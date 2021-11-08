Общество

Прокуратура добилась благоустройства детских площадок в Себежском районе

Благодаря действиям прокуратуры благоустроили детские площадки в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате проверок в деревнях Борисенки и Дубровка были выявлены недостатки при оборудовании территории детских площадок. Их признали аварийными, а затем демонтировали.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление к администрации сельского поселения об обязании благоустроить детские площадки в указанных населенных пунктах.

В настоящее время завершили монтаж и установку детской площадки в деревне Дубровка, объект ввели в эксплуатацию.

Оборудование детской площадки в деревне Борисенки запланировано на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие сельских территорий».