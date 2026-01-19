Рейтингомер: неуд министру ЖКХ, новая взятка и побег «новолюдя»

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Ксения Григорьева

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Минус пять получает врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева. Самую низкую отрицательную оценку ставим ей за кризис в ЖКХ, который остро проявился в январские морозы в ряде муниципалитетов, где жители замерзали в своих квартирах. Не беремся судить, чем завершатся расследование возбужденного по поручению главы Следкома Александра Бастрыкина уголовного дела и служебные проверки, но твердо убеждены: глава министерства в ответе за всё, что происходит в подведомственной ей сфере и что так сильно бьет по репутации всей власти.

-4 Александр Грацкий

Минус четыре отправляем в места не столь отдаленные, где отбывает длительный срок экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий. В ближайшее время суд рассмотрит новое уголовное дело в отношении бывшего чиновника, вновь обвиняемого в получении взятки. Если раньше речь шла о полученных от заинтересованных лиц деньгах, автомобиле и даже массажном кресле, то в новом деле фигурирует земельный участок за 1,5 миллиона рублей. Его, по версии следствия, Грацкий получил в 2023-м за принятие работ по муниципальному контракту, общее покровительство и попустительство в пользу коммерческой структуры.

-3 Арсений Чжан

Фото: Арсений Чжан

Минус три на ход ноги получает Арсений Чжан, покинувший пост председателя регионального отделения «Новых людей». Присланный около года назад федеральным руководством на помощь псковским однопартийцам кадр возвращается в Москву. По официальной версии, он вроде как переходит на другую партийную работу, но со стороны это выглядит не то как бегство из проблемного для НЛ региона, не то как отставка управленца, признанного ответственным за фиаско партии на муниципальных выборах.

-2 Марина Егорова

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Двойку со знаком минус заносим в дневник министра туризма Псковской области Марины Егоровой. Как сообщают масс-медиа, Псковский городской суд затребовал дополнительные материалы по поводу якобы допущенных нарушений: ранее на чиновницу были составлены протоколы по фактам перечисления субсидий и межбюджетных трансфертов. Теперь ей грозят штрафы.

-1 Юрий Семенов

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Минус один присуждаем порховскому главе Юрию Семенову — за ситуацию с переводом на дистанционку из-за аварийной ситуации с отоплением старшеклассников Полонской школы. История эта странная, мутная, рождающая вопросы, которыми задаются наблюдатели. Дескать, а почему старшеклассники переведены на дистант? Потому что они временно занимаются в здании детского сада. А почему там? А потому что идет ремонт кровли в школе... Куда, в таком случае, делись учащиеся младшей школы? Для них есть теплые классы? Почему тогда их нет для старшеклассников? И, черт побери, кто-нибудь может объяснить, почему крышу в школе решили делать в январе, в снегопад и 20-градусные морозы?

0 Людмила Ефимова

Фото из соцсетей Людмилы Ефимовой

Нейтральную оценку 0 получает свежеиспеченная заместитель главы Гдовского муниципального округа Людмила Ефимова. В команде нового руководителя — Веры Алексеевой — она будет отвечать за социальный блок. Напомним, что ранее госпожа Ефимова была избрана заместителем председателя окружного Собрания депутатов, а жителям Гдова она больше известна по работе директором школы. Посмотрим, как пойдут дела на новом поприще.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. В условиях кризиса в ЖКХ оппозиционер оперативно выступил с предложением провести парламентский час по вопросам теплоснабжения. Как пояснил депутат, к нему регулярно поступают обращения от жителей с жалобами на проблемы в этой сфере, а в начале года ситуация усугубилась в период новогодних праздников сразу в нескольких районах. Особенно пострадали жители поселков Заплюсье и Смуравьёво-2, оставшиеся без отопления не только в социальных учреждениях, но и в своих домах. Этим и объясняется инициатива координатора ЛДПР.

+2 Юрий Ильин

Фото из соцсетей Юрия Ильина

Плюс два ставим главе Опочецкого муниципального округа Юрию Ильину. Руководитель личным примером показал, как надо ликвидировать последствия природной стихии — сильных снегопадов, обрушившихся на Псковщину. В отличие от тех начальников, которые не придумали ничего лучше как отправиться на охоту, опочецкий глава взял в руки лопату и занялся уборкой снега.

+3 Анатолий Филимонов

Строчкой выше, на плюс три, расположился Заслуженный работник высшей школы РФ, известный псковский историк Анатолий Филимонов. Свое 75-летие кандидат исторических наук отметил «Встречей у новогодней ёлки». Участники этого творческого вечера смогли пообщаться с ученым, послушать выступления его учеников, вспомнить события истории и поразмышлять над ними.

+4 Алексей Наумец

Плюс четыре заслужил сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Выставляя ему положительную оценку, отмечаем прежде всего высокую активность члена Совета Федерации, экс-командира 76-й дивизии по вопросам оказания помощи участникам специальной военной операции и их родственникам. Вот и на минувшей неделе генерал Наумец провел прием в региональной общественной приемной «Единой России». Основную категорию из более чем 30 обращений составили вопросы выплат военнослужащим.

+5 Сергей Лаврухин

Максимально высокую оценку по итогам первой рабочей недели 2026 года ставим начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Сергею Лаврухину. Так оцениваем, во-первых, работу спасателей в постновогодний период и реагирование на многочисленные вызовы, а во-вторых, открытость руководителя ведомства во взаимоотношениях с региональными СМИ. Благодаря этому жители области оперативно получают из первых рук информацию, которая призвана сделать жизнь людей более безопасной.

Это был обзор от Господина Рейтиномера. До встречи через неделю!