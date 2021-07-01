Общество

Жительнице Себежа отказали в прививке от COVID-19 по записи из-за занятости

Жительница Себежа записалась на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, но в медучреждении ей отказали в проведении процедуры, сославшись на занятость сотрудников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что ситуация уже разрешена.

«К сожалению, сотрудником больницы была предоставлена заявительнице искаженная информация. Как только мы узнали об этой ситуации, с женщиной связались, ее и ее супруга привили – еще вчера. С медперсоналом проведена работа по недопущению таких инцидентов. Еще раз приносим заявительнице извинения за доставленные неудобства!» - добавила Надежда Рагозина.