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Российский гастроэнтеролог назвал оптимальный способ приготовления грибов

Пищевая ценность грибов во многом зависит от способа их приготовления. Как влияют разные виды обработки на свойства этого продукта, объяснил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Ежедневная норма белка в рационе человека в среднем составляет около 100 граммов, отметил в интервью радио Sputnik Сергей Вялов. Разные виды грибов отличаются по своему составу, добавил он.

«В сыроежках, например, порядка трех граммов белка на 100 граммов продукта, в более благородных грибах – порядка пяти граммов. Маслята, лисички содержат по два грамма белка на 100 граммов продукта. В топ три по количеству белка входят грузди, белый гриб и подосиновик», – сказал Сергей Вялов.

Белок сохраняется при термической обработке, продолжил он. Однако есть другой способ приготовления грибов, позволяющий сделать их еще более полезными, считает врач.

«При термической обработке белок не разрушается, поэтому, если мы пожарим или сварим грибы, количество белка останется таким же. А вот если грибы высушить, процентное содержание белка вырастет. Количество воды в таком случае становится меньше, а количество белка становится намного больше: порядка 30 или даже 40 граммов на 100 граммов продукта. С другой стороны, засолка позволяет сделать грибы более пригодными для употребления в пищу. Когда мы квасим, солим или маринуем грибы, происходит ферментирование, в грибы попадают различного рода полезные бактерии, например, маслянокислые, которые могут расщепить большие белковые структуры, которые мы не можем расщепить сами. Содержание белка в продукте останется таким же, но пользы мы можем получить больше», – уточнил Сергей Вялов.

По словам врача, при некоторых заболеваниях грибы противопоказаны.

«Грибы противопоказаны людям, у которых есть проблемы с кишечником. Например, раздраженный или воспаленный кишечник, дисбактериоз или послабление стула на регулярной основе. С осторожностью есть грибы нужно также людям, у которых есть тяжелые заболевания почек – пиелонефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность. Таким пациентам нужно ограничивать количество белка в рационе», – заключил Сергей Вялов.