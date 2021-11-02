Общество

Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды

FOODPSKOV – удобный сервис заказа доставки еды в Пскове. В нынешней реальности, хочется оставаться всегда в своем вкусе!

FOODPSKOV.ru – это максимум разнообразных и любимых блюд. Здесь вы можете найти то, что будет востребовано разными категориями гостей сайта – от детей до тех, кто любит классические блюда или же наоборот вкусовые эксперименты. Большим плюсом сервиса является оперативная и качественная доставка.

Внимание! Сейчас действует скидка 10% при самовывозе из ресторана.

FOODPSKOV.ru - это три отличных ресторана и кафе сразу на одном ресурсе!

Ресторан «Инжир» предлагает широкую линейку разнообразных блюд европейской и восточной кухни, паназиатского меню, блюд с мангала и многого другого. Гарантировано высокое качество доставки и удовольствие от блюд. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (911) 8974619. По телефону можно также сформировать свой заказ. Блюда «Инжира» идеально подойдут для организации обеда, ужина, романтического вечера или праздничного мероприятия.

Ресторан «Дункан» предлагает как закуски, так и основные блюда. Вы можете найти в меню много шашлыков, блюда грузинской кухни, вкусные салаты и закуски, а также фирменные и эксклюзивные блюда от шеф-повара ресторана. Встреча с друзьями за бокальчиком любимого напитка будет вкуснее вместе с «Дунканом». Подробности можно узнать по телефону: +7 (921) 211-20-19.

Кафе «Вкус и цвет» в отличие от коллег, упомянутых выше, делает ставку на бургеры, пасты, пиццы, салаты и другие актуальные тренды молодежных встреч. Разнообразные бургеры и пиццы будут отлично сочетаться с картофелем фри. Для любителей погорячее – пасты или классические горячие блюда. Эксклюзивное предложение от кафе – завтраки, которые можно заказать в любое время. Дополнительная информация по телефону: +7 (921) 500-83-17.

Сеть кафе «3/17» - демократичное кафе с большим ассортиментом шавермы, картофеля фри и других блюд, которые готовятся быстро, а значит быстро доставляются. Вопросы можно задать по телефону: +7 (911) 8974619.

Поддержка сайта осуществляется по телефону горячей линии: +7 (911) 8974619, по которому можно задать вопросы и скорректировать заказ.

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