Общество

Владимир Кузь: Юные вандалы не понимают, что рушат построенное на деньги их родителей

Подростки не понимают, что детские и спортивные площадки, туалеты и другие объекты, которые подвергаются актам вандализма, по сути были построены на деньги их родителей, которые заплатили налоги. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Дети сегодня не ценят труд, им это не интересно. Это же не они делали. Они же не понимают, что любая площадка (спортивная, детская), любое здание, сооружение строятся на деньги их родителей. Родители пашут на работе, платят налоги, на эти налоги строятся объекты, чтобы детям было комфортно заниматься, а они приходят и распивают там алкогольные напитки, ломают, поджигают», - заметил Владимир Кузь.

По мнению парламентария, проблему вандализма получится решить только комплексно.

Смотрите также Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция

В числе шагов — традиционное увеличение количества камер, повышение штрафов, усиление информационной работы в школах, а также проведение бесед родителями с детьми дома.

Помимо этого, Владимир Кузь считает, что большее внимание актам хулиганства и вандализма должны уделять народные дружинники, патрулирующие город.

Смотрите также Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове

Также поможет, продолжил депутат, вовлечение детей во внеурочные мероприятия, в том числе спортивные. «У нас был период времени, когда молодежь была предоставлена сама себе. Плюс влияние соцсетей, в том числе сети TikTok, они сподвигают молодежь на это. Если бы они занимались спортом, внеурочными мероприятиями, у них бы не было ни сил, ни времени, ни желания, и они бы развивались в правильном направлении», - подчеркнул парламентарий.

Немаловажный момент, по мнению Владимира Кузя, — привлечение детей к труду.

«Раньше в школах хорошо было: дежурство, выезды в колхозы (по крайней мере, у нас). Приезжаешь ты с картошки. Были ли мысли что-то сломать? Добраться до кровати да поспать, отдохнуть перед следующим днем и сделать уроки. И родители сейчас говорят: "Не привлекайте моего ребенка к уборке класса, к мойке доски". Избаловали, теперь пожинаем плоды современного воспитания», - отметил депутат.

Владимир Кузь добавил, что проблема вандализма «актуальна везде». При этом он заметил, что помимо резонансных случаев, зачастую небрежное отношение к общему имуществу проявляется в небольших хулиганствах: «Если урна стоит, обязательно ее кто-то пнет, мусор разлетится. И такие мелкие акты, конечно, есть».