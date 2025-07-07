Политика

Рейтингомер: камбэк Яшина, отлучение Сурина и назначение Цветкова

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять схлопотал экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, ранее осужденный за взяточничество к 10 годам лишения свободы и отбывающий наказание в колонии строгого режима. Однако ставить точку в «деле Грацкого» рано — клубок преступлений разматывается дальше. Следователи выявили новый эпизод — получение взятки в полтора миллиона рублей от руководителя дорожной компании, который также задержан и отправлен в СИЗО.

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-4 Игорь Сурин

Минус четыре получает тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Сурин. РФС отлучил его от футбола на длительный срок за ставки у букмекеров. Между тем псковский футбол продолжают сотрясать скандалы: мало того, что «Псков» остался вне розыгрыша Кубка России, так еще гендиректор ФК - фигурант двух уголовных дел Владимир Бабинин сократил своего заместителя — экс-главу горспорткомитета Александра Гаврилова и исполнительного директора клуба, президента областной федерации футбола Александра Коновалова. И в этом шаге многие усматривают сведение счетов.

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-3 Петр Алексеенко

Минус три ставим первому секретарю Псковского обкома КПРФ Петру Алексеенко. Региональное отделение компартии опять сотрясают конфликты — теперь из-за покоцанных списков кандидатов на муниципальные выборы. В результате обиженные коммунисты пошли самовыдвиженцами. Вдобавок при перечислении проблем в региональных отделениях КПРФ Псковскую область упомянул лидер партии Геннадий Зюганов. Ничего хорошего это не сулит. Притом, что, по мнению однопартийцев, главный интриган — секретарь обкома Дмитрий Михайлов, жертвой выглядит персек Петр Алексеенко.

-2 Юлия Федорова

Двойку со знаком минус заносим в зачетку ректора Великолукской сельхозакадемии Юлии Федоровой. Вуз несет серьезные репутационные потери из-за возбуждения двух уголовных дел в отношении декана инженерного факультета по факту совершения двух преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Это статья подразумевает наказание за получение должностным лицом взятки.

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-1 Мария Грищук

Минус один получает главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук. Причина в просто-таки невероятной истории с выбором для поставки оборудования компании, которая до этого… тридцать три (!) раза попадала в реестр недобросовестных поставщиков, о чем сообщила Федеральная антимонопольная служба. Теряемся в догадках, как такое вообще стало возможным. И чего теперь удивляться тому, что был поставлен товар ненадлежащего качества, а на требование о замене поставщик не отвечает и на связь не выходит?!

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0 Виктор Яшин

Нейтральную оценку 0 ставим бывшему депутату Государственной Думы от ЛДПР Виктору Яшину. В конце прошлого года он вступил в «Справедливую Россию — За правду», в связи с чем наблюдатели заключали: не иначе, собрался совершить камбэк и вернуться в политику. Так и вышло: по итогам прошедшей на выходных партийной конференции псковские эсеры выдвигают Яшина на муниципальные избирательные кампании. Помимо прочего, персонаж из 1990-х идет на довыборы депутата Псковской гордумы по третьему округу.

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+1 Яна Иванова

Плюс один заработала заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Яна Иванова. Она всё более активна и раз за разом выступает как спикер регионального отделения партии в СМИ, в том числе в федеральных. По нашей информации, госпожа Иванова играет всё более значимую роль в псковском «Яблоке», которое, кстати, в воскресенье выдвинуло более 80 кандидатов на выборы в 12 муниципальных образованиях области.

+2 Владимир Цветков

Плюс два присуждаем Владимиру Цветкову, избранному главой Дновского муниципального округа. Напомним, ранее руководящую должность занимал Михаил Шауркин, но он в конце мая покинул кресло. Его заместитель — господин Цветков сначала стал временно исполняющим обязанности главы, ну а теперь по решению местных депутатов будет рулить муниципальным образованием уже на постоянной основе.

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+3 Антон Мороз

Строчкой выше, на плюс три, победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз. Отмечаем его активную работу в округе №3, стремление решить проблемы горожан и ответы на острые вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН. Также фиксируем тот факт, что активность Антона Мороза уже напрягает оппонентов, что выразилось в наезде на него в интернете.

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+4 Вера Емельянова

Плюс четыре заслужила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. В отличие от многих других чиновников, она не боится комментировать проблемные темы и отвечать на острые вопросы. Это в очередной раз было продемонстрировано на минувшей неделе в эфире радио ПЛН FM. Куратор социальной сферы в правительстве региона разъяснила причины реорганизации больниц и мотивы других решений, принятых в сфере здравоохранения.

+5 Дмитрий Мельников

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня ставим председателю совета директоров ПАО «Авар», руководителю регионального отделения «Деловой России» Дмитрию Мельникову. Тем самым отмечаем, что псковское отделение общероссийской общественной организации при новом руководителе ожило, реально работает и объединяет усилия с Торгово-промышленной палатой Псковской области, региональным бизнес-омбудсменом и другими представителями предпринимательского сообщества.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!