связи с утратой доверия. В отношении экс-сотрудника Псковской таможни было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он совершал незаконные операции в отношении машин, которые ввозили на территорию России, ущерб государству составил восемь с половиной миллионов рублей.

-3 Олег Майоров

Минус три отправляем в адрес главы Невельского муниципального округа Олега Майорова. Причина – в недовольстве местных жителей отключением отопления в домах из-за проведения ремонтных работ. Без тепла на время остались жители домов на многих улицах Невеля. Следует ли удивляться, что замерзающим в своих квартирах такой поворот событий очень не понравился.

-2 Ксения Григорьева

Двойку заносим в дневник временно исполняющей обязанности председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ксении Григорьевой. Начальство отправило ее на парламентский час в областное Собрание отдуваться за промежуточные итоги «мусорной реформы» и обращение с ТКО. Понятно, что депутаты высказали немало критических замечаний и задали множество вопросов – сказать, что полученные ответы их полностью удовлетворили, было бы преувеличением. Более того, целый ряд народных избранников не разделили оптимизма и спокойной позиции правительства — мол, «мусорных коллапсов» больше не будет. Эту точку зрения четко выразил депутат-единоросс Алексей Севастьянов, обративший внимание на то, в выступлениях чиновников не прозвучало конкретных цифр, четких экономических расчетов и прогнозов, а также не был обозначен горизонт планирования.

-1 Олег Брячак

В то время, как псковские региональные парламентарии готовились к очередной сессии и затем на ней принимали решения, их коллега – депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Брячак отправился в Индию. И не просто отдыхал там, а как заправский ведущий блога путешественника выкладывал в соцсети селфи – то на фоне неубранных улиц Дели (мол, кто жаловался, что у нас город плохо убирают), то на захламленном берегу реки («А искупаюсь я, пожалуй, в другой раз - в кристально чистой Великой»). Патриотизм – это хорошо, однако пропуск сессии вкупе с неоднозначно воспринятыми постами заставляет нас оценить такую активность эсера минусом.

0 Арсений Чжан

Нейтральную оценку ставим московскому активисту «Новых людей» Арсению Чжану, присланному на помощь псковским партийцам. 25-летний экс-кандидат в депутаты Мосгордумы теперь, после неудачных для НЛ сентябрьских выборов, будет координировать деятельность псковского отделения организации. И это, как говорится, при живом-то муже – даже при двух партийных мужах: секретаре регионального отделения Игоре Романове и председателе Андрее Маковском. Что выйдет из этого «триумвирата», куда потянут его участники воз партийных проблем и не будут ли напоминать персонажей известной басни про Лебедя, Рака и Щуку – покажет время. Пока фиксируем изменения и ставим нолик юному господину Чжану.

+1 Антон Минаков

Плюс один заслужил региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Знаком плюс отмечаем его активность на прошедшей в четверг сессии регионального парламента и участие в обсуждении актуальных вопросов повестки. Особо отметим позицию либерал-демократа по вопросу изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минаков голосовал против, предварительно пояснив свою позицию: «Мне не объяснить избирателям, почему мы повышаем плату, но дома не ремонтируют».

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+2 Ирина Толмачева

Тем временем стало известно, что в Псковское областное Собрание возвращается директор компании «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева, ранее являвшаяся депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов. Именно ей достанется «мандат Натальи Мельниковой», ставший вакантным после ухода последней в Совет Федерации. Соответствующее решение было принято в ходе голосования регионального политсовета «Единой России». Напомним, что на выборах 2021 года Толмачева входила в состав одной из региональных групп кандидатов ЕР под №2 (первым там шел глава облпотребсоюза Николай Тесля). Таким образом, наблюдаем своего рода политический камбэк – возвращение в Собрание экс-депутата с многолетним опытом работы.

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+3 Дмитрий Петров, Наталья Иванова, Михаил Шауркин, Юрий Семенов

Строчкой выше, на плюс три, расположился целый квартет руководителей районов, которые в рамках второго этапа реформы стали муниципальными округами. Депутаты окружных собраний первого созыва и участники конкурсных комиссий, как будто руководствуясь принципом «Коней на переправе не меняют», сделали ставку на проверенные кадры и поддержали действующих управленцев. В итоге, как давно предсказывала ПЛН, Дмитрий Петров из Усвят, Наталья Иванова в Плюссе, дновец Михаил Шауркин и их коллега из Порхова Юрий Семенов сохранили кресла глав и продолжат работу - теперь уже в рамках вновь образованных округов.

+4 Ирина Иванова

Плюс четыре получает заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, она назначена руководителем Корпоративной академии правительства Псковской области, созданной по поручению президента России. Отмечаем, во-первых, саму идею создания учреждения, которое займется повышением профессионального уровня государственных и муниципальных служащих (скажем прямо: это жизненно необходимо), и, во-вторых, взлет замглавы Пскова – пожалуй, одного из самых перспективных менеджеров нашего региона.

+5 Светлана Мельникова

Псковский музей-заповедник вошел в топ-10 самых заметных музеев России и занял восьмое место в рейтинге, составленном федеральными экспертами по итогам трех кварталов 2024 года. Необходимо отметить, что в список лучших вошли только два учреждения культуры из регионов – и Псковский музей один из них. При всей условности подобных рейтингов, это, конечно же, большой успех коллектива во главе с директором Светланой Мельниковой, которая сегодня и получает от нас максимально высокую оценку плюс пять.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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