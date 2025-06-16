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Политика

Рейтингомер: Путин Елкину, другой Слепченко и арест Шлосберга*

16.06.2025 18:36|ПсковКомментариев: 1

Категорически приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Лев Шлосберг*

Минус пять получает зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, ранее внесенный Минюстом в реестр иноагентов. На минувшей неделе правоохранители предъявили оппозиционеру обвинения в повторной «дискредитации армии», в его квартире и партийном офисе прошли обыски. Политик был задержан и отправлен в ИВС, а затем по решению суда он был помещен до 8 августа под домашний арест. Отметим, что сам яблочник виновным себя не признает, считая, что в возбужденном в его отношении уголовном деле отсутствует событие преступления.

-4 Марина Гаращенко

Фото: правительство Псковской области

Минус четыре сегодня у главы облздрава Марины Гаращенко. Несмотря на все усилия региональных властей, разъяснительную работу и выезды специалистов в районы, среди местных жителей всё равно сохраняется напряженность и тревожные ожидания относительно будущего учреждений здравоохранения. Полагая, что по результатам реформы «будет хуже», люди не скрывают опасений и обращаются в различные властные инстанции.

-3 Дарья Дмитриева

Минус три ставим и. о. начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарье Дмитриевой. Таким образом отмечаем негатив в соцсетях и разговорах горожан из-за нескошенной травы, мусора в городе и прочих видимых невооруженным глазом недостатков. Которые, по мнению комментаторов, выглядят той самой ложкой дёгтя в муниципальной бочке меда и резко контрастируют с многочисленными положительными примерами благоустройства региональной столицы.

-2 Дмитрий Михайлов

«Опять двойка» в дневнике второго секретаря псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. По итогам пленума условный радикал потерпел поражение во внутрипартийной борьбе. Вопреки первоначальным планам, рассматривать факты нарушения рядом членов КПРФ некоего партийного постановления не стали. Соответственно, противников товарища Михайлова не наказали - ожидаемых репрессий в их отношении не последовало. Таким образом, в этот раз победили сторонники умеренной, компромиссной позиции.

-1 Иван Мешков

Иван Мешков: Я осознаю всю ответственность поста главы Гдовского района : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Минус один в этот раз получает глава Гдовского района Иван Мешков. Причина — в нападках местной оппозиции и размещенных в социальных сетях жалобах на проблемы в коммунальном хозяйстве. Не беремся судить о наличии или отсутствии обозначаемых проблем, но фиксируем атаку на муниципального управленца.

0 Вячеслав Слепченко

Фото: omskgazeta.ru

Нейтральную оценку ноль получает господин Слепченко. Но не спешите удивляться возвращению в общественную жизнь бывшего главы администрации Пскова. Речь не про петербуржца Петра Слепченко, который лет 10-15 назад был сити-менеджером и региональным бизнес-омбудсменом, а про омича Вячеслава Слепченко. Указом президента РФ в День России он назначен заместителем председателя Псковского областного суда. Как обычно, при подобных кадровых новостях плюсов-минусов не ставим — ограничиваемся констатацией факта.

+1 Наталия Дубровская

Наталия Дубровская: Музей-заповедник «Изборск» работает все новогодние выходные : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс один заслужила директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Во-первых, общероссийское движение «Россия православная» вручило ей медаль «Благодатное небо». Во-вторых, в Изборске успешно прошел традиционный фестиваль «Исаборг». В-третьих, в музее открыли выставку «Первый государственный человек и устроитель России», посвященную 420-летию со дня рождения Ордина-Нащокина.

+2 Яна Иванова

Плюс два заработала зампредседателя псковского «Яблока» Яна Иванова. В непростое для регионального отделения партии время бразды правления оказались в ее руках. Яблочница достойно представила политическое объединение на круглом столе и сопровождала председателя «Яблока» Николая Рыбакова, на минувшей неделе приезжавшего в Псков поддержать однопартийцев.

+3 Артем Тарасов

Артем Тарасов: Найти персонал для аэропорта в Пскове сложно

Строчкой выше, на плюс три, расположился директор международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов. Псковская воздушная гавань получила от Росавиации 1-ю категорию для точного захода на посадку по приборам. Готовность аэропорта принимать самолеты в условиях ограниченной видимости, по расчетам властей, позволит привлечь к нам новые авиакомпании и будет способствовать повышению туристической привлекательности Псковской области.

+4 Игорь Сопов

Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессионализм журналистов и достоверность информации : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс четыре ставим председателю избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Он как и прежде максимально открыт и ведет разъяснительную работу с избирателями и участниками политического процесса. Намедни глава облизбиркома провел традиционную предвыборную встречу с псковскими партийцами, принял участие в круглом столе на ПЛН FM и провел просветительскую беседу с учащимися кооперативного техникума. Кроме того, Игорь Сопов стал наставником программы «Герои земли Псковской».

+5 Борис Елкин

Президент РФ наградил главу Пскова Бориса Елкина орденом «За заслуги перед Отечеством

Самый высокий балл плюс пять сегодня получает глава Пскова Борис Елкин. Президент России Владимир Путин наградил его медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как следует из подписанного главой государства указа, так отмечены достигнутые трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа Бориса Елкина. Поздравляем!

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

* внесен в реестр иностранных агентов

Источник: Псковская Лента Новостей
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