Рубеж между весной и летом: как правильно встретить Зеленые святки

Зеленые святки (Семик), древний славянский праздник, отмечается в честь летнего солнцестояния, на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы. В этот день люди праздновали приход лета и благодарили богов за урожай и плодородие земли.
Кумление на Семик-Троицу. XIX век
Семик был связан с культом природы и ее сил, а также с верой в то, что в этот день земля обладает особенной магической силой. Поэтому на Зеленые святки (Семик) проводились обряды по очищению дома и привлечению благополучия.
В христианской традиции Зеленые святки (Семик) стали связаны с праздником Иоанна Крестителя, который также отмечается в конце июня. В этот день христиане поминают Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа и был убит за свою веру.
Сегодня Зеленые святки (Семик) отмечаются в разных регионах России по-разному, но традиция украшать дом зеленью и проводить обряды по очищению от злых духов и привлечению благополучия сохранилась до сих пор:
В некоторых селах и деревнях на Зеленые святки (Семик) проходят традиционные ярмарки, на которых можно купить местные продукты и ремесла.
Приметы на Зеленые святки:
Напомним, праздник Троицы наступает на 50-й день после Пасхи. В 2023 году это событие выпадает на 4 июня.