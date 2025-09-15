Политика

Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Сегодня в центре внимания неделя, на которой в регионе проходили муниципальные выборы. Как следствие на плюсах и минусах — целый ряд участников избирательной кампании. Всё сказанное о них, а также о других победителях и проигравших этой недели — субъективное мнение комментатора. Ну а теперь погнали!

-5 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-гендиректор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Его имущество, а именно автомобиль «Мазда», арестовано по решению суда. Тем временем продолжается расследование уголовных дел в отношении господина Бабинина, подозреваемого в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

-4 Игорь Романов

Главным неудачником муниципальных выборов в Псковской области стала партия «Новые люди». Если не считать Островского округа, где «новолюди», по предварительным данным, стали пятыми и получили более восьми процентов голосов (что принесло им единственный мандат), во всех остальных муниципальных образованиях их ждали неудачи и разочарования. В чем причина поражения и кто виноват, предстоит разобраться внутри партийного не то тандема, не то треугольника, не то еще более замысловатой фигуры. Мы же по горячим следам ставим минус четыре секретарю областного отделения партии Игорю Романову, возглавлявшему команду кандидатов от «Новых людей».

-3 Дмитрий Михайлов

Минус три получает секретарь областного отделения КПРФ Дмитрий Михайлов. Там, где он и прочие руководители обкома чересчур рьяно вмешивались в процесс формирования списков кандидатов, коммунисты выступили особенно неудачно. Из-за произведенных замен в рядах зюгановцев царили разброд и шатания, избирательная кампания была сорвана, местные партийцы публично выступали против своей партии. Как итог — в Гдовском округе КПРФ получила жалкие 3 процента «с копейками», и это лишь четвертое место. Также четвертыми коммунисты оказались в Псковском округе (6,39%). Еще более низкий процент — 5,82% - КПРФ получила в Дедовичском округе (3 место). Во всех названных, а также в некоторых других округах (Себежский и Островский, 4 место), КПРФ проиграла своему принципиальному сопернику - ЛДПР. В целом по итогам выборов либерал-демократы практически догнали коммунистов. Произошло это во многом из-за действий Михайлова, подставляющего своего руководителя - первого секретаря обкома Петра Алексеенко.

-2 Иван Мешков

Двойку отправляем в адрес главы Гдовского муниципального округа Ивана Мешкова. По данным ПЛН, в ближайшее время он может покинуть пост, который занимал с прошлого года. Как говорят в районе, в работе главы немало косяков, в его адрес звучат негативные отзывы от местных, против выступает местная оппозиция — и в целом распространено мнение, что человек оказался не на своем месте. Так или иначе, на утверждение депутатов окружного собрания, вероятно, будет представлена кандидатура недавно направленной в Гдовскую администрацию экс-замминистра культуры Псковской области Веры Алексеевой.

-1 Александр Коновалов

Минус один заносим в дневник Александра Коновалова, вынужденно покинувшего кресло президента областной федерации футбола. Напомним, этот пост он занимал с 2021-го. Первое голосование в начале этого года было признано несостоявшимся: занявший первое место великолучанин Сергей Поварещенков не набрал необходимых двух третей голосов. Со второй попытки 12 сентября руководитель клуба «Луки-Энергия», депутат Великолукской гордумы добился успеха (21 голос «за», у Коновалова только 5). Теперь в областной футбольной федерации впервые будет рулить представитель южной столицы региона. Впрочем, футбольной общественности еще предстоит дождаться окончательного решения начальства из Москвы. Признают ли там выборы законными, станет известно в ближайшее время.

0 Нина Эберман

0 получает Нина Эберман, назначенная директором регионального управления «Почты России» в Псковской области. На этом посту она сменила Ольгу Беляцкую, которая занимала руководящую должность около двух лет. Отметим, что Нина Эберман родилась в Пскове, окончила Московскую открытую социальную академию, имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих структурах. С плюсами-минусами у нее определимся позднее, а пока ограничимся констатацией факта и нейтральной оценкой.

+1 Яна Иванова

Плюс один заработала заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова, внесшая серьезный вклад в проведение качественной избирательной кампании. По итогам выборов яблочники получат 6 депутатских мандатов. Особо отметим успех оппозиционной партии в Гдовском муниципальном округе (2-е место и более 23% голосов).

+2 Илианна Петрова

Плюс два заслужила министр культуры Псковской области Илианна Петрова. Положительной оценкой отмечаем ее открытость в отношениям со СМИ и яркие события культурной жизни, в том числе недавно вновь порадовавший жителей Псковской области фестиваль военных оркестров «Михайловский бастион».

+3 Дмитрий Мельников, Дмитрий Месхиев

Плюс три заработали сразу двое. Это руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ПАО «Авар» Дмитрий Мельников и его тезка — руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Они активно развивают сотрудничество и заключили соответствующее соглашение. Отделение «Деловой России» станет генеральным партнером I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который театр проведет при поддержке Министерства культуры РФ.

+4 Антон Мороз

Плюс четыре получает теперь уже избранный депутат Псковской городской Думы по третьему округу Антон Мороз. По итогам прошедших довыборов он получил 789 голосов. Шесть других кандидатов вместе взятых набрали примерно столько же. Уверенная победа в единый день голосования стала следствием активной работы в публичном пространстве и мощной предвыборной кампании кандидата, о котором, напомним, еще несколько месяцев назад в Пскове никто и не слышал.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку плюс пять ставим председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Большая муниципальная кампания прошла без нарушений и скандалов. Это было бы невозможно без серьезной работы избирательных комиссий всех уровней. Отмечаем и то, что облизбирком в очередной раз оказался куда креативнее политических партий.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.