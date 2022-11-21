Общество

Выход на лёд запретили в Себежском районе

Распоряжение о запрете выхода на лёд водных бассейнов, расположенных в Себежском районе, подписала администрация муниципалитета. Об этом сообщается в группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба администрации Себежского района

«В связи с наступлением периода отрицательных температур воздуха и замерзанием поверхности водоемов, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Себежского района было принято распоряжение от 21 ноября 2022 года № 20-ГО "О запрете выхода населения на лед водных бассейнов района"», - говорится в сообщении.

Жителей Себежского района просят не пренебрегать собственной безопасностью.