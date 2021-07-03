Общество

В себежской деревне Валтрево появится новый колодец

«Хорошая новость для жителей деревни Валтрево Себежского района: вместе с руководством муниципального образования удалось решить вопрос, который беспокоит жителей деревни уже второй год», - сообщил вечером 6 июля в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Александр Козловский.

В Валтрево после сильного ливня обвалился центральный колодец. Со временем ситуация ухудшилась. Появился риск, что жители деревни могут и вовсе остаться без воды. Этот колодец является единственным источником воды во время частых отключений электричества.

От жителей деревни поступила просьба засыпать этот колодец, чтобы избежать несчастных случаев. Чаяния людей услышаны: подана заявка на проведение работ по засыпке колодца. Взамен в Валтрево появится новый колодец, его строительство планируется в рамках программы «Развитие сельских территорий». Подана заявка для участия в программе в 2022 году.