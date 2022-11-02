Общество

Как снизить вред от нездоровой еды, рассказала нутрициолог

Периодически нужно менять красное мясо на белое и сокращать количество употребляемых колбас, отмечает нутрициолог Виктория Шалафаева. В неделю допустимо есть 500 граммов красного мяса – говядины, свинины, телятины. Всё остальное время нужно есть птицу или рыбу, пишет RuNews24.

Эксперт отметила, что вместо круп, картофеля, макарон, тыквы, которые содержат много крахмала, можно добавить к мясу зелень и овощи. Последние предотвратят образование потенциально опасных для здоровья соединений, которые появляются после расщепления белков.

Вместо хлеба в котлеты, голубцы, тефтели можно добавлять отруби. Они более полезны, в них есть клетчатка, которая тормозит обратное всасывание желчных кислот, глюкозы и холестерина.

За едой стоит пить воду, потому что она улучшает пищеварение. Также можно пить чайный гриб, комбучу и другие ферментированные напитки. Они позволят лучше усвоить питательные вещества.

Жарить на сковороде мясо лучше на рафинированном масле авокадо, топлёном — гхи или кокосовом. В них при нагревании не образуются вредные вещества.

Употребляя кофе, нужно пить воду, так как она нейтрализует все пагубные последствия от напитка. При этом кофе лучше пить после еды, так как натощак он может вызвать изжогу, добавила эксперт.