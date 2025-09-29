Политика

Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Дмитрий Михайлов

На минувшей неделе в обкоме КПРФ все-таки признали печальные для него итоги выборов неудовлетворительными – несколько запоздало, но справедливо. Уровень поддержки компартии в муниципалитетах упал на треть, потеряно аж 4 депутатских мандата, в ряде районов коммунисты скатились на 4-е место. Провал бьет по персеку обкома Петру Алексеенко и особенно по заправляющему в организации второму секретарю Дмитрию Михайлову, который получает сегодня самую низкую оценку минус пять. При сохранении обозначившейся тенденции коммунисты рискуют через год на выборах депутатов областного Собрания получить всего один депутатский мандат – и нынешний руководитель фракции товарищ Михайлов может остаться без кресла.

-4 Елена Иванова

Фото из соцсетей Елены Ивановой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в одной из деревень Бежаницкого муниципального округа. Давным-давно было принято решение об отключении здания 1985 года постройки от систем водо-, газоснабжения и отопления. Но при этом в признании строения аварийным и подлежащим расселению отказано. Ситуация сложная, крайне неприятная для местных властей и бьющая по их репутации, как следствие ставим минус четыре главе Бежаницкого муниципального округа Елене Ивановой.

-3 Игорь Шатурный

Минус три получает вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный, курирующий в правительстве региона сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Низкая оценка объясняется проблемами в начале отопительного сезона в муниципальных образованиях Псковской области и в очередной раз сорванными сроками сдачи новых объектов социального назначения.

-2 Арсений Чжан

Фото: Арсений Чжан

Двойку со знаком минус схлопотал один из руководителей регионального отделения партии «Новые люди» Арсений Чжан. Ему грозит штраф за агитацию в день голосования 14 сентября. Как сообщили в псковском «Яблоке», в Telegram-канале господина Чжана вышел ролик с символикой «Новых людей» и призывами голосовать за партию. В избиркоме удовлетворили жалобу «Яблока» - в отношении «новолюдя» был составлен протокол о нарушении. Самое обидное, что агитация не помогла - «Новые люди» провалились на выборах.

-1 Дарья Дмитриева

Минус один присуждаем исполняющей обязанности начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарье Дмитриевой. Как сообщил «МК в Пскове», в областном центре стартовал отопительный сезон, но не все дома готовы к приему тепла. Понятно, что виноваты в первую голову недобросовестные «управляйки», но УГХ стоило бы их активнее «пинать», чтобы заставить работать.

0 Михаил Леонов

Фото: прокуратура Псковской области

Нейтральную оценку ноль получает младший советник юстиции Михаил Леонов. Он назначен на пятилетний срок на должность прокурора Порховского района. Ранее Михаил Леонов проходил службу в должности замначальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области.

+1 Артур Гайдук

Плюс один получает депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук - за критичное, но взвешенное выступление по теме здравоохранения. На сессии регионального парламента он поделился с коллегами результатами встреч с жителями районов. Самой волнующей людей темой оказалась оптимизация больниц. По мнению депутата, доступность медицинской помощи снижается. Однако ситуацию нельзя исправить локально - нужно менять приоритеты госполитики, считает Артур Гайдук.

+2 Светлана Мельникова

Плюс два заслужила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Положительной оценкой отмечаем организацию уникальных выставок. 25 сентября во Дворе Постникова торжественно открыли «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» (здесь представлены работы известных художников Китая, в том числе созданные на пленэрах в Пскове). А уже 26 сентября в Поганкиных палатах состоялся пресс-показ выставочного комплекса «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей» в рамках проекта «Обретенные святыни Новгорода и Пскова».

+3 Николай Загоруй

Строчкой выше, на плюс три, расположился генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Вместе с коллегами он торжественно открыл отель «Генрих» на месте бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера. Такой гостиницы в Пскове еще точно не было! Отметим, что мероприятие вышло ярким и запоминающимся — гостей порадовали мюзиклом «Чикаго», а в качестве солиста выступил тенор оперной труппы Мариинского театра Сергей Семишкур — кстати, будущий дирижер Псковской областной филармонии.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре заработал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. По итогам встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым он получил положительную оценку работы. Помимо прочего, глава облизбиркома представил планы работы. Ну а затем, уже после первой после депутатских каникул сессии регионального парламента, Игорь Сопов оперативно и аргументированно заочно ответил эсеру Олегу Брячаку на критику по поводу проведения выборов на Талабских островах и в Палкинском районе.

+5 Митрополиты Тихон и Матфей

В пятницу в Псковской области торжественно открыли первый в России паломнический центр для ветеранов СВО и членов их семей. На торжественное мероприятие в Печоры приехали замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Чин освящения совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Как отмечалось, центр предназначен для реабилитации военных и их близких. Особое внимание в нем будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и при участии РПЦ. Митрополиты Тихон и Матфей получают сегодня максимально высокую оценку.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!