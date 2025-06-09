Политика

Рейтингомер: закрытие завода, отчет губернатора и Котт в жюри

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Михаил Гавунас

В Печорах закрывается завод по производству керамической плитки, и это очень плохая новость. Не пытаясь сейчас ответить, кто прав, а кто виноват в этой истории, фиксируем крах предприятия, на котором работали сотни местных жителей. Еще не так давно это был успешный завод, плативший налоги и приносивший многомиллионные доходы собственнику. Теперь это в прошлом, и вот по этой причине ставим минус пять давно живущему за рубежом бизнесмену Михаилу Гавунасу, который в общественном представлении всегда являлся главным бенефициаром печорского предприятия.

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-4 Наталья Ильина

Минус четыре получает экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, ранее арестованная в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом о мошенничестве. На днях суд продлил ей срок содержания под стражей до 7 августа. В удовлетворении ходатайства госпожи Ильиной и ее защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.

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-3 Наталья Иванова

Минус три отправляем в Плюссу главе муниципального округа Наталье Ивановой. Счетная палата Псковской области проверила использование бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов, и выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, установлено нарушение положений бухгалтерского учета.

-2 Игорь Шатурный

«Опять двойка» в дневнике вице-губернатора по строительству и ЖКХ Игоря Шатурного. Окончание строительства экотехнопарка снова перенесено — теперь до конца этого года. При том, что ранее замгубернатора обещал: в начале 2025-го заработает. Всё понимаем — и про удорожание стоимости проекта, и про другие объективные сложности. Однако факт остается фактом: сроки окончания строительства важного объекта опять сдвигаются.

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-1 Олег Брячак

Минус один ставим депутату областного Собрания от «Справедливой России» Олегу Брячаку - за излишне комплиментарные, неестественные и лишенные хоть какой-то критичности высказывания в адрес губернатора при его отчете в региональном парламенте. Да, продемонстрировать свое благожелательное отношение к ВДЛ в день сессии стремился едва ли не каждый бравший слово, однако не знавший меры эсер превзошел всех.

0 Владимир Котт

Фото: Кинопоиск

Нейтральную оценку 0 получает известный российский кинорежиссер Владимир Котт. По информации Псковской Ленты Новостей, автор «Непослушника» и ряда других картин возглавит жюри международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Теперь ждем начала июля - посмотрим, каким будет ежегодный кинофорум и его конкурсная программа.

+1 Елена Полонская

Плюс один заслужила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Так оцениваем активность омбудсмена, в том числе в рамках прошедшего на неделе форума «Псковская область: место, где хочется жить». Он был посвящён переселению соотечественников и собрал не только тех, кто переехали в регион или только собираются это сделать, но и ряд статусных гостей из столицы.

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+2 Антон Мороз

Плюс два заработал победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз. Он активно работает в регионе — из последних событий отметим выезд на территорию округа №3 в Пскове и визит в Гдовский район, где Антон Мороз побывал на площадках строящихся школ, а также на правах президента федерации хоккея на траве дал старт товарищескому матчу и мастер-классу для всех желающих.

+3 Игорь Иванов

Строчкой выше, на плюс три, расположился председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. В полном соответствии с прогнозами, он вновь избран руководителем облсовпрофа на следующие пять лет. Голосовавшие за своего лидера члены профсоюзов отмечали высокие результаты работы коллектива. Мы же со своей стороны отметим открытость Игоря Иванова и его коллег во взаимоотношениях с региональными СМИ.

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+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею. Владыка дал первое большое интервью региональному СМИ. Центральной темой беседы в эфире радио ПЛН FM стала роль Русской православной церкви в современном обществе. Как отметил глава Псковской митрополии, РПЦ прикладывает усилия для создания положительного контента для людей, показывая свою современность.

+5 Михаил Ведерников

Плюс пять получает губернатор Михаил Ведерников. На неделе глава региона отчитался о деятельности правительства за год и получил поддержку депутатов Псковского областного Собрания. Как говорится, разложил всё по полочкам, акцентировал внимание на главных достижениях, но и от разговора о пока нерешенных проблемах не ушел. По словам ряда парламентариев, если бы им пришлось ставить оценку губернатору — выставили бы «отлично».

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!