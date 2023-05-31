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Рубеж между весной и летом: как правильно встретить Зеленые святки

Зеленые святки (Семик), древний славянский праздник, отмечается в честь летнего солнцестояния, на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы. В этот день люди праздновали приход лета и благодарили богов за урожай и плодородие земли.

Кумление на Семик-Троицу. XIX век

Семик был связан с культом природы и ее сил, а также с верой в то, что в этот день земля обладает особенной магической силой. Поэтому на Зеленые святки (Семик) проводились обряды по очищению дома и привлечению благополучия.

В христианской традиции Зеленые святки (Семик) стали связаны с праздником Иоанна Крестителя, который также отмечается в конце июня. В этот день христиане поминают Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа и был убит за свою веру.

Сегодня Зеленые святки (Семик) отмечаются в разных регионах России по-разному, но традиция украшать дом зеленью и проводить обряды по очищению от злых духов и привлечению благополучия сохранилась до сих пор:

В этот день принято украшать дом зеленью и цветами, а также устраивать пикники на природе.

Женщины готовят блюда из зелени и ягод, которые потом угощаются всеми членами семьи.

Традиционно на Зеленые святки (Семик) проводятся обряды по очищению дома от злых духов и привлечению благополучия.

В некоторых регионах России в этот день устраиваются конные гонки и другие спортивные мероприятия.

В некоторых селах и деревнях на Зеленые святки (Семик) проходят традиционные ярмарки, на которых можно купить местные продукты и ремесла.

Приметы на Зеленые святки:

Если во время Зеленых святок (Семик) погода ясная и солнечная, то на лето можно ждать хороших урожаев и благоприятных условий для жизни.

Если во время Зеленых святок (Семик) происходит дождь, то на лето можно ждать плодородия и изобилия.

Если во время Зеленых святок (Семик) на небе появляется радуга, то это символ благополучия и удачи на все годы.

Если во время Зеленых святок (Семик) на деревьях появляются многочисленные ягоды и плоды, то на лето можно ждать изобилия и богатства.

Если во время Зеленых святок (Семик) происходят грозы и штормы, то это может быть знаком на непростой и трудный год.

Напомним, праздник Троицы наступает на 50-й день после Пасхи. В 2023 году это событие выпадает на 4 июня.