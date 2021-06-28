Общество

Военно-мемориальный комплекс «Себежский укрепрайон» начнут создавать летом

Поисковый отряд «Забытый батальон» начнет практическую реализацию проекта по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» и полевого экспедиционного молодежно-патриотического лагеря на его базе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал командир поискового отряда Владимир Бумаков.

Фото: страница Владимира Бумакова «ВКонтакте»

Помогать поисковому отряду будут студенты-добровольцы из Москвы, первая группа которых прибудет в Себежский район 10 июля.

По словам Владимира Бумакова, опытные поисковики и специалисты по экспедиционной деятельности Русского географического общества при поддержке активистов-добровольцев приступят к расчистке территории и сохранившихся оборонительных сооружений опорного пункта «Батово», где в первые дни июля 1941 года проходили ожесточенные и кровопролитные бои советских красноармейцев и пограничников с наступавшими на Себеж гитлеровскими агрессорами.

«Наша цель заключается в том, чтобы сохранить для нынешних и будущих поколений не только уникальные оборонительные сооружения, которые стали местами многочисленных подвигов советских воинов, но и на конкретных примерах их немеркнущего мужества рассказать нашей молодой смене о том, что для нас самих является образцом реального патриотизма и искреннего желания служить отечеству, - рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон». - Нам очень хочется, чтобы все у нас получилось. Слишком долго мы с нашими товарищами и единомышленниками шли к тому, что начнется 10 июля этого года».

В рамках уже первой смены работы поисковиков и добровольцев в Себежском укрепрайоне будут не только проводить обустройство территории военно-мемориального комплекса, но и организуют мастер-классы по первичным приемам поисковой работы, основам и способам выживания в экстремальных условиях, базовым принципам организации экспедиционной деятельности и основам создания кино и законам видеомонтажа.

«Для проведения мастер-класса по основам создания кино в наш базовый лагерь приедет Алексей Никулин - автор целой серии документальных фильмов о русской истории и Великой Отечественной войны. Фильм Алексея Никулина "Ржев. Прививка от войны" в нынешнем году получил приз киноакадемии ТЭФИ как лучший документальный фильм о войне», - сообщил Владимир Бумаков.

Проект «Себежский укрепрайон» создавался силами поискового отряда «Забытый батальон», поискового объединения Псковской области «След Пантеры», Себежского местного отделения Русского географического общества и действует под патронажем исполнительной дирекции Русского географического общества. Непосредственное участие в реализации проекта «Себежский укрепрайон» принимают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и администрация Псковской области.

Кроме того, как отметил Владимир Бумаков, большую помощь проекту оказывают со стороны Минобороны РФ и Пограничной службы ФСБ РФ. «Эти ведомства выразили готовность оказывать нам всю необходимую поддержку в деле увековечения памяти советских бойцов и пограничников, отдавших в первые дни Великой Отечественной войны свои жизни за Родину на участке Себежского укрепрайона», - пояснил Владимир Бумаков.

Он также добавил, что деятельность по подготовке территории военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» и полевого экспедиционного молодежно-патриотического лагеря на его базе «совершенно невозможна без активного и повседневного участия администрации Себежского района и главы Себежского района Леонида Курсенкова».

«Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям все наши планы и устремления будут успешно реализованы, ценное наследие наших героических предков будет сохранено, а наши молодые ребята получат уникальные возможности сформировать для себя ту единственно верную мотивацию, которая сделает их истинными патриотами России», - заключил Владимир Бумаков.