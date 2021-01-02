Общество

Ученые рассказали, какой продукт помогает снижать сахар в крови

Снижать сахар в крови помогает регулярное употребление в пищу нута – бобовой культуры, распространенной на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Нут способствует быстрому снижению сахара за счет большого содержания белка и клетчатки, что мешает быстрой переработке углеводов и их превращению в глюкозу с ее накоплением. Выводы ученых сообщает РИА Новости.

В результатах исследования сказано, что ежедневное употребление даже одного блюда из нута и замена на нут блюд из пшеницы способно снизить уровень сахара в крови на значительные величины спустя шесть недель. Также нут способствует долгому ощущению сытости, что влияет на снижение тяги к нездоровой пище.