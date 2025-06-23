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Политика

Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии

23.06.2025 17:18|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Сергей Иванчук

Фото: Mackedonsky / pikabu

Самую низкую оценку минус пять получает бывший замначальника региональной ГАИ Сергей Иванчук, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела в его отношении завершено, о чем сообщили в Следственном комитете. Собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд. По версии следствия, Иванчук отдал подчиненным заведомо незаконное поручение прекратить проверку остановленного ими автомобиля.

-4 Наталья Ильина

Минус четыре ставим экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Она и ее защита проигрывают суды один за другим. Жалобы на возбуждение уголовного дела и продление ареста остаются без удовлетворения, суд отказывается отпустить бывшую руководительницу из СИЗО под домашний арест. Напомним, в отношении Ильиной возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и превышения должностных полномочий.

-3 Владимир Подвальный

Минус три достается известному бизнесмену Владимиру Подвальному. По сообщениям масс-медиа, полиция установила, что Великолукский свинокомплекс и компания ВСГЦ не исполнили обязанности по убытию граждан Республики Шри-Ланка, которые незаконно работали на предприятиях. На компании составлены протоколы об административных нарушениях, дела уже переданы в суд.

-2 Юрий Семенов

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Двойку со знаком минус отправляем в Порховский муниципальный округ его главе Юрию Семенову - из-за неспособности оперативно самостоятельно решить проблему в одной из деревень, где полгода назад обрушился колодец. Жители купили новые кольца, но вырыть семиметровую шахту не могут. А местные власти хоть и выразили готовность помочь, но работы пока так и не начались. В результате местные дошли до областного начальства, которое пообещало связаться с порховским руководством, чтобы ускорить процесс.

-1 Кирилл Жвирко

Минус один получает общественно-политический активист из Пскова Кирилл Жвирко. Отрицательную оценку ставим в связи с ликвидацией партии «Гражданская инициатива», региональное отделение которой он возглавлял. Отметим, что Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии из-за того, что она не выполнила норму закона, обязывающую политическую организацию в течение семи лет поучаствовать в определенном числе избирательных кампаний.

0 Алена Трунова

Нейтральную оценку ноль заносим в дневник Алены Труновой. Перед возглавляемым ею областным комитетом по труду и занятости стоит нетривиальная задача: решить проблему трудоустройства более 600 работников закрывшегося керамкобината в Печорах. Необходимо не просто «сгладить негатив», но и не допустить социальной напряженности, которая может возникнуть на фоне массовых увольнений на «градообразующем» предприятии. Как справится — пока непонятно.

+1 Андрей Маковский, Сергей Елизаров

Плюс один сегодня заслужили сразу двое. Во-первых, это депутат областного Собрания от партии «Новые люди», политолог Андрей Маковский, который с исследовательским проектом победил во всероссийском конкурсе, проводимом ЭИСИ и Министерством науки и высшего образования РФ. Во-вторых, эколог Сергей Елизаров, получивший крупный многомиллионный грант на проект по организации экологических уроков.

+2 Антон Минаков

Рейтингомер: отставка, суд и другие неприятности : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Он продолжает выступать с законодательными инициативами, которые периодически находят поддержку у коллег, в том числе из партии власти. Теперь господин Минаков подготовил и внес в Собрание законопроект, целью которого является введение звания «Почетный донор Псковской области». По мысли депутата, это станет действенной мерой поддержки донорского движения в Псковской области.

+3 Антон Мороз

Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Строчкой выше, на плюс три, расположился вице-президент национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз. Он, единственный из потенциальных участников довыборов в Пскове, уже не первый месяц ведет активную работу и проводит встречи с жителями. А на днях в избирательном округе №3 начали распространять газету «Действие» с его большим интервью.

+4 Дмитрий Мельников

Рейтингомер: удар по спорткомитету, проблемный экотехнопарк и прокол депутата Михачевой : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс четыре получает председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Положительную ставим за активизацию работы «Деловой России» в Псковской области и меры поддержки участников СВО, о чем участники организации рассказали на круглом столе в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

+5 Михаил Ведерников

Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области надо развивать более системно и методично : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс пять по совокупности факторов ставим губернатору Михаилу Ведерникову. Указом президента России он удостоен ордена Почета за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области.

Также фиксируем результаты поездки главы региона на Петербургский международный экономический форум и заключение соглашений с руководителями Санкт-Петербурга, Ленобласти, Севастополя и «Сбера». Кроме того, обращаем внимание на представление губернатором крупных инвестиционных проектов, которые запланированы к реализации в регионе. и отмечаем важные заявления, прозвучавшие на минувшей неделе в интервью Михаила Ведерникова на радио ПЛН FM.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
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