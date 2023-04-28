Общество

Сетям фастфуда в России предложили запретить делать акции для привлечения клиентов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать акционные механизмы торговли. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В своём обращении политолог отметил, что отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания (фастфуда), обладающей повышенным содержанием сахара, соли, жиров и тому подобного, способно наносить значительный вред здоровью, особенно несовершеннолетним потребителям.

В то же время, как он считает, сами сети фастфуда заинтересованы в повышении продаж и используют для этого всевозможные механизмы, в том числе акционные (купоны, продажа двух блюд по цене одного, снижение цен в определённые часы и так далее). В итоге подобная торговая политика провоцирует потребителей на излишнее приобретение и потребление данной продукции, подчеркнул Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли», — говорится в тексте обращения.