Общество

33-й выпуск проекта «Истфакт»: Тот самый Плюшкин

Одна из самых удивительных и обширных коллекций России была собрана в Пскове в конце позапрошлого века. В ней было около миллиона самых разных экспонатов - от безделушек и предметов быта до нумизматических редкостей и картин крупнейших художников. Принадлежала коллекция купцу 2 гильдии, почетному потомственному гражданину города Пскова, меценату, члену губернского археологического общества Федору Плюшкину. О нем и его уникальной коллекции 33-й выпуск «Истфакта».

Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества и Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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