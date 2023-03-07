Общество

Первый конкурс проектов ТОС состоялся в Пскове

Первый конкурс проектов ТОС состоялся в Пскове. Были поданы в общей сложности 25 заявок, а 14 из них признаны победителями. Об этом написал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Среди них будет распределен фонд конкурса - 5 миллионов рублей. Деньги направят на обустройство спортивных и детских площадок, газонов и клумб, контейнерных площадок, видеонаблюдения и даже почтовых ящиков.

«ТОС - отличная возможность точечно решить вопросы благоустройства», – написал Борис Елкин.