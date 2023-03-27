Общество

Услугами самозанятых пользуется каждый пятый работодатель — опрос

Чаще всего компании привлекают самозанятых для выполнения работ по проектированию, разработке ПО и перевозке грузов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Как и в прошлом году, услугами россиян со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания. Чаще всего самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

Сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (23%).

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Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).